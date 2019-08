M. Lewinsky prodiusiuoja serialą apie B. Clintono apkaltą

JAV TV kanalas FX kuria serialą „Impeachment“ apie 42-ojo Amerikos prezidento Billo Clintono romaną su Baltųjų rūmų stažuotoja Monica Lewinsky ir dėl šių santykių 1998 m. inicijuotą politiko apkaltą. Skelbiama, kad M. Lewinsky yra viena iš serialo prodiuserių.

Šį TV produktą – trečiąjį ir kol kas paskutinį režisieriaus Ryano Murphy projekto „American Crime Story“ sezoną – ketinama rodyti prieš pat kitų metų JAV prezidento rinkimus, jo premjera suplanuota 2020 m. rugsėjo 27 d.

Kiekvienas „American Crime Story“ sezonas pasakoja apie tikrus, JAV įvykusius ir didelio atgarsio sulaukusius nusikaltimus. Iki šiol jų buvo sukurti du. Pirmasis kritikų ir žiūrovų puikiai įvertintas sezonas „The People v. O. J. Simpson“ (2016 m.) pasakojo apie amerikietiškojo futbolo žvaigždę O. J. Simpsoną, kuris buvo teisiamas dėl buvusios žmonos Nicole Brown Simpson ir jos draugo Rono Goldmano nužudymo. Antrajame sezone „The Assassination of Gianni Versace“ (2018) priminta garsaus dizainerio nužudymo istorija, šis darbas taip pas pelnė ne vieną kino apdovanojimą.

Daugiau detalių

Apie trečiąjį „American Crime Story“ sezoną pradėta kalbėti 2017 m. sausį, tuomet skelbta, kad jis bus kuriamas pagal amerikiečių teisininko ir rašytojo Jeffrey Toobino knygą „A Vast Consipracy: The Real story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President“ (2000 m.). Pernai R. Murphy, kuris yra ir vienas iš serialo prodiuserių, pranešė, kad projekto atsisakoma, o dabar jis teigia, kad projektas atgaivintas.

Pranešama, kad „Impeachment“ vaidins aktorė Sarah Paulson („Amerikietiška siaubo istorija“, „Dvylika vergovės metų“ ir kt.), pasirodžiusi ne viename režisieriaus filme. Ji įkūnys Lindą Tripp – Gynybos departamente dirbusią M. Lewinsky draugę, kuri slapta įrašinėjo jųdviejų telefoninius pokalbius. M. Lewinsky vaidmuo patikėtas aktorei Beanie Feldstein, iki šiol dažniausiai atlikdavusiai antraplanius vaidmenis. O „Tony“ statulėlę laimėjusi Brodvėjaus žvaigždė Annaleigh Ashford kurs Paulos Jones vaidmenį – ši buvusi Arkanzaso valstijos tarnautoja Billą Clintoną teisme kaltino seksualiniu priekabiavimu. Kas vaidins Billą ir Hillary Clintonus kol kas neskelbiama.

Nori būti išgirsta

M. Lewinsky leidiniui „Vanity Fair“ sakė, kad tapti „Impeachment“ prodiusere ji sutiko ne iškart ir į dalyvavimą R. Murphy projekte žvelgia kaip į nemažą iššūkį.

„Du dešimtmečius žmonės už mane pasakojo, kas ten nutiko. Tik prieš keletą metų istorijos apie save pasakojimą galiausiai perėmiau į savo rankas. Labai vertinu, kad visuomenė sugebėjo taip užaugti, kad pagaliau klausosi, ką kalba tokie žmonės kaip aš, kuriuos istorija norėjo nutildyti“, – M. Lewinsky cituoja BBC.

FX kanalas sulaukė kritikos už tai, kad serialą nusprendė rodyti prieš pat ateinančius prezidento rinkimus. Tačiau Johnas Landgrafas, FX valdybos pirmininkas, tame žalos neįžvelgia.

„Nemanau, kad „American Crime Story“ turės įtakos prezidento rinkimams“, – teigia jis.

Klaus Clintonų nuomonės

J. Landgrafas patvirtino, kad serialo kūrėjai ketina susisiekti ir su pagrindine skandalo sūkuryje atsidūrusia politikų pora. Billas Clintonas buvo 49-erių, kai 1998 m. viešumoje pasirodė žinia apie jo intymius santykius su tuomet 22-mete Baltųjų rūmų darbuotoja M. Lewinsky. Pradėtas tyrimas baigėsi prezidento apkalta, tačiau Atstovų rūmai B. Clintoną išteisino.