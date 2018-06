Paryžiuje – 7 nauji garsiojo Banksy darbai, skirti pabėgėlių temai

Šiomis dienomis Paryžiuje ant sienų atsirado 7 nauji paslaptingojo gatvės menininko Banksy darbai. Juose menininkas nagrinėja pabėgėlių ir islamo terorizmo temas.

Pirmasis kūrinys atsirado birželio 20-ąją – Tarptautinę pabėgėlių dieną. Netoliese buvusio pabėgėlių centro nutapytame darbe vaizduojamas vaikas, rožiniais ornamentais uždažantis juodą svastiką.

Vėliau per kelias dienas Paryžiaus sienas papuošė dar šeši darbai. Banksy kūrybos tyrinėtojai jau patvirtino kūrinių autorystę. Be to, dalis šių darbų buvo paskelbti ir Banksy „Instagram“ paskyroje.

Vienas naujųjų Banksy darbų – garsaus Jacqueso Louiso Davido paveikslo, kuriame vaizduojamas raitas Napoleonas. Tačiau Banksy darbe raitelio veidą dengia skraistė – tai lyg užuomina į 2010 m. Prancūzijoje įsigaliojusį draudimą viešose vietose dengti veidą.

Kituose darbuose – vyras, šuniui be kojos tiesiantis kaulą, bet už nugaros laikantis pjūklą, ant šampano kamščio skrendanti žiurkė ir veidą prisidengusi žiurkė su peiliu.