Meilė žirgams seseris iš Trakų atvedė į šeichų rūmus

Arabų šeichai jas nuolat kviečia dalyvauti didžiausiose pasaulio ištvermės jojimo varžybose, o namie kasdien prunkštimu pasitinka keliolika nuosavų žirgų. Jų apsuptyje gyvenančios seserys Ugnė Zalieckienė ir Gabrielė Mateikaitė sako, kad viskas prasidėjo nuo begalinės meilės. Bet pamažu ši meilė virsta verslu.

Trakų pašonėje įsikūrusiame „Naujadvario žirgų“ žirgyne ganosi 15 žirgų. Vos keli skirti pramogoms, o didžioji dalis – ištvermės jojimo sportui, kuriame seserims Lietuvoje nėra lygių. 13 žirgų priklauso joms, kitus du treniruotėms atvežė jų savininkai.

Ugnė ir Gabrielė pinigus gauna ne tik už žirgų treniravimą. Arabų šeichai jas kviečia į savo rengiamas varžybas – joti įvairiems savininkams, daugiausia – stambiems verslininkams, priklausančiais žirgais. Gerai pasirodžiusio žirgo savininkui tenka garbė, o raitelės gauna taip norimos patirties ir vis labiau įtvirtina savo vardą pasaulinėje žirgų ištvermės jojimo sporto bendruomenėje.

Praėjusią žiemą juodvi jau ne pirmą kartą dalyvavo prestižinėse Dubajaus šeicho Mohammedo bin Rashido al Maktoumo taurės varžybose, kuriose žirgams ir raiteliams tenka įveikti 160 km dykuma.

Meilė iš pirmo žvilgsnio

Ugnė ir Gabrielė sako, kad nuo ankstyviausios vaikystės mylėjo visus gyvūnus. Medžiotojas tėtis turėjo šunų veislyną, mokė šerti laukinius gyvūnus.

„Kartą, kai atostogavome Slovakijoje, buvome užsodintos ant turistinio žirgo. Ir nuo tos akimirkos supratome, kad arklys – tai tas gyvūnas, be kurio nebegalime gyventi. Va taip, staiga. Po atostogų nenustojome zyzti, kad labai norime joti“, – pasakoja seserys.

Ugnei tuomet buvo 9-eri, Gabrielei – 5-eri. Pastaroji sako, kad ano pasijodinėjimo net neprisimena, buvo per maža, bet noras joti į sąmonę įsirašė visam gyvenimui.

Po metų netoliese buvo atidarytas žirgynas ir nuo to laiko seserys kiekvieną dieną praleidžia su žirgais. Penkerius metus jodinėjo su tame žirgyne dirbusia trenere, o jau beveik 15 metų rūpinasi savomis arklidėmis „Naujadvario žirgų“ žirgyne.

„Tai buvo noras tiesiog būti su žirgais. Bet kurdami savo žirgyną įsigijome labai stiprią kumelę, su kuria vėliau penkis kartus tapau Lietuvos čempione. Nuo tos kumelės prasidėjo sportinė karjera. Iš pradžių bandžiau jojimo karaliene vadinamą trikovės rungtį, bet dėl jos man būtų tekę atsisakyti mokslų ir keltis į Šiaulius, nes tik ten buvo sąlygos treniruotis. Taip atsirado ištvermės sportas“, – prisimena p. Zalieckienė.

Šios jojimo rungties specialistų Lietuvoje beveik nebuvo, tad seserys viską pradėjo nuo nulio – rinko informaciją internete, ieškojo ir prašė patarimų iš daugiau patirties šioje srityje turinčių žmonių.

Paklaustos, kodėl ištvermės jojimas, o ne visus žavintys konkūrai, Ugnė ir Gabrielė sako, kad šokinėti per kliūtis uždaroje teritorijoje neįdomu. Kas kita – gamtoje šuoliuoti ilgas distancijas, kur gali įsiklausyti į žirgo kvėpavimą, kanopų ritmą, šuolio galią: „Be to, konkūruose kiekvienas žirgų žingsnis yra kontroliuojamas, o mūsų disciplinoje jie geriausiai išreiškia savo prigimtį – norą ir gebėjimą bėgti didelius atstumus.“

Per su žirgais praleistą laiką seserys patyrė visko, taip pat ir labai sunkių traumų. Ugnei net teko pasėdėti vežimėlyje, o gydytojai sakė pamiršti apie jojimą ir džiaugtis, jei dar pavyks vaikščioti.

