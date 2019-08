„Kino pasakai“ nepavyksta inicijuoti tyrimo dėl Vilniaus savivaldybės paramos „Skalvijai“

Medijų ir skaitmeninio verslo bendrovės „Media bitės“ grupės viešajai įstaigai „Kino pasaka“, sostinėje valdančiai kino teatrą „Pasaka“, nepavyksta inicijuoti tyrimo dėl Vilniaus valdžios paramos „Skalvijos“ kino centrui, taip sukuriant nevienodas konkurencines sąlygas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas liepos 31 dieną „kaip nepagrįstą“ atmetė „Kino Pasakos“ skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Konkurencijos tarybos balandį priimtą sprendimą atsisakyti pradėti tyrimą dėl „Skalvijai“ skiriamos savivaldybės paramos.

Andrė Balžekienė, „Kino pasakos“ vadovė, BNS sakė, kad įstaiga šiuo metu vertina teismo sprendimo motyvus ir kitą savaitę spręs, ar ją skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

A. Balžekienė anksčiau BNS sakė, kad „Kino pasaka“ nesiekia, kad savivaldybė nutrauktų paramos teikimą „Skalvijos“ kino centrui, tačiau norėtų inicijuoti diskusijas apie apie finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti visi rodantys nekomercinį kiną.

„Mūsų tikslas nėra, kad „Skalvijos“ nebebūtų, mes nesakome, kad jos veikla yra nevertinga, tačiau norime kelti klausimą ir pradėti diskusijas, kad visos panašią veiklą vykdančios įstaigos, kino teatrai ar festivaliai galėtų pretenduoti į savivaldybės paramą“, – tvirtino A. Balžekienė.

„Kino pasakos“ teigimu, savivaldybė „Skalvijai“ iki 2023-ųjų pabaigos panaudos pagrindais yra perdavusi beveik 760 kv. m ploto patalpas Goštauto gatvėje, taip pat ne konkurso būdu „už nežymią rinkos kainą“ išnuomojo patalpas kavinei.

Be to, anot „Kino pasakos“, tik per pastaruosius trejus metus „Skalvija“ iš valstybės ir savivaldybės biudžetų yra gavęs daugiau kaip 300.000 Eur dotacijų ir kito finansavimo, o tokia reikšminga pagalba teikta per visą „Skalvijos” veiklos laiką.

„Kino pasakos“ pajamos pernai, palyginti su 2017 m., padidėjo 4,9% iki 685.800 Eur, veiklos nuostolis siekė 74.700 Eur, tuo metu 2017 m. buvo uždirbta 30.400 Eur grynojo pelno, nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje. 2018-ųjų pabaigoje „Kino pasakoje“ dirbo 10 darbuotojų.

2017-ųjų birželį įkurtų „Media bičių“ akcininkai yra Tomas Balžekas (51%), Martynas Basokas (24%), Vytautas Kaikaris (10%), Gabrielė Burbienė (9%) ir Tomas Bindokas (6%).

