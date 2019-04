6 dalykai, kuriuos savaitgaliais daro sėkmingi žmonės

Yra šimtai tūkstančių kasdienių įpročių, galinčių padėti tapti produktyvesniam, tačiau kaip nuspęsti, kuris jų svarbiausias kiekvienam mūsų.

Rašytojas Benjaminas Spallas per penkerius metus apklausė daugiau nei 300 sėkmingiausių pasaulio žmonių – nuo pasaulinių verslo lyderių iki Olimpinio komiteto prezidento, siekdamas išsiaiškinti, kokia dienos rutina jiems padeda susikaupti darbui.

„NBS News“ skelbia p. Spallo „atrastus“ įpročius, kuriuos sėkmingi žmonės atlieka savaitgaliais.

Jie išsimiega

Jūsų kūnas ir smegenys neveiks taip gerai, kaip galėtų, jei neleisite jiems pailsėti. Keleto šimtų sėkmingų žmonių, kuriuos apklausė p. Spallas, vidutinė miego trukmė naktį yra 7 val. 29 min.

„Timas Cookas, Billas Gates‘as, Jackas Dorsey‘us, Jeffas Bezosas, – visi jie tikino, jog miega mažiausiai 7 valandas. Žinoma, ne visuomet gali tiek laiko skirti miegui. Jei vis tik tenka miegoti po 5 val., pasistenkite atsigriebti ir ilgiau pamiegoti savaitgalį. Žinoma, nereikėtų įprasti savaitgaliais „atsimiegoti“ po 12 valandų, tačiau verta žinoti, jog kelios papildomos valandos miego savaitgalį yra geriau, negu nieko“, – daro išvadą p. Spallas, knygos „My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired“ autorius.

Jie leidžia laiką su tais, kuriuos myli

„Jei jaučiatės kalti dėl to, jog negalite skirti pakankamai laiko savo šeimai ir draugams nuo pirmadienio iki penktadienio, jūs nesate kažkuo ypatingi. Nuo kaltės jausmo jus išvaduos paprasti dalykai – pasirinkimas savaitgalį ką nors smagaus nuveikti su žmona ar tiesiog pasivaikščioti su vaikais parke. Vis tik jei turite ką nors svarbaus nuveikti savaitgalį, geriau tai padaryti šeštadienį ryte, kad likusį laiką jūsų nekankintų mintys apie nebaigtus darbus“, – rašo p. Spallas.

Jie susidėlioja darbus į priekį

„Sėkmingi žmonės visuomet susidėlioja į priekį visos savaitės darbus. Kalendoriuje pasižymint būsimas veiklas, tai atims 10 minučių sekmadienio vakaro, tačiau pirmadieniui išaušus naujai savaitei būsite pasirengęs 110%“, – remdamasis apklaustųjų patirtimi, pataria rašytojas.

„Šeštadienis – mano poilsio diena, aš laipioju uolomis. Sekmadienis yra refleksijų, darbų vertinimo, strategavimo ir pasirengimo kitai savaitei diena“, – vienas iš „Twitter“ paskyros steigėjų ir CEO Jackas Dorsey‘us pasakoja knygos „Becoming More Productive: The Secrets of Successful People Revealed“ autoriui Brooke Potteriui.

Jie skiria laiko tam, kas juos užkuria

Sėkmingi žmonės planuoja, kad veltui nešvaistytų savo darbo dienų, bet skiria laiko ir poilsiui. Tam puikiai tinka savaitgaliai. Daugelis valgo pusryčius žymiai lėčiau, nei darbo dienomis, įsitaiso ant sofos su knyga, medituoja ar sportuoja. Tarkime, Richardas Bransonas šeštadienio vakarus leidžia vakarėliuose, tačiau sekmadieniais jis užsiima aktyvia fizine veikla – laipioja uolomis, plaukioja irklente ar jachta.

Bilas Gates’as pasakojo, kad savo laisvą laiką jis leidžia kaip įmanoma ramiau. „Man labai patinka laiką leisti senamadiškai ir žaisti bridžą, – atvirauja p. Gates‘as. – Šį savaitgalį stebėjau, kaip jodinėja mano dukra. Tai senamadiška, bet smagu. Aš kiekvieną vakarą plaunu indus. Kiti siūlosi padėti, bet man patinka tai daryti.“

Jie rūpinasi namų ruoša

„Namų ruoša yra svarbus dalykas. Jei neskiri jiems pakankamai laiko, darbai susikaupia ir tampa juodais panikos debesimis virš galvos. Sėkmingi žmonės skiria laiko tam tikriems namų ruošos darbams – maisto pirkimui, skalbimui, sąskaitų apmokėjimui. Visgi šiems darbams jie neaukoja viso savaitgalio.

Norint tinkamai atlikti visus namų ruošos darbus, juos reikėtų išskirstyti ir susiplanuoti atlikti per visą savaitę. Galima tam skirti kas vakarą 15 min. ir padaryti vieną kitą darbelį. Savaitgalį paaukoti bent valandą dvi pabaigti tiems darbams, kurie reikalauja daugiau laiko ir dėmesio. Taip jausitės žymiai geriau ir kontroliuosite padėtį“, – pataria p. Spallas.

Jie skiria laiko sau ir apmąstymams

„Laikas, skirtas tik sau ir apmąstymams, yra sveika jūsų protui ir kūnui, tai padeda pasiekti tikslų. Sėkmingi žmonės išnaudoja savaitgalius apmąstyti dalykus, kurie jiems yra svarbūs, kas juos neramina, jie skiria laiko apgalvoti savo karjerą, tam, kaip galėtų pagerinti savo įgūdžius ir veiklą.

Harvardo universiteto tyrimas atskleidė, kad žmonėms, kurie bent 15 min. dienai baigiantis reflektuoja išmoktas pamokas, sekėsi geriau nei tiems, kurie tam neskyrė laiko. Kiti tyrimai parodė, kad savirefleksija padeda tapti laimingesniu, produktyvesniu ir mažiau perdegusiu žmogumi. Jei sunku priimti savirefleksijos idėją, pabandykite tai padaryti bent savaitgaliais. Neilgai trukus pamatysite teigiamus rezultatus“, – tikina p. Spallas.