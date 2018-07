Piršlybų kosmose kaina – 125 mln. Eur

Paryžiuje veikianti agentūra „ApoteoSurprise“, organizuojanti originalius pasipiršimus vedyboms, plačiai pasidalijo kvietimu pasiturintiems įsimylėjėliams taupyti pinigus: nuo 2022-ųjų pasipiršti bus galima skrendant aplink Mėnulį. Paslaugos kaina – 125 mln. Eur.

Iki šiol Paryžiaus ir jo apylinkių erdvėse organizavusi pasipiršimus ir siūliusi, pvz., danguje spalvotais dūmais užrašyti „Tekėk už manęs“, šiuosyk agentūra užsimojo pakilti kur kas aukščiau.

Skelbiama, jog kosminis skrydis truks savaitę, įsimylėjėliai galės keliauti vieni nepriklausomoje kosminėje kapsulėje, svarbiausiuoju momentu skambės Franko Sinatros melodija „Fly Me to the Moon“, o sužadėtuvių žiedas bus paslėptas besiperšančiojo skafandre. Kapsulėje, kuri galės išvystyti 38.000 km/val. greitį, bus įtaisytos aštuonios kameros, įamžinsiančios įvykį.

Tiesa, nusprendusių mylimosios ar mylimojo rankos paprašyti skrendant aplink Mėnulį, laukia 12 savaičių trukmės fizinio pasirengimo treniruočių ir techninės stažuotės lankymas. Ar galimai būsimoji antroji pusė taip pat privalės lankyti šiuos kursus, neskelbiama, logiška būtų manyti, kad taip.

Pakilimas numatytas iš Kenedžio vardo erdvėlaivių paleidimo centro Kanaveralo kyšulyje (Floridoje). Planuojama, jog po trijų dienų skrydžio kapsulei patekus į Mėnulio orbitą, virš jo bus skriejama 200/300 km aukštyje. Kapsulei skriejant virš nematomos Mėnulio pusės, ryšys su Žeme 30 min. bus nutraukiamas.

Skelbiama, jog kapsulės trajektorija bus tokia pat, kaip ir 1968 m. skridusios misijos „Apollo 8“. Tuomet NASA vykdomos misijos tikslas buvo apskrieti aplink Mėnulį. Įgulos nariai Frankas Bormanas, Jamesas Lovellis ir Williamas Andersas buvo pirmieji žmonės, pamatę Mėnulį bei Žemę iš jos palydovo pusės. Iki Mėnulio įgula skrido tris dienas, visa misija truko kiek daugiau nei šešias dienas.

Skelbiama, jog agentūrą 2006 m. įkūrė aeronautikos inžinierius Nicolas Garreau, jos paslaugomis naudojasi rusų milijardieriai, amerikiečių aktoriai, televizijos žvaigždės, futbolo žaidėjai ir pan.