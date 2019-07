Šiaurės Airijoje filmuoja „Sostų karų“ priešistorę

Vienas sėkmingiausių visų laikų TV serialų „Sostų karai“ dar nebuvo pasibaigęs, kai net keletas prodiuserių kompanijų paskelbė ketinančios kurti projektus, susijusius su šia George‘o R. R. Martino kūrinio adaptacija. Serialą rodžiusi JAV kabelinė televizija HBO skelbia, kad birželio pabaigoje Belfasto apylinkėse jau pradėjo filmuoti priešistorę darbiniu pavadinimu „Kruvinasis mėnulis“ (angl. „Blood Moon“).

„Sostų karuose“, kurie buvo paremti amerikiečių rašytojo „Ledo ir ugnies giesmė“ saga, septynios valdovų dinastijos grūmėsi dėl visiškos kontrolės ir geležinio sosto. Priešistorės veiksmas vyks „Didvyrių amžiuje“ – istorinėje epochoje, tūkstančius metų prieš „Sostų karų“ laikus. Kaip tik tuomet, anot prodiuserių, susiformavo visi pagrindiniai „Sostų karų“ mitai, o Vesteroso aukso amžių pakeitė sunkūs, paslapčių kupini laikai.

Šiaurės Airijoje dirbo ir pirmojo serialo – „Sostų karų“ – komanda. „Belfast Telegraph“ pranešė, kad, sprendžiant iš vykstančių darbų, šis serialas taip pat bus filmuojamas tose pačiose vietovėse – „Titanic Studios“ filmavimo aikštelėse, Marmuro arkos urvuose ir kitose šio nacionalinio parko vietose. Serialo gerbėjai socialiniuose tinkluose svarsto, kad čia bus filmuojamos Miško vaikų istorijos.

Žvaigždžių plejada

Jau kurį laiką aišku, kad „Sostų karų“ prodiuseriai Davidas Benioffas ir D. B. Weissas su naujuoju kūriniu nedirbs, jį kuria pats autorius G. R. R. Martinas ir britė Jane Goldman, parašiusi scenarijus tokiems filmams, kaip „Stardust“, „X-mn: First Class“, „Kingsman. The Secret Service“, Ms. Peregrine‘s Home for Peculiar Children“ ir kt. Jiedu „Kruvinajam mėnuliui“ parašė scenarijų. „The Telegraph“ duomenimis, serialą prodiusuoja SJ Clarkson, dirbusi su tokiais TV projektais, kaip „Jessica Jones“, „Bates Hotel“ ar „House“, manoma, kad ji taip pat režisuoja pirmąją seriją.

Pagrindinius vaidmenis „Kruvinajame mėnulyje“ atlieka australė Naomi Watts“ („Mulholland Drive“, „21 Grams), „Bafta“ statulėlės laimėtoja Miranda Richardson („The Hours“, „Damage“), Johnas Simmas („Strangers“), Marquisas Rodriquezas („Manifest“), taip pat kalbama, kad seriale pasirodys Joshas Whitehouse‘as („Poldark“), Jamie Campbellas Boweris („Twilight“) ir kt.

HBO atstovai yra teigę, kad „Kruvinasis mėnulis“ – yra vienas iš penkių galimų „Sostų karų“ tęsinių, kiti šiuo metu yra atidėti.