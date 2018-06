Sekmadienio futbolas: šeši anglų įvarčiai ir Lenkijos pralaimėjimas

Pasaulio futbolo čempionate sekmadienį sužaistos trejos varžybos. Anglijos rinktinė nepaliko jokių vilčių Panamai, Japonija lygiosiomis sužaidė su Senegalu, o lenkai nusileido Kolumbijai.

Anglija 6 – 1 Panama

nuotrauka::1

Futbolo diena prasidėjo Anglijos surengtu Panamos (55-oji pasaulyje pagal FIFA reitingą) futbolininkų suspardymu 6-1. Penkis iš šešių savo įvarčių anglai įmušė per pirmąją rungtynių pusę (8, 22, 36, 40 ir pirmąją pridėto laiko minutę) ir dar vieną pridėjo 62-ąją minutę. Komandos kapitonas Harry Kayne‘as įsirašė tris įvarčius ir tapo rezultatyviausiu turnyro futbolininku. Be to, jis yra trečiasis Anglijos rinktinės žaidėjas, kada nors pasiekęs tokį rezultatą Pasaulio čempionate, o rinktinė daugiau keturių įvarčių vienose rungtynėse nebuvo įmušusi nuo 1966-ųjų.

Toks rezultatas reiškia, kad Anglijos rinktinė patenka į aštuntfinalį. Jame po tokio rezultato vietą užsitikrino ir Belgija.

Panamos futbolininkams, nors rezultatas nenudžiugino, šis mačas taip pat buvo istorinis – rinktinė įmušė pirmą įvartį per visą savo dalyvavimo Pasaulio čempionatuose istoriją.

Japonija 2 – 2 Senegalas

nuotrauka::2

Japonija su Senegalu nesugebėjo išsiaiškinti, kuri komanda geresnė ir, kiekviena užsidirbusi po 4 taškus, liko turnyro lentelės viršuje.

Rungtynes sėkmingiau pradėjus Senegalui (Sadio Mane, 11 rungtynių minutę), Takašis Inui rezultatą išlygino 34 rungtynių minutę. Antroje rungtynių pusėje Moussa Wague vėl išvedė Senegalą į priekį (70-tą minutę), tačiau Inoičis Honda į tai atsakė tuo pačiu vos po aštuonių minučių.

Lenkija 0 – 3 Kolumbija

nuotrauka::3

Kolumbija sekmadienį trimis įvarčiais patiesė Lenkiją – pastaroji į tolesnį čempionato etapą nebepateks, o Kolumbija išsaugojo galimybę kovoti dėl vietos jame.

Rungtynės prasidėjo apylygiai, tačiau pirmosios mačo pusės pabaigoje Yerry Mina pasiuntė įvartį į lenkų vartus (40-tąją minutę). Antrojoje rungtynių pusėje Kolumbijos futbolininkai buvo gerokai aktyvesni ir tai atnešė dar du įvarčius – puolėjas Radamelis Falcao pasižymėjo 70-ąją, o saugas Juanas Gullermo Cuadrado užbaigė mačą įvarčiu 75-ąją minutę.