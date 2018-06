VŽ rekomenduoja: 10 savaitgalio renginių

Nesvarbu, kurioje Lietuvos vietoje būsite šį savaitgalį, vis tiek netoliese atsiras įdomių renginių. Lietuvių fotografijos klasikai Plungėje, žolininkės Vilniuje, menai Druskininkuose ar geriausio šakočių kepėjo rinkimai Kaišiadoryse. Tereikia išsirinkti.

Birželio 15 d. prasideda Plungės fotobienalė.

Bienalės struktūrą sudaro du pagrindiniai teminiai blokai: „Jungtinės Amerikos valstijos: fotografijos pionieriai“ ir „Amerika lietuvių fotografijoje“. Pirmosios temos kontekste, M. Oginskio rūmuose įsikūrusiame Žemaičių dailės muziejuje bus pristatoma amerikiečių fotografijos pionieriaus, etnologo Edwardo Curtiso fotografijų paroda „Šiaurės Amerikos indėnai“. Antrojoje bienalės temoje atskleidžiamas įvairialypis Lietuvos fotografų požiūris į Amerikos kultūrą. Klasikas Romualdas Požerskis savo patirtį JAV pristatys per XX a. pabaigos Amerikos lietuvių išeivių portretus bei legendinio festivalio „Degantis žmogus“ reportažą, o Edo Jurčio bei Lietuvos klasiko Algimanto Kezio parodos – bienalės kuratoriaus Dariaus Vaičekausko noro pristatyti mūsų išeivių kūrybą rezultatas. Arūnas Baltėnas iš archyvo ištraukė penkiolika metų jame gulėjusias ir iki šiol nerodytas fotografijas, kuriose – ypatingas Kalifornijos gyventojų ir jų automobilių santykis, o du mėnesius motociklu po JAV keliavęs Algirdas Bakas siekė užfiksuoti tipišką, lėtą ir šiltą niekur neskubančio amerikiečio portretą. Atskiros parodos bienalėje bus skirtos JAV megapoliui, vienam įspūdingiausių pasaulio miestų – Niujorkui, kurį fotografijomis interpretavo Audrius Naujokaitis, Mindaugas Gabrėnas ir Oksana Judakova. Kurį laiką JAV gyvenęs, pinhole technika dirbantis Arūnas Kulikauskas savąją patirtį atskleis per objektus, miniatiūras, polaroidus ir kitus netradicinius sprendimus. Oficialus Plungės fotobienalės atidarymas vyks birželio 15 d. 16-21 val. Plungės Oginskių rūmuose. Parodos įvairiose Plungės erdvėse veiks iki liepos 4 d.

Birželio 16 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje - paskutinė šio sezono premjera „Laimės respublikoje“.

Režisierius Mantas Jančiauskas neseniai debiutavo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre dokumentiniu spektakliu „Dreamland“, prieš tai surengęs Martino Crimpo pjesės „Laimės respublikos“ skaitymą naujosios dramaturgijos festivalyje „Versmė“. Dabar šią pjesę režisierius perkelia į didžiąją sceną. „Laimės respublikoje“ – trijų dalių pjesė su dainuojamaisiais intarpais. Kai kurie kritikai vadina ją modernia Dantės „Dieviškosios komedijos“ interpretacija, pašiepiančia šiuolaikinį savojo „aš“ sureikšminimą, tiesiog apsėdimą savimi. M. Crimpo pjesės pasižymi dygiais ir kandžiais dialogais, atsiribojimu nuo emocijų, niūroku požiūriu į žmonių santykius.

Birželio 16 d. 10-21 val. Vilniaus Gedimino prospekte įsikurs „Žolynų turgus“.

Šiemet „Žolynų turgaus“ programoje – vaistažolių bei kitų sveikų produktų ir tautodailės dirbinių turgus, žolininkės, raganos-būrėjos, „Svirplio radijo” pramoginės pokalbių laidos, sveikatos ir grožio procedūros. Žiniuonės pasakys visą tiesą, kas Jūsų laukia nuo šio vidurvasario iki ateinančių metų žolynų suvešėjimo. Turguje šalia tradicinio euro kursuos ir „Žolynų turgaus“ pinigas jonpinigis, kurį galės įsigyti visi, dalyvaujantys pramogose arba gausiai perkantys turguje. Vakare, 19 val., vyks paslaptingų daiktų aukcionas, kuriame bus galima atsiskaityti jonpinigiais, taip pat ieškosime stebuklingojo paparčio žiedo.

Birželio 16 d. 12 val. Kaišiadorių miško estradoje - šakočių kepimo čempionatas.

Jau antrus metus iš eilės organizuojame šakočio kepimo čempionatą, kurio metu siekiame kartu su istorinės virtuvės tyrinėtojais pristatyti kepinio ištakas, jo tyrinėjimus ir svarbą mūsų kultūroje. Žinoma, kad „baumkucheno“ pavadinimas, jo istoriniai tyrimai, veda į vokiškąją viduramžišką prabangią virtuvę. O patiekalui reikia daugybės kiaušinių, sviesto, grietinės, cukraus (šie ingredientai viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų gastronomijoje buvo priskiriami elitiniams produktams). Lietuvoje šakotis buvo pradėtas kepti XIX a. viduryje vienuolynuose, dvaruose. Taigi, iš kartos į kartą keliavęs, jis yra mėgiamas ir šiandien. Koks šakotis yra dabar ir kaip svarbu tęsti gyvą tradicinio šakočio kepimo amato tradiciją?

