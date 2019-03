Kaip išsinuomoti vilą

Vakaras. Erdvi terasa su vaizdu į jūrą, kalnus ar į senamiesčio panoramą, apkaišiotą bažnyčių smailėmis. Ant stalo – patiekalai iš vietos turgelyje nusipirktų produktų. Rankose – taurė su ledukais. Idiliška ramybė... Kas gi nesvajotų apie tokį „atostogų atviruką“.

Kad tokį susikurtum, tenka gerokai pasikuisti po interneto svetaines, įvertinti pažįstamų ir nepažįstamų atsiliepimus, lyginti kainos ir kokybės santykį ir t. t. Ne taip seniai keliones buvo įprasta patikėti jų organizatoriams: išsirenki norimą šalį, peržiūri siūlomo viešbučio nuotraukas, susimoki ir – pirmyn. Su augančiomis galimybėmis įpročiai pakito – keliautojai atostogas dažnai organizuojasi patys, patys išsirenka ir užsisako būstą – viešbutį, butą ar vilą. Interneto platybėse patarimų, kaip jį išsinuomoti ir neapsigauti, – marios, jie varijuoja priklausomai nuo šalies, į kurios vartotojus orientuojamasi, tačiau vienas dalykas kartojasi nepriklausomai nuo auditorijos: reikia konsultuotis su draugais, skaityti atsiliepimus, jei yra galimybė, susisiekti tiesiogiai su tais, kurie juos rašė.

Atsiliepimų galia

Užkietėję keliautojai Justinas Jurkonis, advokatų kontoros „Jurkonis ir partneriai LINDEN“ vadovaujantis partneris, ir Jurga Jurkonė, bendrovės „ViaConventus“ steigėja, pritaria: atsiliepimai – vienas iš svarbiausių dalykų renkantis atostogų būstą.

Šampano žinovė Jolanta Smičienė, dažnai keliaujanti su šeima ir bičiuliais, sako, jog maždaug 90% atsiliepimų populiariose nuomos svetainėse atitinka jos pačios vertinimus.

Jurga ir Justinas apsistoja įvairiai – viešbučiuose, butuose, vilose. Pirmenybę teikia butui arba vilai, priklausomai nuo to, kur taikosi poilsiauti – mieste ar užmiestyje.

„Tokiose vietose, – sako p. Jurga, – gauni kažką daug įdomesnio nei viešbučio kambarys. Nesvarbu, keturių jis ar penkių žvaigždučių, vis tiek jame rasi „standartą“, nebent tai bus šeimyninis viešbutėlis. Nuomojantis butą ar vilą nutinka mielų mažmožių, pvz., buto šeimininkas Romoje paliko ekologiškų kiaušinių ir daržovių – gaminkitės; kitas, Turine, sutarė su greta esančio barelio savininku, kad jis kasryt mus pavaišins (nemokamai) kava ir cornetto – bandele su kremu. O kanadietė Dorees įsigytame dvarelyje apšokinėja svečius su prosecco, vynu, savo keptais blyneliais su klevų sirupu. Iš karto aišku – ne ekonomika jai svarbu. Ji pati atrado Italiją ir iš visos širdies stengiasi, kad ją atrastų svečiai. Kai kuriose būsto nuomos svetainėse reitinguojami ir šeimininkai, tad jie stengiasi svečią kiek įmanydami pamaloninti.“

Visagalis internetas

Jurgos ir Justino dažniausi pirminės informacijos šaltiniai kelionėms po Europą – „AirBnB“, „Booking.com“ ir „TripAdvisor“, po Azijos šalis – „Agoda.com“.

Pirmasis, sako p. Justinas, savo veiklos pradžioje buvo labai draugiškas – butą per jį buvo galima išsinuomoti apie 30 % pigiau nei viešbučio kambarį. Tinklalapiui išpopuliarėjus pakilo ir kainos jame, be to, jis ima didelį komisinį mokestį –15 % iš svečio ir 3 % iš savininko. Planuodami apsistoti didmiestyje Jurga ir Justinas būsto ieško per „AirBnB“, pasak jų, dėl kainos tai labiau apsimoka nei per „Booking.com“.

„Paryžiuje, Londone, Romoje viešbutis nakčiai kainuos 150 Eur ir daugiau, ir nebūtinai bus ypatingas, o butą už tokią sumą Romoje arba Londone gali išsinuomoti neblogą. Jei dar keliauji su draugais ir daliniesi išlaidas, tai visai neskausminga“, – svarsto p. Justas.

