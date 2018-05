Ar tikrai niekada nevėlu mokytis svetimos kalbos

Gerai žinoma patarlė sako, jog mokytis niekada nevėlu. Neseniai JAV mokslininkų atliktų tyrimų išvados teigia priešingai: norint kalbėti užsienio kalba taip gerai, kaip gimtąja, jos reikia pradėti mokytis nesulaukus 10-ies metų.

Aukštus mokymosi gebėjimus žmonės išlaiko iki 17–18 metų, vėliau jie mažėja, teigia naujienų agentūra BBC, remdamasis tarptautiniame mokslo pažinimo žurnale „Cognition“ paskelbtu tyrimu.

Straipsnius apie teorinius ir eksperimentinius žmogaus proto tyrinėjimus skelbiantis „Cognition“ internetu atliko gramatikos testą, kuriame dalyvavo beveik 670.000 įvairaus amžiaus, tautybių ir išsilavinimo žmonių. Siekiant pritraukti daugiau respondentų, testas buvo paskelbtas ir „Facebook“ socialiniame tinkle. Jame buvo klausiama, ar, pavyzdžiui, anglų kalba parašytas sakinys „Yesterday John wanted to won the race“ gramatiškai yra teisingas. Be to, respondentai buvo klausiami amžiaus, kiek ilgai jie mokėsi anglų kalbos ir kiek ilgai gyvena angliškai kalbančioje šalyje.

Atsakymai parodė, jog apie 246.000 į testą atsakiusų žmonių išaugo kalbėdami tik anglų kalba, likusieji buvo dvikalbiai ar daugiakalbiai. Dažniausiai vartojamos gimtosios kalbos (išskyrus anglų) buvo suomių, turkų, vokiečių, rusų ir vengrų. Dauguma atsakiusiųjų buvo nuo 20-ies iki 30-ies metų, jauniausieji – apie 10, vyriausieji – arti 80-ies.

Išvados nedžiugina

Pagal susikurtus algoritmus išanalizavę atsakymus, tyrėjai pateikė išvadas, jog svetimos kalbos gramatikos geriausiai išmokstama vaikystėje. Paauglystėje gebėjimai taip pat nenyksta. Sulaukus garbaus amžiaus, deja, jie menksta.

Tačiau, guodžia tyrėjai, ir vėliau besimokantieji kalbos gali išmokti ja kalbėti jei ne laisvai ir sklandžiai, tai bent jau profesionaliai. Tyrėjai pripažino, jog vis tik nėra aišku, kas lemia optimalių gebėjimų mokytis užsienio kalbų mažėjimą, sulaukus maždaug 18-os. Spėjama, jog tai atsitinka dėl to, jog su amžiumi smegenys vis sunkiau priima pokyčius ir vis sunkiau prie jų prisitaiko.

Studijos bendraautorius, smegenų tyrinėtojas Joshas Tenenbaumas, Masačiusetso technologijų instituto (Massachusetts Institute of Technology, JAV) profesorius, svarsto, jog taip gali atsitikti dėl biologinių pokyčių, sykiu jis neatmeta socialinių ir kultūrinų veiksnių įtakos.

Ta pati studija teigia, jog, bet kuriuo atveju, svetimų kalbų mokymasis yra puikiausia proto mankšta, galinti užkirsti kelią demencijos atsiradimui ar jį pristabdyti.

Ne viskas prarasta

Tačiau prof. Marilyn Vihman iš Jorko universiteto (Didžioji Britanija) Kalbų ir lingvistikos departamento abejoja tyrimo daroma prielaida, jog pradėjus mokytis svetimos kalbos vyresniame amžiuje nebeįmanoma jos išmokti taip gerai, kaip gimtosios. Ji pateikia atvejų, kai vyresni žmonės išmokę svetimos kalbos, kalbėjo ja „taip gerai, kaip šnipai“.

To paties universiteto profesorė Danijela Trenkic atkreipia dėmesį, jog tyrimas apėmė tik vieną – svetimos kalbos gramatikos įsisavinimo – aspektą.

„Gali puikiausiai komunikuoti, net ir nekalbėdamas svetima kalba taip puikiai, kaip gimtąja, ar net darydamas gramatines klaidas“, – dr. Trenkic cituoja BBC.