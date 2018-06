Ką žada statistika: 7 faktai apie pasaulio futbolo čempionatus

Ar vokiečiai tikrai geriausiai muša 11 metrų baudinius? Ar namų sienos padeda laimėti pasaulio čempionatus? Kuris Meksikos rinktinės gynėjas gali girtis tokiu pat rezultatyvumu kaip Christiano Ronaldo? Ar šiuolaikiniame futbole į vartus smūgiuojama rečiau nei seniau?

Atsakymai į šiuos klausimus gali padėti geriau suprasti, kas ir kodėl vyksta pasaulio futbole ir ko tikėtis iš netrukus Rusijoje prasidėsiančių planetos pirmenybių, rašo BBC.

Kas laimi dažniausiai?

Penkis pasaulio čempionatų titulus iškovojusi Brazilija yra daugiausiai kartų planetos pirmenybėse triumfavusi komanda. Paskutinį kartą čempionato taurę brazilai į viršų kėlė 2002 m. Daug vilčių komanda turėjo ir praėjusiame čempionate, kai pirmenybės vyko Brazilijoje, tačiau svajones nubraukė košmaras pusfinalyje – vokiečiams buvo pralaimėta net 1:7. Vokietija pasaulio čempionatuose triumfavo keturis kartus, tiek pat kartų nugalėjo Italija. Po du titulus turi Argentina ir Urugvajus, po vieną – Prancūzija, Ispanija ir Anglija. Nė karto pasaulio čempionais nėra tapusi rinktinė ne iš Europos arba Pietų Amerikos. Europiečiams priklauso 11 planetos pirmenybių titulų, pietų amerikiečiams – 9.

Kas mušė daugiausiai įvarčių?

Absoliutus įmuštų įvarčių statistikos lyderis – vokiečių puolėjas Miroslavas Klose. Per 4 čempionatus, kuriuose dalyvavo, jis kamuolį į vartus siuntė 16 kartų. Vienu įvarčiu nuo jo atsilieka brazilas Ronaldo, kuriam įmušti 15 įvarčių pakako trijų čempionatų. 14 įvarčių per du čempionatus yra įmušęs kitas legendinis vokiečių puolėjas Gerdas Muelleris. Per vieną čempionatą įmuštų įvarčių rekordas priklauso prancūzui Justui Fontaine‘ui – 1958-ųjų pirmenybėse jis priešininkų vartininkus nuginklavo net 13 kartų.

Kas daugiausiai muša šiais laikais?

Vienintelis vis dar žaidžiantis futbolininkas, kuris patenka į visų laikų rezultatyviausių žaidėjų dvyliktuką, yra vokietis Thomasas Muelleris. Per 2010-ųjų ir 2014-ųjų pirmenybes 10 kartų pasižymėjęs futbolininkas šiemet turės progą snaiperių sąraše palypėti aukščiau. Antroje vis dar žaidžiančių rezultatyviausių futbolininkų sąrašo vietoje – kolumbietis Jamesas Rodriguezas, kurio sąskaitoje – 6 įvarčiai, visi įmušti prieš ketverius metus vykusiame čempionate. Beje, pažymi BBC, penkiskart geriausiu pasaulio futbolininku rinktas portugalas Christiano Ronaldo pasaulio čempionatuose yra pasižymėjęs tik 3 kartus – tiek pat, kiek ir Meksikos rinktinės gynėjas Rafaelis Marquezas.

Ar žaidimas tampa rezultatyvesnis?

Praėjęs pasaulio čempionatas pagal komandų bandymus smūgiuoti į vartus buvo pats prasčiausias. Bent jau nuo 1966 m., kai buvo pradėta fiksuoti tokia statistika. Kita vertus, panašu, kad šiuolaikiniame futbole atakos paruošiamos ir išpildomos kur kas geriau, nes vidutinis 2,7 įvarčio per rungtynes rezultatyvumas 2014-aisiais buvo aukščiausias nuo 1982-ųjų pirmenybių. Apie tai, kad atakos dabar ruošiamos daug kruopščiau, byloja ir tai, jog vis rečiau bandoma smūgiuoti iš toli. Pavyzdžiui, 2014 m. čempionato finale abi komandos kartu į vartus bandė smūgiuoti tik 20 kartų, vos 8 smūgiai vartų link skriejo iš už baudos aikštelės ribų. 1966-ųjų finale žaidusios Anglijos ir Vakarų Vokietijos rinktinės atliko 77 smūgius, daugiau kaip pusė jų – iš už baudos aikštelės ribų.

Kurių šalių klubuose žaidžia pasaulio geriausieji?

Nuo triumfo 1966-aisiais Anglijos rinktinei tik kartą pavyko patekti į ketvirtfinalį, tačiau šios šalies „Premier“ lygoje žaidžia daugiausiai pasaulio pirmenybėse dalyvaujančių futbolininkų. Iš Anglijos klubų į pasaulio čempionatą atvyks 130 futbolininkų. Antroje vietoje su 81 žaidėju yra Ispanijos pirmenybės, 67 futbolininkai atvyks iš Vokietijos komandų. Vienintelės rinktinės, kurių gretose nėra Anglijoje rungtyniaujančių žaidėjų, yra Urugvajaus, Panamos, Saudo Arabijos ir Rusijos. Anglija taip pat yra vienintelė rinktinė, kurios gretose nebus svetur žaidžiančių futbolininkų, Švedija ir Senegalas – vienintelės rinktinės be žaidėjų iš vietinių lygų.

Ar namų sienos padeda laimėti?

Brazilai mielai užmirštų abu jų šalyje vykusius pasaulio čempionatus – 1950-aisiais finale buvo pralaimėta Urugvajui, 2014-aisiais pusfinalyje skaudžiai nusileista Vokietijai. Vis dėlto statistika rodo, jog valstybių, kuriose vyksta pirmenybės, rinktinės vidutiniškai renka daugiau taškų nei žaisdamos svetur. Vienintelė komanda, kuriai žaidžiant namuose nepavyko įveikti grupių etapo – Pietų Afrika.

Ar įmanoma laimėti baudinių seriją prieš vokiečius?

Ne. Bent jau iki šiol tai nepavyko niekam – Vokietijos rinktinė laimėjo visas keturias baudinių serijas, kuriose dalyvavo. Keturias baudinių serijas iš penkių yra laimėjusi Argentinos rinktinė, tris iš keturių – Brazilijos. Italams baudinių loterijoje sėkmė šypsojosi tik vieną kartą iš keturių. Nė karto baudinių serijos nelaimėjo Rumunijos ir Meksikos (abi komandos tokiose serijose dalyvavo po du kartus) rinktinės, visi trys bandymai nepavyko ir anglams, skaičiuoja BBC.