Ieškodami būsto arčiau kaimo ir gamtos jiedu naršo „Booking.com“ ir „TripAdvisor“ tinklalapius. Pastarąjį daugybė keliautojų mėgsta dėl jame esančių atsiliepimų apie būstą nepriklausomai nuo to, per kokias sistemas – žinomas ar mažas tiesiogines – jis nuomojamas.

„TripAdvisor“ jau irgi atrado, kaip monetizuoti savo informaciją, taigi galima rezervuoti ir tiesiai per juos. Šia svetaine jie pasitiki: jeigu joje nėra nusižiūrėto būsto vertinimų ir jeigu jo, niekam nežinomo, nerekomendavo pažįstami ar kas iš vietos žmonių, tokio tiesiog nesirenka.

Laikas atsiperka

Jolanta Smičienė pirmenybę teikia viešbučiams.

„Esame judrūs žmonės – keliaudami mėgstame keisti vietoves, viešbučius“, – apie savo šeimos ir draugų įpročius pasakoja p. Jolanta.

„Noriu pasisakyti prieš vilą, – nusijuokia pašnekovė. – Ji tinka slidinėjant, patogi ir ilgesniam laikui vienoje vietoje apsistojančiai draugų kompanijai, kuri turi bendrų interesų, mažų vaikų, arba didelei šeimai – tėvai, vaikai, seneliai. Tačiau viešbutis atpalaiduoja nuo bet kokių buities darbų: maisto gaminimo, tvarkymosi. Žinoma, galima išsinuomoti vilą su aptarnaujančiu personalu, bet tuomet neturėsi privatumo. Gyventi viloje yra puiku Neringoje ir kitapus Kuršmarių – tas kraštas mintinai žinomas: nereikia niekur lėkti, norisi ir gaminti, ir ramiai pavakaroti, tai smagu. Bet jei atvažiuoji pirmą kartą ir nori pamatyti daugiau, pajausti tą kraštą, tuomet vienoje vietoje sėdėti neįdomu.“

Rinkdamasi dar nepažįstamą vietą apsistoti ji įtraukia į paieškas daug žmonių: paskambina savo kelionių agentui, savo kelionių verslus turinčioms draugėms, tada eina į visagalį internetą.

„Yra tinklalapių, kurie taip ir vadinasi: „Atostogos Provanse“, „Atostogos Toskanoje“ ir pan. Paieškai laiko skiriu daug, ir jeigu nuspręsime važiuoti į vilą, remsiuosi bent 4 šaltiniais“, – sako pašnekovė.

Dar viena mėgstama p. Jolantos paieškų svetainė – „Google Maps“: įsivedusi viešbučio adresą ir, tarkime, pagrindinę miesto aikštę, ji pasitikrina, ar patogu ją pasiekti.

Čia prisimenu neseną savo pačios patirtį – „B&B“ svečių namus Sardinijoje. Radusi neblogą variantą vis dėlto susidūriau su viena pro akis praleista aplinkybe: Viduržemio jūros pakrantė iki mano laikinojo prieglobsčio, kaip ir žadėta, buvo netoli – apie 3 km, tačiau paplūdimys driekėsi Kaljario įlankos pakraščiu, per arti miesto, taigi buvo siaubingai nešvarus. Taigi man, apsvaigusiai nuo reklaminių leidinių, skelbiančių apie švarutėlius balto smėlio paplūdimius su krištolo skaidrumo vandeniu, teko jų ieškoti gerokai toliau – už 30 ir daugiau kilometrų.

Be abejo, tokia patirtis buvo visokeriopai naudinga: ir pažinimo džiaugsmo, ir išmoktos pamokos požiūriu: supranti, kad verta investuoti laiko ir sąžiningai perskaityti visus atsiliepimus apie vietą, kur rengiesi vykti.

„Svarbiausias saugiklis vis dėlto yra atsiliepimai. Jeigu jų nėra apie naują vietą, tai natūralu, tačiau jei nėra šviežių seniai nuomojamo būsto vertinimų, vadinasi, kažkas ten ne taip“, – dalijasi patirtimi Jurga ir Justinas.

Iš savo patirties jiedu perspėja ir dėl nuomojamo būsto nuotraukų nebuvimo: jei internete nėra kambarių nuotraukų, dėl jų gali būti problemų. Juk jei viskas gerai, žmonės nebijo reklamuotis. Skaitydamas atsiliepimus ilgainiui supranti, kas rašo, pvz., amerikiečiai visada džiūgauja, maisto gurmanai visada aiškiai išvardys restoranėlio privalumus ar trūkumus.

