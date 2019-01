Metų iniciatyva išrinktas MO muziejus, Metų žmonėmis – jo steigėjai Butkai

2018-ųjų pabaigoje surengtuose LRT metų apdovanojimuose dvi iš devynių nominacijų atiteko MO muziejaus komandai. Metų iniciatyva išrinktas MO muziejus, o metų žmonėmis – jo steigėjai Danguolė ir Viktoras Butkai.

Džiugia žinia pasidalijęs MO muziejus praneša ir apie metų pabaigoje „Baltijos tyrimų“ atliktą reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą, kuri parodė, kad MO žinomumas, palyginti su 2017 m., išaugo beveik dvigubai – nuo 23% iki 40%.

Remiantis tyrimu, per paskutinius 12 mėn. besidominčių moderniu ir šiuolaikiniu vaizduojamuoju menu Lietuvoje skaičius taip pat augo.

Metų pabaigoje buvo suskaičiuoti ir MO muziejaus lankytojai. Nuo atidarymo dienos, spalio 18-osios, iki metų pabaigos, t. y., vos daugiau nei per du mėnesius, į muziejų atėjo beveik 70.000 žmonių.

Skaičius apie 2018 m. aplankytas kultūros įstaigas, tarp jų – muziejus bei galerijas, Lietuvos statistikos departamentas paskelbs vėliau. Palyginimui – 2017-ųjų skaičiai. Tai metais labiausiai lankomi buvo Jūrų muziejus (436.000 žmonių), Trakų istorinis muziejus (380.000), Lietuvos dailės muziejus (345.000), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejus – 230.000. Taigi įsivaizduojamas metinis MO muziejaus lankytojų skaičius – apie 400.000, neatrodo mažas.

Pasak Mildos Ivanauskienės, MO muziejaus direktorės, „toks skaičius džiugina, įkvepia ir motyvuoja stengtis toliau“, todėl 2019-ųjų MO planuose – ir parodos, ir jų temas plėtojantys renginiai, pasimatymai su kūrėjais ir meno kūriniais ir pan.

Libeskindo trauka

Neabejotinai, dalį muziejaus lankytojų pritraukė garsiojo Danielio Libeskindo architektų biuro suprojektuotas pastatas. Muziejaus pranešimu, praėjusių metų spalio pabaigoje parodos-konkurso „Žvilgsnis į save“ tarptautinė žiuri MO įvertino už geriausią architektūrą. Be to, muziejaus interjeras pripažintas geriausiu viešuoju interjeru interjero architektūros konkurse „Mano erdvė“. MO taip pat pateko tarp tarptautinio konkurso „EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award“ nominantų.

Artimiausios parodos

Muziejaus pranešimu, sausio 11 d. bus pristatyta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Nomedos ir Gedimino Urbonų instaliacija „Villa Lituania“. 2007-aisiais Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuvą atstovavęs projektas buvo apdovanotas už geriausią nacionalinį paviljoną. MO muziejuje bus eksponuojama projekto rekonstrukcija.

Vasario pabaigoje muziejaus lankytojai galės interaktyviai patirti šešių šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrinius mažojoje MO muziejaus parodoje „Atspirties taškas“ bei išgirsti menininkų pasakojimą apie tai, kas buvo atspirties taškas jų kūrybiniame procese.

Svarbiausi metų įvykiai – dvi didžiosios muziejaus parodos pavasarį ir rudenį. „Pirmoje, atsidarysiančioje balandžio mėnesį, parodoje „Gyvūnas-žmogus-robotas“ bus kalbama apie mūsų santykį su kitomis gyvūnų rūšimis, pasaulį keičiant biotechnologijoms bei sparčiai vystomam dirbtiniam intelektui“, – MO pranešime cituojama p. Ivanauskienė.

Spalį numatyta „antroji didžioji“ paroda, reflektuojanti jau istorija tapusį Lietuvos 10 dešimtmetį – svarbiųjų lūžių ir pokyčių laikotarpį. „Parodoje susijungs menas, kultūra, to meto kasdienybės istorijos, netgi individualūs ir asmeniniai žmonių pasakojimai bei prisiminimai“, – žada p. Ivanauskienė.