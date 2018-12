Geriausiais metų sportininkais tapo A. Gudžius ir R. Meilutytė

Ketvirtadienį Vilniuje pagerbti geriausi Lietuvos sportininkai - įteikti „LTeam apdovanojimai 2018“.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) praneša, kad „Metų sportininku“ antrus metus iš eilės tapo disko metikas Andrius Gudžius, o „Metų sportininkės“ titulą po ilgesnės pertraukos susigrąžino plaukikė Rūta Meilutytė.

Disko metikas šiemet vienintelis iš individualios olimpinės rungties atstovų lietuvių tapo Europos čempionu. Primenama, kad Berlyne pergalę jis išplėšė paskutiniu mėginimu (68,46 m) – juo aplenkė iki tol pirmavusį švedą Danielį Stahlį (68,23 m). Nominacijoje A. Gudžius nukonkuravo Mindaugą Griškonį, Žygimantą Staniulį, Artūrą Seją ir Daną Rapšį.

„Laimėjau pasaulio čempionatą per du centimetrus, Europos - per 20 cm ir paskutiniu bandymu. Šie titulai, kaip ir šis apdovanojimas – dėl jų stengiesi, bet to nesuplanuosi. To neįmanoma pasiekti be komandos. Mano artimiausia komanda – treneris Vaclovas ir kineziterapeutas Tomas. Ačiū jiems, kad padėjo iškovoti tas pergales, - pranešime cituojamas sportininkas. – Dėkoju savo šeimai, be kurių supratingumo būtų nelengva – savo žmonai Dovilei, kuri laiko tris su puse namo kampo, ir vaikams, kurie suvokia, kad tėtis išeina ne bet kur, o garsinti Lietuvos vardą. Tikiuosi būti pavyzdžiu ateities kartoms, kad ne apdovanojimai svarbiausia, o tai ką kartu su komanda darome dėl Lietuvos.“

Plaukikei Meilutytei, už kurią apdovanojimą „Compensa“ arenoje vykusiame renginyje atsiėmė močiutė Aldona Meilutienė, toks apdovanojimas jau ketvirtasis - anksčiau plaukikė jį laimėjo 2012, 2013 ir 2014 m. Primenama, kad Kopenhagoje pernai metų gruodį vykusiame Europos čempionate trumpajame baseine 21-erių Meilutytė iškovojo du aukso medalius 50 m ir 100 m plaukimo krūtine rungtyse. Po pusmečio Senojo žemyno pirmenybėse (50 m baseine) Glazge titulą gynusi Londono olimpinė čempionė 100 m krūtine rungtyje pelnė sidabro apdovanojimą. Nuo pirmenybių rekordą pagerinusios ir nugalėtoja tapusios rusės Julijos Jefimovos lietuvė atsiliko 0,73 sek. Geriausios sportininkės rinkimuose nuo R. Meilutytės nedaug atsiliko ietės metikė Liveta Jasiūnaitė, o trečioje vietoje liko Simona Krupeckaitė.

Metų vyrų ir moterų komandos - irkluotojai

„Metų vyrų komanda“ tapo ir antrus metus iš eilės pasiimti apdovanojimų lipo irklavimo porinė keturvietė valties įgula. Pasaulio vicečempionų sudėtyje – Aurimas Adomavičius, Dovydas Nemeravičius, Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritter.

Primenama, kad Europos irklavimo čempionato vyrų porinių keturviečių valčių finale Lietuvos kvartetas 2000 metrų nuotolio rungtyje iškovojo sidabro medalius. Irkluotojų ketveriukė kovoje dėl geriausios metų komandos vardo įveikė plaukimo 4x100 m kombinuoto plaukimo estafetės komandą su Danu Rapšiu, Andriumi Šidlausku, Simonu Biliumi ir Deividu Margevičiumi, Lietuvos ledo ritulio rinktinę bei dvivietės baidarės įgulą Andrių Olijniką ir Ričardą Nekriošių.

