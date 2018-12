Kur slidinėsime šiemet: dėmesio verti kurortai

Prasidėjus sezonui, milijonai slidininkų ir snieglentininkų tarsi kokie maldininkai traukia į slidinėjimo kurortus. Bepigu prancūzams, austrams, italams, šveicarams, gyvenantiems vienoje ar kitoje Alpių grandinės pusėje. Mums tenka keliauti tolėliau, bet šis reikalas turi ir šviesiąją pusę: jei nesi prisirišęs prie vienos ar kelių vietų, kaskart gali atrasti naują.

Nepretenduodami į apibendrinimus ar geriausiųjų rinkimus, primename keletą gerų arba kitokių slidinėjimo kurortų.

Artimoji Čekija

Čekijos turizmo informacijos centras (CzechTourism) kasmet praneša apie savo slidinėjimo kurortus. Pasak čekų, moderniausias jų – netoli Lenkijos sienos esantis Kouty kurortas Šiaurės Moravijoje, Jesenykų kraštovaizdžio parke.

1.100 m virš jūros lygio besidriekiančių keturių kalnų slidinėjimo trasų bendras ilgis – 11,5 km, veikia keturi keltuvai. Vakarais nuo 18 iki 21 val. trasos apšviečiamos. Kouty sniego parke įrengta 11 kliūčių snieglentininkams. Veikia slidinėjimo mokyklėlės, inventoriaus nuoma. Informacija – www.kouty.cz

Atvykusiems į Kouty nad De­snou čekai siūlo aplankyti bent kelis objektus, pvz., hidroakumuliacinę elektrinę Dlouhe Strane, vadinamą vienu iš Čekijos technikos stebuklų.

nuotrauka::1

Kitas čekų „vizitinis“ kuror­tas – Špindlerūv Mlynas (Spind­leruv Mlyn) į Sudetų kalnų grandinę įsispraudusių Krkonošės kalnų slėnyje. Čia yra 17 trasų ir 16 keltuvų. Be to, kurorte įrengta apie 80 km ilgio trasų lygumų slidėms. Slidinėjimo mokykloje dirba per 100 instruktorių, tad reiktų manyti, kad kurortas puikiai tinka naujokams. Kurorto pranašumu galima vadinti ir tai, kad jis – vos 150 km iki Prahos.

Šveicarija – drąsuoliams

Į pietryčius nuo Ciuricho Šveicarijos Alpėse esantį Laaxo slidinėjimo kurortą šveicarai vadina nacionaliniu lobiu, tačiau pasaulyje taip gerai jis nėra žinomas ir tai – pliusas. Drąsuoliams galėtų būti įdomi kurorto pakraštyje veikianti „Freestyle Academy“ – laisvojo stiliaus (angl. freestyle skiing), arba akrobatinio, slidinėjimo akademija.

Į rampas, pakilimus, tramplinus, treniravimosi įrangą, leidžiančią mokytis akrobatinio slidinėjimo triukų, investuota per 1,2 mln. Eur. Kuriant šią akademiją siekta apsnūdusį kurortą, esantį 130 km į pietryčius nuo Ciuricho, netoli Šveicarijos, Austrijos ir Italijos sienų sankirtos bei Lichtenšteino, paversti vienu madingiausių Alpėse. Taigi Laaxas padarė labai daug – skelbiama, kad čia įrengta rampa ir 4 slidinėjimo parkai yra didžiausi Europoje. Kurorte kasmet vyksta „Laax Open“ – svarbiausias snieglentininkų renginys.

nuotrauka::2

Bendras trasų ilgis – 235 km, dar 100 km sudaro kal­nų takai pėstiesiems. Informacija – www.laax.com

Be abejo, Šveicarija slidininkams siūlo kur kas daugiau. Kad ir „Inferno“ varžybas, kurias 1928 m. Šveicarijos Alpių kurorte Miurene pirmąsyk surengė „pakvaišę anglai“. Dabar tai seniausios ir vienos didžiausių kalnų slidinėjimo mėgėjų lenktynių pasaulyje. Varžybų trasos ilgis – 16 km. Slidininkai šliuožia žemyn beveik vien juodosiomis trasomis, o tris įkalnes reikia įveikti nenusiėmus slidžių. Norinčių išbandyti jėgas šiose varžybose tiek daug, kad organizatoriai riboja dalyvių skaičių iki 1.850-ies slidininkų. Šio sezono lenktynės vyks kitų metų sausio 23–26 d., registracija į jas baigėsi jau rugsėjį.

Prancūzija atvykėliams

Tarpusavyje susisiekiančių atskirų Trijų Slėnių (Three Valleys / Les trois Vallees) kurortą Prancūzijos Alpėse slidinėtojai žino ir mėgsta, daugybė tautiečių į kurį nors kaimelį važiuoja kasmet.

Didžiausia pasaulyje slidinėjimo teritorija apima 328 trasas, bendras jų ilgis – per 600 km, be to, čia apsčiai kalnų šlaitų be trasų, kuriuos mėgsta ekstremalai, ypač snieglentininkai.

nuotrauka::3

Keltuvų pajėgumas – daugiau nei 200.000 žmonių per valandą.

Visos šios sistemos buvo su­projektuotos slidinėjimui ir pastatytos 1965-aisiais, Prancūzijos ekonominio pakilimo metais.

