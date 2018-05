„Arsenalo“ treneris prakalbo apie naują Europos futbolo superlygą

Anglijos Premier lyga yra populiariausias klubinio futbolo turnyras Europoje. Tačiau legendinis Londono „Arsenal“ treneris Arsenas Wengeras mano, jog jos dominavimas netrukus baigsis, nes iškils nauja Europos superlyga. „Tai įvyks ir įvyks netrukus“, – sako p. Wengeras.

Stipriausių Europos futbolo klubų vadovai uždaros Superlygos idėją kelia jau porą dešimtmečių. Tačiau p. Wengeras mano, kad artimiausiu metu ši idėja pagaliau taps realybe. Pagrindinė priežastis – pinigai, kuriuos sugeneruotų tokios lygos žiūrovų auditorija, rašo „The Independent“.

22 metus „Arsenal“ komandai vadovavęs ir šiemet apie pasitraukimą paskelbęs futbolo treneris sako, kad dabartinis UEFA rengiamas Čempionų lygos turnyras nebeatitinka nei žaidimo gerbėjų, nei pačių klubų lūkesčių. Jame per mažai rungtynių, be to, ne visos jos būna aukščiausio lygio, kad sutrauktų pakankamai žiūrovų.

Kas kita būtų uždaras turnyras, kuriame, pavyzdžiui, 20 galingiausių Europos futbolo klubų varžytųsi tokiu pat principu, koks taikomas nacionaliniuose čempionatuose, t.y. visos komandos žaistų su visomis. Tokio turnyro pavyzdys krepšinyje – Eurolyga.

Ypatinga finansine drausme visuomet pasižymėjusiam „Arsenal“ du dešimtmečius vadovavęs p. Wengeras ilgus metus kritikavo didžiules sumas išleidžiančius futbolo grandus, bet dabar pripažįsta, kad kitaip nebebus. Todėl, jo teigimu, naujos superlygos atsiradimas neišvengiamas.

„Pinigų pasidalijimas tarp didžiųjų ir mažųjų klubų taps vis aštresne problema. Didieji klubai sakys, kad nenori dalytis su mažaisiais, nes niekas jų rungtynių nežiūri. Žmonės nori kokybiško reginio, tad kodėl reikia mokėti už tai, kas niekam neįdomu“, – spaudos konferencijoje kalbėjo p. Wengeras.

„Čempionų lyga nebegali parduoti daugiau. Bet jei atsiras turnyras, kuriame kas savaitę žais „Real“ prieš „United“ ar „Bayern“ prieš „Barcelona“, auditorija bus didelė“, – pridūrė vienas autoritetingiausių futbolo pasaulio žmonių.