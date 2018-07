Dainų šventės renginiai sutraukė rekordinę auditoriją

Praėjusią savaitę vykusios Dainų šventės auditorija siekė 1,5 mln. gyventojų – tiek žmonių šventės renginius stebėjo per televiziją, internetu ar gyvai.

Kaip skelbia rinkos tyrimų bendrovė „Kantar TNS“, didžiausią auditoriją sutraukė liepos 6 d. vykusi Tautiškos giesmės transliacija iš sostinės Vingio parko.

„Dainų dieną „Vienybė težydi“ buvo įsijungę daugiau nei pusė milijono gyventojų, o tiesioginės transliacijos reitingas pasiekė 5%. Panašią auditoriją surinko ir tiesioginė šokių dienos transliacija „Saulės rato ritimai“, o įskaičiavus ir 3 dienų atidėtą žiūrėjimą, netgi viršijo Dainų dienos vidutinę auditoriją. Tačiau viską pranoko tautiškos giesmės transliacija iš Dainų šventės – ją gyvai stebėjo apie trečdalis milijono žiūrovų“, – sako „Kantar TNS“ Media tyrimų ir įžvalgų vadovė Lina Petraitienė.

Palyginti su praėjusia Dainų švente, vidutinis visų renginių transliacijų reitingas buvo per pusantro karto didesnis. O tautiškos giesmės giedojimo transliacijos reitingas prilygo „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalui. Iš viso Dainų šventės transliacijas per TV bent trumpam įsijungė 1,027 mln. žiūrovų. Prieš ketverius metus vykusią Dainų šventę per LRT stebėjo 1,022 mln. žiūrovų.

110.000 žiūrovų Dainų šventės transliacijas tiesiogiai stebėjo internetu, o antra tiek peržiūrėjo šventės koncertų įrašus. Prie transliacijų šventės dienomis aktyviausiai jungtasi iš Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Peru, Vokietijos, JAV ir kitų šalių. Į šventinius renginius buvo parduota per 30.000 bilietų, skaičiuojama, kad dar 150.000 žiūrovų apsilankė nemokamuose renginiuose.