11 požymių, kad švaistote pinigus

Štai keletas dažnai pasitaikančių pinigų švaistymo pavyzdžių. Pasitikrinkite, kaip išleidžiate pinigus, ir galbūt rasite būdų sutaupyti.

1. Perkate naują daiktą vietoje naudoto

Nauji automobiliai netenka didžiosios dalies pradinės vertės per pirmuosius penkerius eksploatavimo metus. Tad tūkstančiai eurų nueina šuniui ant uodegos. Todėl, jei nusprendėte įsigyti automobilį, apsvarstykite galimybę pirkti nenaują – šiuolaikinis iki 5 m. automobilis veikiausiai dar bus geros techninės būklės, o kainuos gerokai mažiau nei naujas. Be to, pigiau kainuos automobilio draudimas.

2. Naudojate banko kortelės kredito limitą

Jei išnaudojote banko suteiktą 1.000 Eur kredito limitą su 18% metų palūkanomis, tai jums kasmet kainuos papildomai po 180 Eur palūkanų. Jūs tikrai žinote, kaip šiuos pinigus išleisti tikslingiau. Išsiugdykite įprotį padengti kredito limitą ir papildomai neišleisite palūkanoms.

3. Perkate impulsyviai

Jei perkate prieš tai nepagalvojęs apie pirkinį, netenkate galimybės palyginti kainų ir išsirinkti geriausio kainos ir kokybės santykio. Pabandykite atsispirti pagundai iš karto įsigyti daiktą, kurio staiga įsigeidėte – leiskite norui „subręsti“. Jei tas noras toks pat stiprus ir po dienos kitos, atlikite „rinkos tyrimą“, įvertinkite, kiek pinigų galite išleisti, kur tą patį daiktą galima įsigyti pigiau, ir tik tada pirkite.

4. Dažnai pietaujate ir vakarieniaujate kavinėse ar restoranuose

Įprotis dažnai valgyti kavinėse gali gerokai paploninti jūsų piniginę. Bent retsykiais atsineškite namuose pasigaminto maisto, patys išsivirkite kavos ir paskaičiuokite, kiek sutapysite per mėnesį.

5. Laikote laisvus pinigus grynaisiais ar einamojoje sąskaitoje

Jei turite laisvų pinigų ir laikote juos grynaisiais ar einamojoje sąskaitoje, jūs juos švaistote. Laisvi pinigai turi dirbti ir nešti jums palūkanas. Bankuose galite padėti palyginti nedideles sumas ir gauti, kad ir nedaug, palūkanų.

6. Perkate garsių ženklų prekes

Prekybos centruose, drabužių parduotuvėse, vaistinėse už garsius prekių ženklus mokate brangiau, nors šalia galite rasti gal ne tokios išvaizdžios pakuotės, bet ne ką prastesnės kokybės atitinkamų prekių. Įspūdinga reklama ar pakuotė dar nereiškia, kad produktas yra geresnis.

7. Švaistote elektrą

Skaičiuojama, kad 40% visos buitinės technikos namuose sunaudojamos elektros sudaro energija, kurią prietaisai „suvalgo“, kai yra išjungti, bet palikti budėjimo režimu. Paprastai taip elektrą naudoja nuotolinio valdymo pultu valdomi ar integruotą elektroninį laikrodį turintys prietaisai. Šių energijos vampyrų apetitą numalšinsite išjungę nenaudojamo prietaiso maitinimo laidą iš lizdo.

8. Perkate daiktus ir jų nenaudojate

Prisiminkite, kiek kartų prekybos centre susigundėte didžiulėmis nuolaidomis ir pirkote daiktą, o jis vėliau tik rinko dulkes. Net ir už pusę pradinės kainos pirktas daiktas yra pinigų švaistymas, jei jo nenaudosite.

9. Turite per daug automobilių

Daugiau nei vienas automobilis šeimoje reiškia ir papildomas išlaidas degalams, draudimui, priežiūrai ir t.t. Automobilis – vienas iš didžiausių jūsų pinigų rijikų, todėl pagalvokite, ar tikrai verta tam skirti lėšų – gal geriau į darbą važiuoti drauge su kolegomis, viešuoju transportu ar dviračiu.

10. Turite žalingų įpročių

Rūkymas ne tik kenkia sveikatai – šis įprotis degina jūsų pinigus. Paskaičiuokite: jei pakelis cigarečių per dieną kainuoja apie 3 Eur, per mėnesį – 100 Eur ir daugiau, per metus – 1.200 ir daugiau Eur. Taip pat suskaičiuokite, kiek pinigų išleidžiate greitmaisčiui.

11. Mokate už nereikalingas paslaugas

Ar tikrai jums reikalingas išplėstinis kabelinės TV paketas su gausybe programų? Ar tikrai išnaudojate sporto klubo abonementą? Peržiūrėkite visas išlaidas, kurias iki šiol kas mėnesį mokėdavote net nesusimąstydami, ir apkarpykite tas, kurios nebūtinos.