Birželio 16 d. 14 val. chorų šventė „Su jūra dainuok“ Palangoje.

Šventės metu miestas aidės nuo dainų ir smagių emocijų. Kurhauzo salėje kiekvienas kolektyvas pristatys save ir savo kraštą muzikiniu kūriniu, o vakare nuo 18 val. centrinėje miesto aikštėje skambės jungtinis choras. Girdėsite gerai žinomas ir naujas dainas apie Lietuvą, jūrą ir muziką.

Birželio 17 d. 19 val. Kauno jachtklube Pažaislio muzikos festivalio koncertas „Johanno Strausso muzika ant vandens“.

Muzikos garsai, sklindantys raibuliuojančiu vandens paviršiumi, sukelia nepakartojamą įspūdį, įgauna naujų, netikėtų atspalvių. Romantiškos aplinkos mėgėjams Pažaislio muzikos festivalis siūlo nepraleisti progos ir pasimėgauti idilišku vakaru, kai saulės žara nušviečia pušų viršūnes, mariose supasi laiveliai ir jachtos, o vandeniu grakščiai sklendžia melodingieji Vienos muzikos karaliaus valsai, trankios ir energingos polkos bei arijos iš mėgstamiausių operetės žanro kūrinių. Johanno Strausso muziką koncerte atliks Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojamas Vilmanto Kaliūno, ir vakaro svečiai – solistai Raminta Vaicekauskaitė (sopranas) bei Tomas Pavilionis (baritonas).

Birželio 17 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre spektaklis „Hamletas“.

Daugybė režisierių kūrė Hamleto portretą, tad ne veltui ši pjesė yra tapusi teatro sinonimu. Kiekviena karta turi savo atsakymą į būties klausimą. Tiek Hamletui, tiek jo bendraamžiams, režisieriui Vidui Bareikiui ir aktoriui Vainiui Sodeikai (Hamletas), teatras ir scena yra vietos ieškoti to, kas yra „ne melas“, su jaunatviška viltimi rasti bent trupinėlį to, kas yra tiesa. Hamleto asmenybė Vido Bareikio spektaklyje – tikrai ne romantiškas herojus, turbūt ir ne idealistas, o žmogus tikrąja to žodžio prasme. Jis ieško tiesos ir jo jausmai nėra iš pasakų pasaulio, – tiek meilė, tiek karštligiškas kerštas, tiek gedulas, tiek nirštas, tiek neviltis – sukuria tai, ką galim vadinti tikru žmogumi, su visomis jo spalvomis ir atspalviais.

Birželio 17 d. 19 val. VU Kairėnų botanikos sode Vilniuje - akustinis Monique koncertas.

Muzikinę karjerą Monique pradėjo pergale televiziniame projekte „X Faktorius“. Jam pasibaigus jaunoji atlikėja sparčiai užkariavo šalies radijo stočių grojaraščius bei gerbėjų simpatijas. Viena ryškiausių šių dienų Lietuvos dainininkių pirmąjį debiutinį dvigubą albumą „Sun & Moon” pristatė 2017 m. VU Botanikos sode Kairėnuose, kartu su gyva grupe, Monique pristatys žymiausias dainas. Skambės lyrinės „Man nebaisu”, „Aš viena” bei energingos „Palauk dar”, „Nenoriu grįžt namo” ir kiti kūriniai. Klausytojai pirmieji išgirs ir naujausias dainas iš ruošiamo antrojo dainininkės solinio albumo.

Nuo birželio 17 d. - menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“.

Visus menui neabejingus druskininkiečius ir kurorto svečius vėl kviečia XVI Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. Birželio 17 d. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio memorialinio muziejaus kiemelyje prasidėsiantį festivalį nuo 2003 m. organizuoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir Druskininkų savivaldybė. Visą vasarą festivalis kvies druskininkiečius ir miesto svečius klausytis M. K. Čiurlionio muzikos bei artimiau susipažinti su genijaus kūryba, bus pristatyta per 40 įvairių profesionalaus meno ir klasikinės muzikos renginių: koncertų, parodų, literatūros vakarų. Išsamią festivalio programą rasite ČIA.

Birželio 17 d. 16 val. Kauno kariolono muzikos koncertas.

Kauno menininkų namai kviečia į 2018-ųjų metų koncertų ciklą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, kurio metu skambės kariliono virtuozų Austėjos Staniunaitytės ir Juliaus Vilnonio atliekami kūriniai. Sekmadieniais ir šventinėmis dienomis tradiciškai 16 val. skambėsiančioje programoje figūruos tiek gerai pažįstami klasikiniai kūriniai, tiek netikėti muzikiniai atradimai. Reguliarūs koncertai Kauno karilionu vyksta jau daugiau nei 60 metų, pirmieji Kauno karilionininkai – Giedrius ir Viktoras Kuprevičiai. Šiandien Kauno karilionas turi 49-is varpus bei atnaujintą klaviatūrą, didžiausias kariliono varpas „Kaunas“ – Valdo ir Almos Adamkų dovana.