Trijų Slėnių viduryje įsikūręs Meribelis (1.450 m virš jūros lygio), Meribelis-Motaretas (Meribel-Mottaret, 1.750 m), Sen Martenas de Belvilis (Saint Martin de Be­lleville, 1.400 m) ir Le Meniuirai (Les Menuires, 1.850 m) – iš jų patogiausia patekti į skirtingas trasas, nors keltuvų sistema Trijuose Slėniuose yra pribloškiamos apimties – naudodamasis keltuvais, kurie lengvai pasiekiami vos ne nuo kiekvienų durų, gali nušliuožti nuo vieno teritorijos krašto iki kito – nuo Val Torano iki Kurševelio, vieno prabangiausių slidinėjimo kurortų Europoje.

nuotrauka::4

Pranašumų praleisti žiemos atostogas Trijuose Slė­niuose galima rasti ne vieną. Pirmiausia – begalinės trasos ir įstabios panoramos. Panorėjus galima grožėtis ir pačiu Monblanu, aukščiausiu Vakarų Europos kalnu (4.808 m), dviejose valstybėse – Prancūzijoje ir Italijoje,

Vienu geriausių Prancūz­ijos slidinėjimo kurortų vis­gi vadinamas Šamoni (Cha­monix) Monblano papėdėje – dėl vaizdingų panoramų ir aukšto techninio aptarnavimo, be to, jo viršukalnėje esančiame ledyne slidinėti galima beveik ištisus metus.

Beje, pirmoji žiemos olimpiada buvo surengta būtent Šamoni 1924-aisiais.

Prancūzija prancūzams

Ne komforto ieškantys, o gerai paslidinėti norintys prancūzai mieliau renkasi Dvejas Alpes (Les Deux Alpes). Kurortas buvo suformuotas prieš gerą pusšimtį metų, sujungus du šiaurinių ir pietinių Alpių miestelius – Mont de Lans ir Venosc.

75% trasų yra pietinėje pusėje, tad saulės čia netrūksta. Trasų – apie 100, tačiau dėl oro sąlygų ar techninių gedimų kai kurios gali neveikti. Patyrusiems slidininkams įrengta keletas aukštos klasės sniego parkų, sykiu yra kelios dešimtys trasų, lengvų ir labai lengvų, pradedantiesiems.

Kitas prancūzų mėgstamas mažas ir jaukus Ronos Alpių kurortas – Les 7 Laux. Jame tėra 20 keltuvų ir 100 km trasų, jos palyginti žemai – 2.400 m aukštyje, tad sniegui tirpstant gali būti uždarytos. Tačiau kai veikia – patyrusių slidininkų ir snieglentininkų vadinamos laisvojo stiliaus rojumi.

Patyrę slidininkai mėgsta ir La Gravo (La Grave) kurortą Pietryčių Prancūzijoje. Net ir žodis „grave“ reiškia „rimtas ir sunkus“. Vienintelis La Gravo keltuvas pakelia į 3.200 m aukštyje esantį ledyną. Pažymėtų ir išlygintų trasų čia vos dvi, mat La Gravo filosofija – laisvas nusileidimas.

Už liežuvio tempia paminėti ir Valdizerą (Val d’Is?re) greta Italijos sienos, nuolat patenkantį tarp 5 geriausių Europos slidinėjimo kurortų. Jis išsidriekęs Killy slėnyje, taip pavadintame šiose vietose augusios prancūzų slidinėjimo legendos Jeano Claude’o Killy (g. 1943) garbei. Valdizeras (1.850 m) minimas sykiu su Tiniu (Tignes) – abu juos jungia keltuvų linijos, abiejuose vyko daugelis 1992 m. Albervilio olimpinių žaidynių kalnų slidinėjimo varžybų. Valdizere yra apie 130 įvairaus sudėtingumo trasų, jų ilgis – per 300 km. Tinis garsėja 3.650 m aukštyje esančiu ledynu.

O patikimiausias patarėjas mėgstantiems slidinėti Prancūzijoje būtų gidas „Whe­re to Ski in France“, pa­rengtas slidinėjimo profesionalų Chriso Gillo ir Dave’o Wattso.

Kaukaze – Elbrusas

Nuomonės dėl slidinėjimo Gruzijoje skiriasi. Geriausiai vertinamas Gudaurio kurortas, ir kainos čia artimesnės vakarietiškoms. Pats Gudaurio miestelis įsikūręs 2.196 m aukštyje, trasos siekia 3.279 m aukštį, jų ilgis – apie 60 km.

Dar yra Bakurianis ir Mestija, kuriuos vieni pavadins turgumi ar statybų aikštele, kitiems kvapą gniauš laukinė gamta ir žemos kainos. Nuostabiausia čia slidinėti laukinėje gamtoje su vietos gidu. Populiari slidinėjimo Gudauryje dalis – galimybė į kalnų viršūnes pasikelti sraigtasparniu ir čiuožti šviežutėliu sniegu nuklotais šlaitais. Pramoga skirta patyrusiems slidininkams ir snieglentininkams, be to, juos lydi instruktoriai.

Visų slidinėjimo kurortų ar net slidinėjimo regionų paminėti neįmanoma ir neverta. Nes atradimo džiaugsmas ir šliuožimas nuostabia nepažįstama trasa yra sinonimiški reiškiniai.