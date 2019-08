Dar vienas bandymas: plukdys keleivius iš Kauno iki Rusnės ir Nidos

Rugpjūčio 8 d. Kaune, prieplaukoje prie Vytauto bažnyčios, pristatytas laivas „Deima“, kuriuo bendrovė „Nemuno turas“ pradeda organizuoti maršrutus Nemunu nuo Kauno iki Rusnės ir Nidos. Tai antras bandymas šiais metais pradėti plukdyti keleivius Nemunu iki Nidos.

Mindaugas Žiedelis, „Nemuno turo“ vadovas, apie planus plukdyti šiuo maršrutu VŽ pasakojo vasaros pradžioje, tačiau, sako jis dabar, ilgiau nei planuota užtruko laivo apdailos darbai ir reikiamų dokumentų paieška: įsigijus laivą nebuvo gauti visi reikalingi dokumentai, tad teko ieškoti tokio pat tipo laivų savininkų, tikintis iš jų gauti įvairių techninių brėžinių, laivo stovumo ir kitų projektinių dokumentų. Trūkstamus dokumentus pavyko gauti iš Rusijoje, Archangelsko srityje veikiančios įmonės, kuri šiuo metu ekspoatuoja 7 tokio pat tipo laivus.

„Šiandien turime visus leidimus ir galiu patvirtinti, kad maršrutai suplanuoti, bilietai parduodami“, – sakė M. Žiedelis.

VŽ primena, jog birželį į vandenį nuleistas greitaeigis kateris „Raketa“, priklausantis Všį „Vandens kelias“, leidimo keleivius plukdyti reguliariu maršrutu iš Kauno į Nidą ir atgal leidimo iki šiol negavo Transporto saugos administracijai pasigedus laivo klasę patvirtinančio sertifikato.

Apie laivą

„Nemuno turas“ „Zaria“ tipo laivą „Deima“ įsigijo pernai lapkritį, jis priklausė Vidaus vandens kelių direkcijai, tačiau pastaruosius 10 ar net daugiau metų nebuvo naudojamas. Pirkinys ir jo restauravimo darbai siekė apie 80.000 Eur.

M. Žiedelis VŽ pasakojo, jog, priešingai nei „Raketos“ tipo laivai, šie dėl techninių ypatybių gali be vargo plaukti sekliais vandenimis – užtenka vos 40–60 cm gylio. Laivo greitis siekia apie 40 km per valandą, jame telpa 50 keleivių.

Be to, „Zaria“ tipo laivams nėra būtina prieplauka, jie gali švartuotis tiesiai į krantą. Dėl laivo viduje, o ne išorėje įtaisyto sraigto, jis gali be vargo eiti atbuline eiga ir atsistumti nuo kranto.

Anot M. Žiedelio, daugiausiai investicijų atsiėjo laivo apdailai ir ir jo pritaikymui šiuolaikiniams saugumo reikalavimams, o laivo išorė buvo bene idealios būklės dėl techninių savybių – vientisos, be jokios kniedės pagamintos aliuminio konstrukcijos, kuriai įtakos neturi nei laikas, nei erozija.

Atnaujinant laivą, įrengta vėdinimo ir kondicionavimo sistema, sumontuota garso įranga bei LED apšvietimas, sudėti tamsinto stiklo langų paketai bei reguliuojamos orlaivio „Airbus A319“ sėdynės, o siekiant sumažinti triukšmą – laivo korpusas izoliuotas specialiomis medžiagomis.

„Šis greitaeigis laivas išore nesiskirs nuo pastatyto 1979 m., tačiau komforto jame nepalyginti daugiau“, – sako M. Žiedelis.

Pasak jo, kai kuriuos dokumentus (įvairius techninius brėžinius, laivo stovumo, kitus projektinius dokumentus) teko siųsdintis iš Archangelsko srityje (Rusija) veikiančios laivybos įmonės.

Nauji maršrutai

„Nemuno turas“ plukdo keleivius populiariais maršrutais Kauno mariomis į Rumšiškes, Žiegždrius, Birštoną. Naujasis „Kruizas į Rusnę“ yra visos dienos kelionė Nemunu nuo Kauno iki Rusnės salos arba priešingai: viena grupė ryte į Rusnę išplauks laivu ir grįš autobusu, kita grupė išvežama autobusu, o popiet parplukdoma iš Rusnės į Kauną laivu. Pasak M. Žiedelio, tokį maršruto planavimą lemia kelios priežastys, tačiau pagrindinė – maršruto trukmė ir kaina.

„Kelionė laivu trunka apie 6 valandas, plaukiame 220 km. Norime pasiūlyti kuo įmanoma mažesnę kainą, nes šis maršrutas nėra tiesiog nuvykimas iš vieno taško į kitą. Tai visos dienos trukmės pramoginė ir pažintinė išvyka“, – aiškina M. Žiedelis.

Šiuo maršrutu bus plaukiama rugpjūčio 17, 31 d., į ekskursinę programą įtrauktas Rusnės miestelis, Rusnės etnografinė žvejo sodyba – muziejus, Uostadvario vandens kėlimo stotis bei senasis švyturys, keleivius lydės kvalifikuoti gidai.

Tokiu pačiu principu organizuojama ir pirmoji po bene 10 metų kelionė laivu į Nidą.

„Į bilieto kainą įskaičiuotas plaukimas Kaunas – Nida arba Nida – Kaunas bei ekskursija laive. Vieniems ši kelionė primins vaikystę, kitiems padės pažinti mūsų istoriją, o tretiems galbūt bus patrauklu tai, kad išvengs eilių į keltą ar spūsčių autostradoje“, – dėsto M. Žiedelis.

Maršrutu Kaunas – Nida bus plaukiama rugpjūčio 24 ir 25 d., bilieto kaina 39 Eur.

Kitų metų planai

Tikimasi, jog kitais metais kelionės į Rusnę ir Nidą prasidės sulig keleivinės laivybos sezono pradžia gegužę ar birželį. Pasak „Nemuno turo“, planuojama plaukti kiekvieną savaitgalį.