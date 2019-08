Krepšinio čempionatas: verslininkų komentarai ir lūkesčiai

Bus labai sunku, bet reikia neprarasti vilties. Su tokiomis mintimis pasaulio krepšinio čempionatą pasitinka šia sporto šaka besidomintys verslininkai.

Vieni VŽ kalbinti verslininkai svarsto, kad šiųmetinei Lietuvos krepšinio rinktinei būtų geras pasiekimas, jei pavyktų patekti į geriausių komandų aštuntuką, kiti sako, kad vienintelis geras rezultatas yra tik medaliai, todėl galvoti apie žemesnius tikslus negalima.

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės valdybos pirmininkas:

„Aišku, kad norėtųsi medalių, tačiau atvirai kalbant nieko gero šiemet nesitikiu. Nesu kažin koks didelis ekspertas, bet man atrodo, jog čempionate bus labai stiprių komandų, stipresnių nei mūsiškė. Nors ir turime Domantą Sabonį bei Joną Valančiūną, kuris turėtų būti pagrindinis komandos lyderis, Lietuvos rinktinei prognozuočiau 4–8 vietą. Spėju, kad aukso medalius laimės Serbija, nes amerikiečiai atvažiuos ne stipriausios sudėties. Žinoma, jie vis tiek bus labai stiprūs, taip pat gali laimėti.“

Dalius Trumpa, AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininkas:

„Aš Lietuvos krepšinio rinktinei ir Lietuvos krepšiniui apskritai keliu labai aukštus reikalavimus, todėl bet kuri ne prizinė vieta, mano manymu, būtų blogas rezultatas. Taip, čempionate bus daug labai stiprių komandų, bet turint omenyje kiek Lietuvoje krepšiniui skiriama dėmesio ir kokias tradicijas pas mus turi ši sporto šaka, neiškovoti medaliai būtų nusivylimas. O medalių spalva būtų gera bet kokia. Aukso medalius, manau, iškovos amerikiečiai, nors daug kas ir galvoja, kad iššauti gali Serbija. Nesu didelis krepšinio ekspertas, tarp tų trijų milijonų trenerių – kažkur prie galo, bet, manau, amerikiečiai visgi parodys savo jėgą.“

Romualda Stragienė, UAB „Biok laboratorija“ direktorė:

„Čempionato laukiu neturėdama labai didelių lūkesčių, nors ir tikiuosi, kad Lietuvos krepšininkai iškovos prizinę vietą. Teko domėtis tiek mūsų rinktinės situacija, tiek priešininkais ir matau, kad lengva nebus. Man Lietuvos rinktinė atrodo labai pasikeitusi, daug naujų ir jaunų krepšininkų – kol kas neaišku, kaip šita komanda sugebės rungtyniauti kartu. Be to, nereikia pamiršti, kad vadovauja treneris, kuris taip pat yra gana jaunas, nesukaupęs daug patirties. Nėra taip, kad šios aplinkybės nuteiktų pesimistiškai, bet jos verčia reikalus vertinti atsargiai. Nesiimsiu spėti galutinės vietos – labai norėčiau medalių, bet mūsų krepšininkai kažkodėl yra „pamėgę“ 4-ąją vietą.“

Antanas Ėmužis, AB „Freda“ generalinis direktorius:

„Nesu ekspertas, kurio įžvalgos būtų vertingos, bet žvelgdamas į mūsų rinktinę galvoju, kad užimsime mažiausiai 5-ąją vietą, bet ir kova dėl medalių visai reali. Taip galvoti mane skatina rinktinės rezultatai atrankos turnyre, kurie buvo puikūs. Užaugo nemažai gerų jaunų krepšininkų, yra patyrusių žaidėjų, prisijungė abu puikūs krepšininkai iš NBA, tad žvelgiu optimistiškai. Ir nereikia manyti, kad kitų rinktinių netektys mums naudingos. Jos vis tiek bus stiprios, bet ir mes ne silpnesni. Be to, kai matau, su kokia energija mūsų žaidėjai renkasi į rinktinės stovyklas, kaip dega jų akys, tikiu, kad negali nepasisekti. Ne veltui krepšinį vadiname savo antrąja religija. Esu vilnietis, kuris jau 20 metų dirba Kaune ir matau, kaip šis miestas gyvena krepšiniu ir kaip ta banga ritasi per visą Lietuvą.“

[infogram id=“7d6d5761-a4bd-4263-bf24-d6e7c2d83fd0“ prefix=“Srl“ format=“interactive“ title=“Krepšinio čempionato dalyvės“]

[infogram id=“18328e00-5373-4856-bc5a-8547333341c9“ prefix=“WWm“ format=“interactive“ title=“Krepšinio rinktinės sudėtis“]

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Dalius Trumpa, AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Romualda Stragienė, „BIOK laboratorijos“ direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Antanas Ėmužis, AB „Freda“ generalinis direktorius. Algimanto Barzdžiaus nuotr.