„Sakiau, kad jūs manęs nepažįstate ir nežinote, kaip aš myliu žirgus ir šį sportą. Buvo labai rimtų traumų, bet mes kalbame apie profesionalų jojimą, tai sporto dalis“, – kalba Ugnė.

Didelis verslas

Visi „Naujadvario žirgų“ žirgyne gyvenantys arkliai yra arabų veislės. Palyginti su kitomis veislėmis, jie turi pora šonkaulių mažiau, todėl pasižymi didesniu plaučių tūriu. Beduinų klajoklių išvesti žirgai prisitaikę gyventi skurdžiai, pasitenkinti nedideliu kiekiu ėdesio ir vandens. Tad nieko keisto, kad ištvermės sporte šios veislės žirgai sudaro absoliučią daugumą. Juolab kad pačios didžiausios ir reikšmingiausios ištvermės jojimo varžybos vyksta arabų kraštuose – Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Bahreine, Katare, Saudo Arabijoje.

Didžiausią prestižą turi Dubajaus šeicho Mohammedo bin Rashido al Maktoumo rengiamos varžybos. Jose šiemet dalyvavo 360 raitelių, piniginis prizinis fondas sudarė 500.000 USD, be to, 10 pirmų vietų užėmę raiteliai apdovanoti visureigiais.

„Kadangi arabai per tokias varžybas vykdo savo užsienio politiką, jiems svarbu, kad dalyvautų raiteliai iš kuo daugiau šalių. Mūsų rezultatai tarptautinėje arenoje tarp lietuvių raitelių yra geriausi, taip ten prieš keletą metų ir atsidūrėme. Be to, mus kviečia, nes sutinkame joti tais žirgais, ant kurių kiti raiteliai nesėda, – juokiasi pašnekovės. – Yra gyvūnų, kurie esant stresinei situacijai darosi sunkiai valdomi ar beveik nevaldomi, tad reikia susitvarkyti ir nekelti pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Kol kas pavyksta.“

Tokiose varžybose, pasakoja seserys, ne mažiau svarbus už sportą yra verslas. Tai didelis turgus, kuriame žirgai perkami ir parduodami: „Visi, kurie kviečiami dalyvauti su savo žirgu, tikisi, kad atgal jo skraidinti nebereikės, o jei savo žirgo parduoti nenori, geriau jo ten išvis neskraidinti.“

Pasiūlymo su nuosavu žirgu atvykti į Jungtiniuose Arabų Emyratuose rengiamas varžybas sulaukė ir Gabrielė, tačiau jo atsisakė. Raitelė pasakoja, kad žirgas buvo neseniai atsigavęs po traumos ir tokioms varžyboms dar nepasirengęs.

„Ten turi vykti su labai gerai paruoštu žirgu. Jei atsiveši žirgą, kuris šlubuos dar prieš startą, tai bus traktuojama kaip nepagarba. Gali bandyti šeicho svetingumą, bet kitą kartą tavęs tiesiog nebekvies. Galų gale jie sumoka už tavo ir žirgo skrydį, apgyvendina, rūpinasi pramogomis ir žirgo sveikata. Šeichai taip pat skaičiuoja“, – aiškina pašnekovė.

Darbu šeichams nesusiviliojo

Dėl žirgų išprotėję arabų šeichai turi didžiulius žirgynus, kuriuose laiko stipriausius ir brangiausius arklius. Tačiau jie neturi raitelių ir žirgų treniravimo specialistų. Tad čia atsiranda daug galimybių užsidirbti europiečiams. VŽ pašnekovės taip pat buvo gavusios pasiūlymų padirbėti šeichų arklidėse, bet tokia perspektyva jų nevilioja.

„Tai yra didelis verslas, kuriame tu esi mažytis nereikšmingas sraigtelis. Tavo nuomonė niekam neįdomi, turi tik vykdyti surašytas instrukcijas, atlikti tik tam tikras nustatytas užduotis. Mums labai patinka visas darbo su savo žirgais procesas, galime daug eksperimentuoti ir daug išmokti. Kai viską darai pats, rezultatas daug malonesnis“, – tikina seserys.

