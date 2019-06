Laukiamiausi vasaros filmai

Vasarą žiūrovai laukia pasirodant įspūdingiausių metų filmų, tačiau ne vieną filmo tęsinį iškepusios kino studijos šiemet nepateisina nei kino kritikų, nei vartotojų lūkesčių. Vis tik, specialistai tikina, kad šūsnyje vasaros premjerų bus ir keletas kinematografijos perliukų, ypač siaubo ir komedijų gerbėjams.

„Liūtas karalius“ (angl. „The Lion King“).

Vienas iš „Walt Disney“ kino studijos šedevrų (animacinė juosta pelnė 2 Oskarus), praėjus 25 m. po premjeros, atgimsta iš naujo. Visai šeimai skirta nuotykių drama vėl primins apie liūtuką Simbą, pasiutėlius Timoną ir Pumbą, Nalą ir piktadarį Mufasą. Filmuką režisuoja Jonas Favreau, kuriam studija šį darbą patikėjo po to, kai didžiulės sėkmės sulaukė 2016 m. pasirodęs jo režisuotas animacinis filmas „Džiunglių knyga“. Visų pamėgtus herojus šįkart įgarsina Donaldas Gloveris, Beyonce, Sethas Rogenas, Chiwetelis Ejioforas, Johnas Oliveris, Mufasai, kaip ir originalioje filmuko versijoje balsą skolina Jamesas Earlas Jonesas.

„Yesterday“.

Ar įsivaizduojate pasaulį be legendinių „Beatles“? Tokioje Žemės versijoje netikėtai atsiduria britų režisieriaus Danny‘io Boyle‘o juostos „Yesterday“ herojus Jackas Malikas (vaid. Himeshas Patelis). Visoje Žemėje vienu metu dingus elektrai, vidutinioką dainininką staiga partrenkia autobusas, ir jis atsibunda pasaulyje, kuriame niekas nežino, kas yra „Beatles“. Jackas nepasimeta ir grupės dainas ima atlikinėti kaip savas. Jo laukia ir neregėta šlovė, ir nemažai nusivylimų. Filme taip pat vaidina Lily James, Kate McKinnon, Edas Sheeranas ir kt.

„Kartą Holivude“ (angl. „Once Upon a Time in Hollywood“).

Susikvietęs ryškiausių Holivudo žvaigždžių komandą (Margot Robbie, Alas Pacino, Bradas Pittas, Leonardo DiCaprio, Damianas Lewisas – tik keletas iš jų) Quentinas Tarantino keliauja į 1969-uosius, kai Los Andželą sukrėtė aktorės Sharon Tate žmogžudystė ir pasaulis sužinojo apie Charlesą Mansoną. Tai – devintasis režisieriaus filmas, ir, jeigu tikėsime viename interviu jo išsakytais planais, priešpaskutinis. Tuomet Q. Tarantino prisipažino norintis sukurti iš viso dešimt juostų, o tada planuojantis ilsėtis.

„Greiti ir įsiutę: Hobbsas ir Shaw“ (angl. „Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw“).

Kai atrodė, kad nuo 2001 m. kuriamų filmų „Greiti ir įsiutę“ franšizė jau išsikvėpė, ją sumanęs prodiuseris Gary‘is Scottas Thompsonas ištraukė naują kortą. Šiemet pasirodo juosta apie du iš „Greitų ir įsiutusių“ gaujos – Dwayne‘o „The Rock“ Johnsono vaidinamą federalinį agentą Luke‘ą Hobbsą ir Jasono Stathamo įkūnijamą buvusį britų specialiųjų pajėgų smogiką Deckardą Shaw. Du vienas kito nemėgstantys vyrai suvienija jėgas tam, kad išgelbėtų žmoniją nuo genetiškai modifikuoto tarptautinio teroristo atakos. Veiksmo juostoje taip pat pasirodys Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren ir kt.

„Siaubo pasakos, kurias reikia sekti sutemus“ (angl. „Scary Stories to Tell in the Dark“)

Guillermo del Toro neslepia savo meilės monstrams, šįkart tiems, kuriuos aptiko amerikiečių rašytojo Alvino Schwartzo knygose. Pasakojima, kad A. Schwartzo kūrybos jis netyčia aptiko viename Teksaso knygyne ir iškart sugalvojo adaptuoti autoriaus idėjas kine. Tapęs juostos prodiuseriu, G. Del Toro režisuoti filmą patikėjo norvegų režisieriui Andre Ovredaliui. Juostos veiksmas nukels į 1968 m. Ameriką. Mažame Mil Velio miestelyje gyvenanti paauglių ketveriukė aptinka siaubo pasakojimų knygą ir suvokia, kad joje aprašytos istorijos ūmai pradėjo tapti realybe.

„Midsommar“

Dar vieną siaubo filmą vasarai siūlo pernai kino kritikams įspūdį su juosta „Paveldėtas“ palikęs Ari Asteris. Jauna amerikiečių pora Dani ir Christianas su dar dviem draugais išsiruošia atostogauti į Švedijos gilumą. Apsistoję mažame kaimelyje jie gauna galimybę sudalyvauti čia kas 90 m. rengiamame festivalyje. Bėda ta, kad žiaurūs, pagoniški festivalio ritualai varo siaubą, o vietiniai primygtinai reikalauja, kad amerikiečiai juose dalyvautų.

„Kur dingai, Bernadete?“ (angl. „Where'd You Go, Bernadette“)

Pagal to paties pavadinimo Marijos Semple knygą (2012 m.) sukurta juosta pasakoja apie architektę Bernadetę Fox (vaidina Cate Blanchett), kuri kenčia nuo agorafobijos. Šeimai planuojant kelionę į Antarktiką, Bernadetė netikėtai dingsta be žinios.

Filmo režisierius Richardas Linklateris yra sakęs, kad nežino, ar jo knygos adaptacija patiks visiems M. Semple romano gerbėjams.

„Man knygoje svarbiausias pasirodė sudėtingas motinystės portretas. Gali būti, kad kiti knygos gerbėjai ją perskaitė visai ne taip. Tačiau kaip kūrėjas, privalai užimti poziciją – filmas yra mano knygos versija ir interpretacija“, — yra sakęs režisierius.

Su C. Blanchet juostoje vaidina Kristen Wiig, Laurence‘as Fishburne‘as, Judy Greer ir Billy‘is Crudupas.

„Virtuvė“ (angl. „The Kitchen“)

8-ojo dešimtmečio pabaigoje Niujorką valdo Manhatano Pragaro Virtuvės rajone gyvenančios airių gaujos, kurios atlieka visus juodžiausius italų mafijos darbelius. Kai Jimmy Brennaną ir jo gaują policija patupdo už grotų, „versliukui“ imasi vadovauti gaujos narių žmonos – Kath (vaidina Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) ir Claire (Elisabeth Moss). Kriminalinę komediją režisavo Andrea Berloff, žinoma scenaristė tokio darbo ėmėsi pirmą kartą.