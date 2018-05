VŽ rekomenduoja: ką veikti savaitgalį

Renginiai palengva keliasi po atviru dangumi, koncertų salės ir teatrai pristato paskutinius sezono koncertus ir spektaklius.

RENGINIAI

Gegužės 11–13 d. Vilniuje, Gedimino prospekte, vyksta Europos dienos šventė.

Europos dienos renginiai driekiasi Gedimino prospekto dalyje nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Šventaragio gatvės. Vilniaus miesto savivaldybė įspėja, jog nuo gegužės 11 d. 4 val. iki 13 d. 22 val. draudžiamas transporto eismas nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės.

Gegužės 10–13 d. Kaune vyksta „Gallery Weekend Kaunas“.

Kultūrinis GWK2018 žvaigždėlapis driekiasi per 20 miesto vietų ir apima plačią renginių programą: parodas, performansus, projektus viešose erdvėse, edukacijas šeimoms. Savaitgalio programa – čia.

Gegužės 12 d. 16 val. Kaune, Paveikslų galerijoje (K. Donelaičio g. 16) projekto „Mieste. Gatvėj. Galerija be sienų“ pristatymas.

Meniniais vyksmais nepaliaujančiame stebinti Kaune atidaroma nauja demokratiška erdvė – vasaros paviljonas su kūrybinių dirbtuvių ir renginių ciklu. Nuo gegužės iki spalio pabaigos paviljone vyks dailės, šokio, teatro, teksto, gamtamokslinės dirbtuvės, paviljono veiksmą išbandyti galės ir praeiviai, ir meno žinovai. Lauko sezoną atidarys Kauno šokio teatras „Aura“ su prancūzų choreografės Bea Debrabant spektakliu „Norėčiau būt paparčio žiedu“.

Gegužės 12, 13 d. Burbiškio dvare (Radviliškio rajonas) – tulpių žydėjimo šventė „Šimtmečio istorijos įkvėpti“.

Aštuonioliktąjį kartą organizuojama šventė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Žinoma, tulpės nežydės lietuviškos Trispalvės spalvomis, bet pasididžiavimo savo valstybe netrūks, žada jos rengėjai. Dvaro sode šiais metais žydi atnaujinta tulpių kolekcija – per 460 rūšių ir formų tulpės.

Abi šventės dienas veiks restauruotų gramofonų, patefonų paroda, restauruoti senoviniai automobiliai, liaudies meistrų gaminių mugė, įvairūs atrakcionai.

Iki gegužės 13 d. Vilniuje vyksta Europos operos dienos renginiai.

Kipras šįmet liks be pusryčių, užtat Eugenijus Oneginas kvies maloniai pavakaroti „Draugystės“ knygyne-kavinėje (Gedimino pr. 2). Teatro operos solistai-stažuotojai surengs nemokamą operos psichoterapijos seansą Vytauto Kasiulio dailės muziejaus salėje. Norintys pramankštinti kojas šeštadienį kviečiami pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį ieškodami istorinių operos pėdsakų.

KINAS

Gegužės 12 d. Vilniaus menų fabrike „Loftas“ vyksta interaktyvus trumpametražių filmų festivalis „Future Shorts“.

Šeštadienio vakarą „Lofte“ bus pristatytas „Future Shorts“ pavasario sezonas ir penkių trumpametražių filmų premjeros.

FESTIVALIAI

Iki gegužės 12 d. Plungės kultūros centre vyksta 11-asis Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija ,,Mažoji Melpomenė“.

Į kas dvejus metus vykstantį festivalį susirenka profesionaliausi, įdomiausi teatrų kolektyvai. Šiais metais jame dalyvauja teatrai iš Italijos, Vokietijos, Estijos, Čekijos, Azerbaidžiano ir teatrai iš Lietuvos: Šiaulių, Alytaus, Ignalinos, Kretingos bei festivalio–laboratorijos šeimininkai Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“. Festivalio programoje – 11 spektaklių, jie skelbiami čia.

Šį savaitgalį Vilniuje tęsiasis tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“.

Šiuolaikinio šokio mėgėjams pristatoma plati užsienio programa bei naujausi lietuvių kūrėjų darbai. Pagrindine festivalio žvaigžde jo rengėjai vadina Belgijos trupę „Les ballets C de la B“ ir jos į Vilnių atvežamą spektaklis „nicht schlafen“. Britų dienraštis „The Guardian“ šią trupę vadina vienu įtakingiausių šokio teatrų pasaulyje, o „Evening Standard“ spektaklio choreografą Alainą Platelį – „neįprastumo meistru“. Spektaklis, kurį trupė pristato kaip „gyvenimo ir mirties šokį“, Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje bus sušoktas gegužės 12 ir 13 d.

Festivalio programa – www.dance.lt

KONCERTAI

Gegužės 11 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose – Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncertas su violončelininku Mischa Maisky.

Vien garsiausių violončelės virtuozų vadinamas Mischa Maisky atliks italų kompozitoriaus O. Respighi Variacijas violončelei ir orkestrui ir P. Čaikovskio Variacijas rokoko tema.