Be to, su geriausiais šeichų žirgais dirbantys specialistai patys dalyvauti varžybose dažniausiai negali. Jų darbas – tik paruošti žirgą varžyboms, o ant jo sėda kuris nors karališkosios šeimos atstovas: „Jiems tai garbės reikalas, todėl trenerio užduotis paruošti žirgą taip, kad jis vis tiek laimėtų, net jei nepatyręs raitelis jam trukdys tai padaryti.“

Tokias varžybas šeichų žirgai paprastai ir laimi. Ugnė ir Gabrielė sako, kad tai nieko keisto, nes sunku aplenkti žirgą, kuris kas antrą dieną treniruojasi baseine, o po kone kiekvienos sunkesnės treniruotės daromas išsamus kraujo tyrimas, kad būtų nustatyta, kokio pašaro jam reikėtų duoti vakarienei. Taigi dažniausiai laimi pinigai.

Todėl pašnekovėms kur kas labiau patinka dalyvauti Europoje rengiamose varžybose. Čia mažiau pinigų, bet daugiau sporto. Tiesa, šeichai savo varžybas taip pat pradeda organizuoti Senajame žemyne. Vasarą Arabų pusiasalyje tiesiog per karšta, bet norima, kad sezonas truktų ištisus metus.

Arabai Europoje taip pat pradeda ieškoti daugiau galimybių laikyti savo žirgus, nes čia tai daryti pigiau ir paprasčiau. Seserys neatmeta, kad kada nors toks žirgynas galėtų atsirasti ir Lietuvoje, bet reikia daugiau laiko, kol atsiras pasitikėjimu grįsti santykiai.

„Galimybių yra, bet kartu tai yra milžiniška atsakomybė – vieną dieną tu draugas, kitą jau gali būti didžiausias priešas. Apskritai reikia daug laiko, kol jie tavimi pradeda pasitikėti, arabai į savo kiemą įsileidžia sunkiai. Bet jau kai įsileidžia, tai su visa prabanga“, – pasakoja pašnekovės.

Reputacija yra viskas

Ateityje p. Zalieckienė ir p. Mateikaitė tikisi įsilieti ne tik į žirgų sportą, bet ir į verslą. Kol kas „Naujadvario žirgai“ daugiausia pajamų gauna iš jodinėti čia atvykstančių mėgėjų, bet didžiausi pinigai šioje srityje uždirbami žirgus parduodant.

„Pamažu einame ta linkme, bet iš pradžių turi susikurti vardą, kitaip teks žirgus pardavinėti pusvelčiui, o tai visiškai neapsimoka. Tai ilgas procesas, bet ateis laikas, kai galėsime žirgus parduoti pelningai. Žinoma, skirtis su savo žirgais būna labai sunku. Stengiamės žiūrėti profesionaliai ir tų žirgų neįsimylėti, bet sunkiai pavyksta. Pardavusios paverkiam“, – šypsosi seserys.

Pasak jų, profesionalai žirgus renkasi labai kruopščiai, tad šiame versle svarbiausia, kaip sugebi žirgus paruošti ir kokius juos pristatai rinkai. Būdų nuslėpti tam tikrus žirgų trūkumus yra, tačiau vėliau jie vis tiek išlenda. Keletą kartų pabandžius taip gudrauti, paskui iš tavęs niekas nebepirks.

„Mes kol kas labiau perkame pačios, nei parduodame. Ieškome įvairių variantų. Kartais puikų žirgą galima nupirkti palyginti pigiai. Pavyzdžiui, viena ispanė turistinėse arklidėse rado niekam nereikalingą žirgą ir įsigijo jį už keletą tūkstančių. Paskui du kartus su juo tapo pasaulio čempione. Reikia sugebėti įvertinti arklio potencialą, tam tikrus fizinius duomenis, kad nuspėtum, ar jis bus geras varžybose“, – aiškina pašnekovės.

