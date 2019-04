Lietuvo meno pažinimo centras „Tartle“ parems menotyrininkų studijas

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ pakvietė nemokamai apžiūrėti advokato Rolando Valiūno sukauptą meno kūrinių kolekciją, o lankytojų paaukotos lėšos bus skirtos paremti Vilniaus Dailės akademijos dailėtyrininkų magistrantų mokslines stažuotes užsienyje.

Pernai rugsėjį Vilniaus Užupio rajone atidarytame Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“ pristatoma viena didžiausių prieinamų privačių meno kolekcijų Baltijos šalyse. Oficialiai ji pristatoma kaip korporatyvinė „Ellex Valiunas“ kolekcija, tačiau pagrindiniu jos įkvėpėju ir kolekcininku teisinga vadinti Rolandą Valiūną, kontoros steigėją ir vadovaujantįjį partnerį.

Kolekciją sudaro per 7.000 eksponatų. Tarp jų – apie 1.000 tapybos darbų, per 360 skulptūrų, per 490 žemėlapių, daugiau nei 1.100 istorinės grafikos darbų, 2.000 lituanistinių knygų ir kitų spaudinių, išleistų iki 1905 m., taip pat lituanistinės medalistikos, sidabro kalybos bei kiti artefaktai, jų sukūrimo laikotarpis apima nuo pagonybės laikų kultūrinio palikimo iki šiuolaikinio meno. Kolekcijos dalys nuolat pristatomos parodose, albumuose, internetinėje erdvėje.

Ponas Valiūnas VŽ yra pasakojęs, jog kolekcijoje pristatomi istorinės Lietuvos menininkai, neatsižvelgiant į jų tautybę, nepriklausomai nuo to, kokia kalba jie kalbėjo ir iš kur buvo kilę, todėl centre per meno prizmę galima interaktyviai susipažinti ir su Lietuvos istorija.

Atvers ir saugyklas

Paramos VDA studentams projekto metu lankytojai išvys pirmąją centro parodą „Žvilgsnis į Lietuvos dailės istoriją nuo Užupio“ ir apsilankyti itin moderniose meno kūrinių saugyklose. Vizitai organizuojami iš anksto užsiregistravus, lankytojus lydės „Tartle“ centro menotyrininkė.

Anot Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėjo dr. Helmuto Šabasevičiaus, šis projektas – puiki proga atkreipti dėmesį į dailėtyros studijas.

„Esame dėkingi „Tartle“ vadovams už iniciatyvą – tai ne tik finansinė, bet ir dalykinė parama mums ir mūsų studentams, visų dailės istorikų darbo įvertinimas, atskleidžiantis privačių kolekcijų ir jaunųjų dailėtyrininkų bendradarbiavimo svarbą ir galimybes“, – pranešime cituojamas dr. Šabasevičius.

Iki birželio 1 d. centre planuojama priimti tūkstantį meno gerbėjų, registracija į parodą skelbiama čia.