„Metų moterų komandos“ taip pat antrus metus atiteko irkluotojoms - Milda Valčiukaitei ir Ieva Adomavičiūtei.

Pasaulio irklavimo čempionate Bulgarijoje jos laimėjo aukso medalius. Šioje nominacijoje taip pat pretendavo dviračių treko sportininkės Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė bei tinklininkės Monika Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė.

Metų treneriai - V. Kidykas ir I. Paipelienė

„Metų trenerio“ vardas dar kartą atiteko Vaclovui Kidykui, kurio auklėtinis Andrius Gudžius ir šiemet skynė apdovanojimus tarptautinėse varžybose. Metų trenerio nominacijoje kandidatavo Romualdas Petrukanecas, Mykolas Masilionis ir Dmitrijus Leopoldas.

„Metų trenerės“ prizas atiteko Dano Rapšio trenerei Inai Paipelienei. „Trenerės triūsas atsipirko Europos plaukimo čempionate Glazge, kur D. Rapšys iškovojo sidabro medalį 200 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyje“, - rašoma pranešime ir primenama, kad į geriausios trenerės vardą pretendavo ir Teresė Nekrošaitė, Nijolė Vytė bei Tatjana Krasauskienė.

„Populiariausiu sportininku“ portalo „lrytas.lt“ skaitytojai išrinko boksininką Egidijų Kavaliauską. Jam atiteko daugiau nei 7.204 balsų. Antras Domantas Sabonis, o trečioji – plaukikė Kotryna Teterevkova.

„Metų proveržiu“ pripažintas baidarininko Artūro Sejos pasirodymai. Jo lentyną šįmet papuošė keturi įspūdingi apdovanojimai. Primenama, kad pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Portugalijoje jis vienviečių baidarių 200 m distancijoje iškovojo sidabrą. Nuo aukščiausios prabos medalio visaginietį skyrė vos 0,107 sek. Jaunimo iki 23 metų pasaulio čempionu ir Europos vicečempionu tapęs A. Seja dar vieną apdovanojimą laimėjo Senojo žemyno pirmenybėse Belgrade, kur laimėjo sidabrą.

Už gyvenimo nuopelnus pagerbtas pirmas LTOK vadovas

„Už gyvenimo nuopelnus“ LTOK 30-mečio jubiliejaus proga apdovanotas pirmasis šios organizacijos prezidentas Artūras Poviliūnas.

„Šiandien mus suvienijo meilė sportui ir LTOK. Visai neseniai komitetas minėjo savo atkūrimo 30-metį. Dabar tai atrodo nieko ypatingo, bet tie 477 delegatai rizikavo, nebuvo taip viskas paprasta. Tai buvo viena pirmųjų organizacijų, kuri atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos ir tuo sukėlė didelį nepasitenkinimą Maskvoje. Nauja valdžia susidūrė su daug iššūkių ir problemų, reikėjo grįžti į tarptautinę šeimą, sugalvoti kaip suburti sportininkus ir juos finansuoti. To ėmėsi pirmasis prezidentas Artūras Poviliūnas“, - pranešime cituojama LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

A. Skujytė atsiėmė Londono bronzą

Renginio pabaigoje Austrai Skujytei buvo įteiktas Londono olimpinių žaidynių bronzos medalis. Primenama, kad, nors septynkovininkė iš Lietuvos olimpinėse žaidynėse Londone užėmė penktąją vietą, 2013 metais dėl draudžiamų preparatų vartojimo buvo diskvalifikuota ketvirtąją vietą užėmusi ukrainietė Liudmila Josipenka, o 2016 metais Tarptautinis olimpinis komitetas analogišką bausmę pritaikė trečiąją vietą užėmusiai rusei Tatjanai Černovai.

Primenama, kad į LTOK apdovanojimus pretendavo tik olimpinių sporto šakų atstovai už pasiekimus nuo 2017 metų gruodžio 1 d. iki 2018 metų gruodžio 1 d. Šių metų gruodžio mėnesį pasižymėję atletai bus įtraukti į kitų metų apdovanojimus.