Ugnė ir Gabrielė apsiima treniruoti ir svetimus žirgus – yra žmonių, kurie bando uždirbti arklius parduodami, bet patys neturi supratimo, kaip juos paruošti. Kitiems tai tiesiog hobis ir malonumas ant židinio pasistatyti žirgo iškovotą taurę. „Mums tai idealus variantas – gauname pinigus, kad darytume tai, ką labiausiai mėgstame“, – sako Ugnė.

Kartais į žirgyną atvyksta ir žmonių, kurie prašo surasti kumeliuką ir jį parengti taip, kad po kelerių metų būtų galima pelningai parduoti. „Bet kai išaiškiname visas investicijas ir rizikas, tokie žmonės į šią idėją numoja ranka, – juokiasi seserys. – Vien tikimybė, kad per penkerius metus tam kumeliukui nieko nenutiks, yra labai menka. Prasidėti su vienu – ne verslas. Reikia pirkti bent keletą ir paskui atsirinkti tą, kuris duos pelno.“

Planuodamos verslą p. Zalieckienė ir p. Mateikaitė nepamiršta ir sporto, kuriame sau kelia aukščiausius tikslus – Europos čempionate iškovoti medalius, pasaulyje patekti į dešimtuką. „Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Šiuo metu pas mus yra vienas žirgas, kuris turi galimybių demonstruoti tokius rezultatus. Tiesa, jis ne mūsų, jei savininkui būtų pasiūlyti dideli pinigai, likčiau be žirgo. Auga ir pora kumeliukų, kurie turi potencialą, bet prognozuoti dar anksti“, – kalba Ugnė.

Nesąžininga kova

Vis sparčiau į ištvermės jojimo sporto elitą besiveržiančios seserys pasakoja, kad konkurencija šioje srityje žiauri ir ne visuomet sąžininga.

„Ilgą laiką tarptautiniu lygiu buvome mėgėjos, bet po truputį, besimokydamos iš klaidų, pasiekėme, kad jau esame laikomos konkurentėmis. Tuomet staiga baigėsi visos draugystės, liko tik kova“, – sako pašnekovės.

Juodvi pasakoja, jog žirgų sporte kovojama taip aršiai, kad nevengiama net specialiai kenkti konkurentams ar jų žirgams. Pasitaiko atvejų, kai tiesiog ištraukiamos trasą žyminčios rodyklės, kad priešininkai pasiklystų. Kartais žirgai pavaišinami „sugedusiais obuoliais“, kartais – net žalojami. Dubajuje arklidėse buvusiam Gabrielės žirgui kanopoje atsirado žaizda, nors pats žirgas šitaip susižaloti neturėjo net teorinių galimybių. Kas nors tai turėjo padaryti tyčia.

Be to, šiame sporte gana dažni dopingo atvejai, todėl jojant svetimu žirgu atsiranda papildoma rizika. Raitelis gali visiškai nežinoti, kokių medikamentų buvo duota gyvūnui, bet nustačius sukčiavimą jam vis tiek tenka dalis atsakomybės.

Svarbu atrasti „chemiją“

Pašnekovės pasakoja, kad sėkmė ištvermės sporte susideda iš daugybės dalykų. Pirmiausia turi rasti gerą žirgą, tuomet jį gerai paruošti ir prižiūrėti: „Mūsų žirgai maitinami geriau nei mes, jų racionas labai subalansuotas. Bent kartą per tris mėnesius juos lanko žirgų masažo specialistas. Sau to neleidžiame ar bent jau gailime laiko.“

Varžybose, ypač dykumoje jojant 160 km svilinant 40 laipsnių karščiui, svarbiausia atrasti pusiausvyrą tarp greičio ir žirgo galimybių. Ugnė sako, kad leisgyvį nuvaryti iki finišo galima beveik bet kurį arklį, bet tikslas yra, kad pasiekęs finišą žirgas jaustųsi gerai ir jam varžybos nebūtų kančia.

Todėl varžybose dirba didžiulės veterinarų komandos, žirgų sveikata šiame sporte tikrai labai rūpinamasi. Gyvūno būklė privalomai tikrinama vidutiniškai kas 30 kilometrų, ir jei veterinarams kyla bent menkiausias įtarimas, kad žirgui gali kas nors nutikti, toliau dalyvauti nebeleidžiama.

