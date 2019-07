Cori Gauff – Naujoji Vimbldono žvaigždė

„Nebūsiu antra Serena“, – sako juodaodė 15-metė amerikietė Cori „Coco“ Gauff, tapusi jauniausia žaidėja, kvalifikuota Vimbldono teniso turnyro pagrindinėms varžyboms per visą jų profesionaliąją istoriją. Jaunąją žaidėją pasaulio žiniasklaida vadina teniso sensacija.

Vos prieš porą savaičių laikiusi mokyklos egzaminus, C. Gauff tapo didžiausia pirmosios Vimbldono turnyro savaitės sensacija, skelbia BBC, ir skina pergales prieš tokias varžoves kaip Venus Williams.

Anot BBC, pirmąją turnyro savaitę C. Gauff sulaukė tiek pat žiniasklaidos dėmesio kaip Serena Williams ar Rodgeris Federeris: per 20 metų mergina tapo jauniausia tenisininke, šiame turnyre nuėjusia taip toli.

Į žvaigždes – nuo šešerių

Jaunosios tenisininkės tėvas Corey Gauffas, pavadinęs dukrą savo vardu, žiniasklaidai pasakojo, kaip 2009 m. šeima žiūrėjo „Australian Open“ turnyro finalą tarp S. Williams ir Dinaros Safinos: nors buvo ankstyvas rytas, mažoji Coco tiesiog įsisiurbė į ekraną.

„Ji – geriausia tenisininkė pasaulyje“, – šūktelėjo C. Gauffas, kai Williams pergalingai baigė mačą ir iškovojo 10-ąją „Didžiojo kirčio“ pergalę. Coco, kuriai tuomet nebuvo 6-erių, pareiškė: „Aš irgi noriu būti geriausia istorijoje.“

Vaikystėje mergaitė išbandė ne vieną sporto rūšį – krepšinį, atletiką, gimnastiką, net futbolą. Tėvas didžiuodamasis pasakoja, kad jo dukrai viskas sekėsi vienodai gerai, tačiau iš visos širdies ji pamilo būtent tenisą.

Šeima persikėlė į Floridą, į Delrei Bičą (Delray Beach), kelios minutės kelio automobiliu iki Palm Bič Gardenso, kur gyvena S. Williams.

Jaunosios tenisininkės herojus nesunku atspėti. „Seserys Serena ir Venus Williams, Madison Keys ir Sloane Stephens“, – vardijo ji būdama 12-os, kai davė interviu sporto naujienų portalui ESPN. Visos šios tenisininkės, kaip ir C. Gauff, yra juodaodės.

Pasak BBC, 10-metė C. Gauff pateko į Patricko Mouratoglou, S. Williams trenerio, akademiją, į elitiniais vadinamus kursus „Champ’ Seed Foundation“.

Be vaikiškų „ne“

Mergaitei sekėsi nuo pat pradžių – aštuonerių pradėjusi dalyvauti nedideliuose turnyruose, jaunoji tenisininkė juos nuolat laimėdavo. Būdama 12-os, C. Gauff laimėjo prestižinį „Junior Orange Bowl“ turnyrą, kurį yra laimėjusios Steffi Graf, Monica Seles, Jennifer Maria Capriati.

13-os ji tapo jauniausia istorijoje jaunimo „US Open“ finalininke, o praėjus pusmečiui laimėjo Roland’o Garroso jaunimo turnyre. Be to, C. Gauff yra jauniausia mergina, kada nors pakilusi į Pasaulinės teniso asociacijos (WTA) jaunuolių reitingo pačią viršūnę.

Jaunoji profesionalė netruko sukaupti ir kitų, suaugusiems profesionalams turinčių priklausyti pergalių. Jaunimo Vimbldono turnyre jai pavyko paduoti kamuoliuką 193 km/val. greičiu – tai trečias rezultatas teniso istorijoje po seserų Williams.

