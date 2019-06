Naujosios turtingųjų mados: meditacija, badas, ledas

Ko tik nepadarysi, besistengdamas sveikame kūne išlaikyti sveiką sielą, ypač, jei suvaldyti milijoninius verslus reikia nuolat veikiančios šviežios galvos. Jackas Dorsey, vienas iš „Twitter“ platformos ir mobiliųjų finansinių paslaugų platformos „Square“ kūrėjų bei CEO, prisijungė prie verslininkų, išpažįstančių, švelniai tariant, sveiką gyvenimo būdą.

Milijardierius Jackas Dorsey (g. 1976) „kovinę formą“ palaiko laikydamasis vienuolikos sveikų įpročių: nuo badavimo visą savaitgalį iki ledo vonių, pasakoja „www.economictimes.indiatimes.com“.

Madoje – stoicizmas

Ponas Dorsey, dviem Silicio slėnio technologijų įmonėms vadovaujantis verslininkas, prijaučia stoicizmo filosofijai. III a. pr. m. e. antikinėje Graikijoje atsiradęs mokymas, vėliau išplitęs į Romos imperiją ir daręs įtaką krikščionybės doktrinos formavimuisi, ragino tenkintis tuo, ką turi, ir vadovautis teisingumu, išmintimi, drąsa, saikingumu, kuklumu.

Ši filosofija, teigiama, tampa naująja Silicio slėnio mada, tačiau, ko gero, nė vienas nėra tiek jai atsidavęs, kaip 42-ejų milijardierius p. Dorsey. Savo „Twitter“ paskyroje jis pasakoja apie savo stoicizmo siekius, dėl kurių, beje, dažnai sulaukia pašaipų.

Antai, kai 2018 m. per savo gimtadienį p. Dorsey iškeliavo į Mianmarą 10-ies dienų meditacijos retritui, buvo aršiai užsipultas, esą yra aklas, nes pasirinko Mianmarą nepaisydamas šalyje siaubingai pažeidinėjamų žmogaus teisių.

Jis buvo kritikuojamas ir dėl abejotinų mitybos įpročių propagavimo, pvz., protarpinio badavimo.

Tuo metu milijardierius tikina, kad jis, norėdamas efektyviai vadovauti dviems kompanijoms, privalo būti „veikiantis“ ir „aiškus“, todėl siekdamas „maksimaliai padidinti savo pajėgumus“, nuolat tobulina savo įpročius.

Meditacija

Į savo tobulėjimo programą p. Dorsey įtraukė meditaciją, kurią jis vadina „detoksikacija nuo viso pasaulio triukšmo“, nes yra įsitikinęs, jog didžiausią įtaką jo psichinei sveikatai daro būtent ji. Meditaciją jis praktikuoja 20 metų.

Anot p. Dorsey, jis medituoja po valandą ryte ir vakare. Tačiau jei kartais tegali skirti tam 10 minučių, tuomet pakanka ir tiek.

Pasakodamas apie vieną savo meditacinių retritų, kuris truko 10 dienų, jis sako, jog tai buvo „ekstremaliai skausminga, reikalavo fizinio ir protinio darbo“ – 10 dienų p. Dorsey buvo be jokių IT įrenginių, neskaitydamas, nerašydamas, be fizinių pratimų, muzikos, svaigalų, maisto, pokalbių, apkritai – be jokio akių kontakto su kitais.

Į darbą – pėsčiomis

Dvejus metus, saulė ar lietus, penkias mylias (apie 8 km) nuo savo namų iki biuro p. Dorsey nueina per valandą ir 15 minučių.

„Gali pasirodyti, jog aš labiau risnoju, negu einu. Tačiau tai labai atgaivina. Tai yra vienas iš tų momentų, kai sakai sau: o, aš esu gyvas“, – aiškina jis.

7 minutės mankštai

Prieš kurį laiką verslininkas nusprendė, kad jam reikia „šiek tiek daugiau erdvės pagalvoti“, taigi dabar antradieniais ir ketvirtadieniais jis dirba iš namų. Tomis dienomis, kai neina į biurą, jis daro didelio fizinio intensyvumo pertraukas ant treniruoklio dviračio ir septynių minučių mankštas su programėle „Seven“.

Savo asmeninio trenerio p. Dorsey neturi, į sporto salę neina.

nuotrauka::1

Sauna ir ledo vonia

Prieš trejus metus p. Dorsey vakarais pradėjo eiti į sauną, o po jos nirti į ledo vonią. Pirmiausia 15 min. jis kaitinasi 100 laipsnių karščio saunoje, paskiau trims minutėms šoka į ledo vonią su maždaug +3 laipsnių vandeniu.

Šį veiksmą pakartoja tris kartus, baigdamas minutės trukmės ledinėmis maudynėmis.

Neseniai, rašo „www.economictimes.indiatimes.com“, jis įsigijo mažą infraraudonųjų spindulių sauną, kuri esą leidžia geriau išprakaituoti, negu sausa sauna, ir temperatūra joje kur kas mažesnė.

Ledas – ir dienos pradžiai

Verslininkas tikina, jog niekas jam nesuteikia tiek pasitikėjimo savo protinėmis galiomis, kiek galimybė iš kambario temperatūros aplinkos atsirasti šaltyje, ypač, kai ryte tiesiai iš šiltos lovos jis šoka į kubilą su lediniu vandeniu.

„Tuomet man atrodo, kad galiu padaryti viską pasaulyje“, – sako jis.

Protarpinis badavimas

Ponas Dorsey tik vakarieniauja. Tarp 18.30 ir 21 val. jis „leidžia sau“ suvalgyti žuvies, vištienos ar jautienos didkepsnį su daržovėmis. Desertui – įvairių uogų mišinys, kartais – juodas šokoladas ar raudonojo vyno taurė.

Pasak p. Dorsey, pirmąsias dvi savaites valgyti tik kartą per dieną jam buvo nelengva, tačiau pokyčiai, kuriuos jis netrukus pastebėjo, jį paskatino tęsti.

„Dienomis jaučiausi labiau susitelkęs, o laikas nuo pusryčių iki pietų man padėjo geriau pajusti, kas yra „mano diena“. Be to, pradėjau geriau miegoti“, – vardija jis.

Badavimas savaitgalį

Nuo penktadienio iki sekmadienio p. Dorsey apskritai nevalgo, geria tik vandenį. Apsiėjęs be penktadienio vakarienęs, pavalgo tik sekmadienio vakarą.

Pasak p. Dorsey, šitaip jis pasninkavo tris kartus, gerdamas tik vandenį. Verslininkas prisipažįsta: badaujant pirmą kartą jį apniko haliucinacijos, tačiau kiti kartai jam leido suprasti, „kiek daug minčių žmonės sutelkia į valgį“.

Maisto papildai

Tekstas gali skambėti kaip reklama, tačiau „www.economictimes.indiatimes.com“ cituoja p. Dorsey sakant, jog jis geria multivitaminus ir „daug vitamino C“, kuris esą mažina chroniškų ligų riziką ir stiprina imuninę sistemą.