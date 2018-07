Atrasta juosta su 16-mečio Davido Bowie įrašu atsidurs aukcione

Aukcionų namai „Omega Auctions“ rugsėjį pasiūlys įsigyti juostą, kurioje užfiksuotas pirmas žinomas roko muzikos legendos Davido Bowie studijinis įrašas. Ši juosta atsitiktinai buvo atrasta sename duonos krepšyje.

Juosta su tuometinės Bowie grupės „The Konrads“ įrašu buvo skirta „Decca“ įrašų kompanijai, kuri ją išklausiusi kontrakto kolektyvui taip ir nepasiūlė. Šį įrašą savo senelio namų garaže tarp visokių senienų aptiko buvęs „The Konrads“ būgnininkas Davidas Hadfieldas – juosta, už kurią aukcione tikimąsi gauti mažiausiai 10.000 GBP, gulėjo senoje pintinėje nuo duonos.

Beje, tuomet Bowie dar vadinosi tikruoju Davido Joneso vardu, kurį vėliau pasikeitė nenorėdamas būti painiojamas su grupės „The Monkees“ nariu Davy Jonesu.

Be to, būdamas 16-os Bowie siekė tapti ne dainininku, o saksofonininku. Šiuo instrumentu jis grojo ir „The Kondrads“, tačiau siekdama sudominti „Decca“ įrašų kompaniją grupė nusprendė, kad jos įrašomai dainai „I Never Dreamed“ labiausiai tiks būtent Davido balsas. Kartu su šia daina grupė į juostą įrašė ir kelias instrumentines kompozicijas.

Daina „I Never Dreamed“ taip niekuomet ir nebuvo išleista, o ir Bowie po nesėkmės su „Decca“ paliko „The Konrads“ dėl „nesutampančių požiūrių į kūrybą“.

Praėjus šešeriems metams pasirodė Bowie albumas „Space Odity“, atlikėją pavertęs pasauline žvaigžde ir viena įtakingiausių figūrų roko muzikos istorijoje.

Davidas Bowie mirė 2016-ųjų sausį, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pasirodė 25-asis ir paskutinis jo studijinis albumas „Blackstar“.

Rugsėjį aukcione bus parduodama ne tik juosta su pirmuoju Bowie įrašu, bet ir ankstyvosios niekur nedemonstruotos atlikėjo nuotraukos, jo rašyti laiškai ir kiti daiktai.