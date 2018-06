Estų ir suomių bitininkus vargina medų vagiančios meškos

Suomijos ir Estijos bičių augintojai kenčia nuo avilius siaubiančių meškų. Pasmaguriauti medaus į bitynus ateinantys gyvūnai pernai pridarė rekordinių nuostolių.

Maisto ieškantys rudieji lokiai šiaurinėje Europoje ima lankytis vis arčiau žmonių gyventojų, skelbia BBC. Pastaraisiais metais šie gyvūnai atrado bitynus. Blogiausia, kad lokiai ne tik pavagia medų, bet ir išgriauna avilius bei sunaikina bičių šeimas.

Ypač ši problema tampa ryški Suomijoje. Šioje Skandinavijos šalyje lokiai vien šiemet jau sunaikino daugiau kaip 70 avilių. Vieną Suomijos bityną lokiai nusiaubė net nepaisydami, kad jį juosė elektrinė tvora, o aviliai stovėjo vos per 100 metrų nuo gyvenamųjų pastatų.

Nuo lokių išpuolių nukentėjusiems bitininkams Suomija šiemet jau išmokėjo 124.000 Eur kompensacijų.

Panaši situacija ir kitoje Suomijos įlankos pusėje – Estijoje. Nors šioje šalyje ūkininkams daugiausia žalos pridaro gyvulius pjaunantys vilkai, lokiai taip pat nėra laukiami svečiai. Jie Estijoje per praėjusius metus sunaikino apie 300 avilių. Be to, meškos taip pat dažnai įsisuka į siloso ritinius.

BBC skelbia, jog Suomijos bičių augintojų asociacija sako, kad didžiausias iššūkis jiems yra apsisaugoti nuo grįžtančių meškų, nes kartą atradę bitiną gyvūnai jame ima lankytis vėl ir vėl.

Viena išeičių – perkelti avilius į kitą vietą. Tačiau tai galima daryti tik naktį, kai būna grįžusios visos bitės. Be to, avilių negalima perkelti toliau kaip per 3 km nuo buvusios vietos, nes sutrinka bičių koordinacija ir vakare jos nebesugeba rasti savo avilio.