Dykumose vykstančiose varžybose raitelius lydi ir visureigiais vandenį gabenantys jų komandų nariai. O vandens sunaudojama labai daug – kas kilometrą ant žirgo supilami maždaug trys litrai.

„Jei peržengsi ribą, mažiausiai traumuosi žirgą psichologiškai, kad jis niekada nebenorės bėgti, jam bėgimas asocijuosis su skausmu. Blogiau – stresiniai lūžiai, po kurių žirgai dažniausiai būna migdomi. Kasmet pasaulyje pasitaiko po kelis tokius atvejus, bet nebūtinai tai būna raitelio kaltė, kartais tiesiog nutinka nesėkmių. Bet jei tokio žirgo organizme randama dopingo, tuomet sankcijų neišvengia nei raitelis, nei savininkas, nei treneris, kuriam laikui jie būna suspenduojami. Ir į tokį raitelį visą gyvenimą bus žiūrima kreivai“, – aiškina merginos.

Ir nors gali atrodyti, jog dalyvavimas tokiose varžybose žirgams yra kančia, p. Zalieckienė ir p. Mateikaitė tikina, kad nieko panašaus – specialiai tam ruošti žirgai jaučia malonumą lenktyniaudami ir patys veržiasi į kovą.

„Po kiekvienų lenktynių nugalėjusius žirgus tikrina veterinarai, jie nustato, ar žirgas nėra nuvarytas, ir tik tada paskelbia jį nugalėtoju. Toks teisėjų sprendimas palydimas žiūrovų plojimais. Turėjome kumelę, kuri turėjo bėdų dėl sąnarių. Artėjant trasos pabaigai, jai jau tikrai skaudėdavo, bet pas veterinarus ji ateidavo visiškai sveika. Ir turėjo įžūlumo pradėti šlubuoti vos išgirdusi plojimus, kai veterinarų sprendimo keisti nebegalima. Gal netinka taip sakyti apie žirgus, bet aš tai vadinu intelektu“, – sako Ugnė.

Pasak raitelių, su kiekvienu žirgu, kaip ir žmogumi, reikia užmegzti atskirą santykį, „atrasti tarpusavio chemiją“, bet tai pavyksta ne visuomet. „Buvo atvejis, kai viena kumelė pusmetį mane, galima sakyti, bandė užmušti. Iš pradžių stengdavosi numesti, kai suprato, kad nepavyksta, šuoliuodama dideliu greičiu tiesiog griūdavo, įtaisė man porą smegenų sutrenkimų. Užlipa ant jos Gabrielė – viskas kuo puikiausiai“, – pasakoja p. Zalieckienė.

„Nuostabi buvo kumelė, labai šaunus žirgas“, – juokiasi jos sesuo.

Ugnė ir Gabrielė pabrėžia, kad viena be kitos darbe su žirgais ir sporte būtų niekas: „Šis sportas mūsų bendra aistra, kuri nenustoja liepsnoti tik dėl to, kad besąlygiškai viena kitą palaikome, kai reikia, stipriai pabarame, bet galų gale apsikabinusios žengiame pirmyn.“

Apie žirgus ir varžybas

Ištvermės jojimo varžybose dienos distancija paprastai svyruoja nuo 40 iki 160 kilometrų.

Jojant žirgu įveiktų 160 km pasaulio greičio rekordas yra pusšeštos valandos.

Varžybose dykumoje 160 km paprastai įveikiama per maždaug 14 valandų, įskaitant poilsio sustojimus. Grynas jojimas sudaro apie 10 valandų.

Didžiausias pasaulyje užfiksuotas žirgo su raiteliu greitis siekia 70 km/val.

Ištvermės jojimo varžybose vidutinis žirgų greitis siekia apie 30 km/val.

Ištvermės jojimo varžybų ištakos siekia JAV laukinių Vakarų laikus, kai raiti paštininkai varžėsi, kuris greičiau pristatys korespondenciją.

Gyvūnų globos organizacijos ilgai priešinosi šiai žirgų sporto disciplinai, bet vėliau buvo moksliškai įrodyta, kad ilgas distancijas šuoliuojantys žirgai patiria kur kas mažiau streso nei dalyvaujantys dailiojo jojimo rungtyje.