Pasak BBC, C. Gauff tėvai susirūpino, kokios taktikos laikytis, kad dukra greitai „neperdegtų“. Esą neretai atsitinka, kad vienadieniai čempionai, itin jauni pasiekę puikių rezultatų, vėliau, perėję į suaugusiųjų lygą, tiesiog užgęsta.

„Mano tikslas – padėti dukrai tapti pirmąja pasaulio rakete. Iškart pasakiau jai, kad teks labai daug dirbti. Kad reikės pasakyti „ne“ tiems dalykams, kuriems kiti vaikai sako „taip“, ir priešingai“, – žiniasklaidai kalbėjo C. Gauffas, kai dukrai buvo 12-a.

Finansinė sėkmė

Rėmėjų atsirado, kai Coco pradėjo sektis didžiajame tenise. Kai jai buvo 13-a, sutartį su mergaite pasirašė R. Federerio agentūra „Team 8“. Šios agentūros „globotiniai“ kol kas – vos penki žmonės, tai reiškia, kad ji deda į C. Gauff dideles viltis. Taip pat ir pinigus.

Praėjusių metų pabaigoje amerikiečių sporto prekės ženklas „New Balance“ laimėjo karą su „Nike“ dėl teisės rengti C. Graff. Be to, mergina sudarė sutartį su rakečių gamintoja „Head“.

Šiemet sutartį su jaunąja žvaigžde pasirašė makaronų gamintoja „Barilla“, iki tol kompanija rėmė tik du sportininkus, vienas jų – R. Federeris. Skaičiuojama, kad visa tai C. Gauff šiais metais leis uždirbti 1 mln. USD, ir pagal šį parametrą ji pateks tarp 10-ies tenisininkių, daugiausia uždirbančių iš sutarčių.

„Kompanijos mato C. Gauff potencialą. Jos tikisi, kad ji užims nišą, kuri atsiras, kai karjerą baigs seserys Williams, svarbiausios paskutinių dešimtmečių moterų teniso figūros. Rėmėjus įkvepia C. Gauff žaidimas, asmenybė ir įsimenantis vardas“, – rašo „Forbes“.

Seansacija

Dabar 15-metė rėmėjų lūkesčius pateisina. Šiame Vimbldono turnyre ji jau pasiekė kelias pergales. Pirmiausia C. Gauff yra jauniausia tenisininkė, kada nors perėjusi Vimbldono turnyro klasifikaciją ir patekusi į pagrindines varžybas.

Pirmajame rate ji žaidė su V. Williams, savo vaikystės heroje, ir nugalėjo ją po dviejų setų. Laimėjusi mačą, mergina apsiverkė aikštyne, paspaudė Venus ranką ir pasakė: „Ačiū už viską, ką padarei. Jei ne tu, manęs čia nebūtų“, – cituoja sportininkę BBC.

Beje, jos abi neretai lyginamos dėl fizinių duomenų: neįprastai aukšto ūgio, stipraus dešinio smūgio, galingo padavimo. Laimėjusi prieš Venus, C. Gauff tapo jauniausia tenisininke nuo 1996-ųjų, patekusia į antrąjį „Didžiojo kirčio“ etapą. Ankstesnis rekordas priklausė Annai Kurnikovai, išsilaikiusiai keturis etapus.

Žiniasklaida cituoja tenisininkę pasakojant, kad pergalė prieš V. Williams ją išprovokavo pirmą kartą apsiverkti po mačo. Tačiau pasirodė, kad ją sugraudinti nėra sunku: „Pastarąjį kartą verkiau, kai „Keršytojų“ finale mirė Geležinis Žmogus. Apsiverkiu kaskart, kai pagalvoju apie tai. Jis man labai patinka.“

Dar iki pirmų rimtų pergalių C. Gauff parašė instagrame, kad nenorėtų būti antrąja S. Williams. „Ruošiuosi tapti pirmąja Cori „Coco“ Gauff“, – pareiškė ji.