Maratonas Vilniuje stipriai apribos transporto eismą

Sekmadienį, birželio 2 d., vyks tradicinė bėgimo šventė „NIKE WE RUN Vilnius“. Tradicinė šventė tradiciškai turi dvi žinias – gerą ir ne tokią gerą. Pirmoji skirta bėgikams, antroji – miesto, ypač senamiesčio ir jo prieigų gyventojams.

Nuo birželio 2-osios aušros iki vėlyvos popietės automobilių eismas bus draudžiamas, keliaujančių viešuoju transportu irgi laukia pokyčiai.

Tai reiškia, jog birželio 2 d. nuo 1 val. nakties iki 17 val. bus draudžiamas transporto eismas T. Vrublevskio ir Šventaragio gatvėse, nuo 3 iki 5 val. ryto – Naujamiesčio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose esančioje bėgimo trasos dalyje, o nuo 5 val. ryto iki 15 val. – visoje bėgimo trasoje. Apie įvairius ribojimus maratono rengėjai žada pranešti, gyventojams dalindami skrajutes bei informaciniais ženklais bėgimo trasose.

9 val. ryte nuo Katedros aikštės startuos 21,098 km ir 10 km dalyviai, 11.30 val. – vaikų bėgimo dalyviai, 12.30 val. – bėgantieji 5 km atstumą.

Vilniaus miesto savivaldybės pranešimu, pagrindinė bėgimo trasa drieksis šiomis gatvėmis – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Lukiškių aikštės pėsčiųjų takais, Vasario 16-osios, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Benediktinų, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vokiečių gatvėmis, per Rotušės aikštę, Didžiąja, Pilies, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Maironio, Šv. Brunono Bonifaco gatvėmis, per Bernardinų sodą (takais palei Vilnios upę), Škirpos alėja, Žygimantų, T. Kosciuškos, Sluškų, P. Vileišio, krantine šalia Neries upės, per Kareivių gatvės tiltas pėsčiųjų taku, Neries gatve, toliau krantine šalia Neries upės, Olimpiečių gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio gatvėmis iki Katedros aikštės.

Viešojo ransporto reikalai

Birželio 2 d. keisis nemažos dalies viešojo transporto trasos, kai kurie troleibusai ir autobusai įprastais maršrutais tam tikromis valandomis išvis nekursuos.

nuotrauka::2

Nuo gegužės 28 d. pakeistos viešojo transporto maršrutų trasos ir eismo tvarkaraščiai skelbiami čia.

Taip pat svetainėje, socialiniame tinkle, mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt), mobiliojoje programėlėje „m.Ticket“, telefonu (8 5) 210 7050 (darbo valandomis).

Maratoną rengia VšĮ „Tarptautinis maratonas“ ir UAB „Sporto dvasia“, oficialus „Nike“ atstovas Lietuvoje.