Gegužės 11 d. Vilniuje, menų fabrike „Loftas“, – pasaulinė elektroninės muzikos žvaigždė Jonatan Bäckelie (Švedija).

Vilniuje garsus atlikėjas, dar žinomas kaip Ernesto, taps pagrindine reivo vakarėlio „Bliztrave“ žvaigžde.

Gegužės 12 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – sezono pabaigos koncertas „Ekstazės poema“.

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistas Lukas Geniušas atliks L. Janačeko operos „Jenufa“ siuitą, S. Rachmaninovo Rapsodiją Paganini tema fortepijonui ir orkestrui, J. Ibeto Divertismentą orkestrui ir A. Skriabino „Ekstazės poemą“. Diriguos Modestas Pitrėnas.

SPEKTAKLIAI

Gegužės 13 d. Klaipėdos lėlių teatro kiemelyje – žaismingas lėlių miuziklas „Familia“.

Zuikis, kuris neklauso tėvo, ir atsipūtusi Panda, jogos trenerė Lapė, Vilkas vegetaras ir gyvo garso grupė papasakos jaunatviško entuziazmo, polėkio ir maišto, teisingos ir „kietos“ muzikos, dainų ir šokių kupiną istoriją apie talentą, kuris kaip gležnas žolės stiebelis prasiveržia net pro asfaltą.

PARODOS

Gegužės 11 d. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, atidaroma 13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“.

13-ąją Baltijos trienalę pirmąsyk renginio istorijoje kartu organizuoja ir rengia visos trys Baltijos šalys: Lietuva, Estija (atidarymas birželio 29 d.) ir Latvija (atidarymas rugsėjo 21 d.). Atidarymo ceremoniją ŠMC papildys performansų vakaras ir atvirų renginių savaitgalis.

Informacija – čia.

Kaune, M. Žilinsko dailės galerijoje, atidaryta paroda „Reconsider Design“.

Tarptautinėje parodoje eksponuojama 30 ekodizaino projektų, atkreipiančių dėmesį į mūsų kasdienius įpročius ir jų įtaką aplinkai, ieškančių sprendimų, kaip sumažinti neigiamą žmogaus veiklos poveikį gamtai, neprarandant produktų kokybės ir unikalių savybių. Parodoje pristatomi sėkmingi ekologinio projektavimo pavyzdžiai iš Baltijos jūros regiono šalių. Paroda yra projekto „Ecodesign as a Driver of Innovation in the Baltic Sea Region (Ecodesign Circle)“ dalis.

Vilniaus rotušėje atidaryta italų fotografo, aviatoriaus ir verslininko Riccardo Aichner fotografijų paroda „ŽMOGUS kuriantis, naikinantis, laukiantis, mylintis“.

25-ios fotografijos pasakoja apie kasdienybės grožį, egzotikos įvairovę, civilizacijos poveikį, žmogaus ir gyvūnijos santykį. Rotušėje paroda veiks iki gegužės 16 d., vėliau darbai bus eksponuojami kitose sostinės meno galerijose.

Vilniuje, „Prospekto galerijoje“ (Gedimino pr. 43) ir Vilniaus fotografijos galerijoje (Stiklių g. 4/Didžioji g. 19). atidaryta Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė paroda „Geltona gulbė neatplauks“.

Fotografą Remigijų Pačėsą (1955–2015) kolegos prisimena kaip „matytoją“. Jo pastebėti kasdieniški objektai tapdavo begalybės įžvalgomis. Parodoje pirmą kartą pristatomi visi Pačėsos kūrybos etapai – ne tik ankstyvieji sidabro atspaudai, bet ir montažai, koliažai, monotipijos, autoportretai, spalvota fotografija.

„Geltona gulbė neatplauks“ Pačėsa užrašė ant upės nuotraukos, iš kurios sidabro vandenų bene pirmąkart išnyra geltoni topinambai. Paroda „Geltona gulbė neatplauks“ pirmą kartą buvo surengta 2017 m. liepą Fotografijos muziejuje Šiauliuose, 2018 m. vasarį – Kauno fotografijos galerijoje. Vilniuje paroda skyla į dvi dalis: ankstyvieji Pačėsos darbai eksponuojami Vilniaus fotografijos galerijoje, o marijampolietiškas laikotarpis – „Prospekto galerijoje“.

Parodos kuratoriai – Agnė Narušytė ir Gintaras Zinkevičius.

Gegužės 13–25 d. Palangoje, Antano Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16, Palanga) veiks paroda „Inscenizuoti paveikslai“.

Sekmadienį, 13 d. 14 val., parodos erdvėje muziejaus lankytojai kviečiami pabendrauti su „Inscenizuotų paveikslų“ bendraautoriais Gintautu Trimaku ir Lilija Puipiene. Parodos ašis – Audriaus Puipos darbų ciklas „Inscenizuoti paveikslai“, sukurtas su G. Trimaku.