„Giro d‘Italia“ – už Italijos ribų: kaip lenktynės atsidūrė Izraelyje?

Praėjusį savaitgalį prasidėjusios 101-osios dviračių lenktynės „Giro d‘Italia“ startavo ne Italijoje, o Izraelyje. Už šio įvykio stovi žmogus, pasirengęs Tel Avivą paversti „Vidurio Rytų Amsterdamu“.

Žydų kilmės Kanados milijardierius Sylvanas Adamsas yra žmogus, pastatęs pirmąjį dviračių treką Izraelyje ir subūręs pirmąją profesionalią dviratininkų komandą šios šalies istorijoje, rašo „The Guardian“.

Dar vienas p. Adamso nuopelnas – prestižinių „Giro d‘Italia“ lenktynių dalimi tapusios varžybos, kurių maršrutas nusidriekė per Tel Avivą, Jeruzalę, Haifą ir Eilatą. Tai jam kainavo apie 9 mln. USD.

Beje, dalis „Giro d‘Italia“ už Italijos ribų vyksta tik 13-ąjį kartą per visą šimtametę lenktynių istoriją. Ir tai yra apskritai pirmas kartas, kai „Gran Tour“ lygio dviračių plento varžybos vyksta už Europos ribų. „Giro d‘Italia“ direktorius Mauro Vengi sako, kad Izraelis buvo pasirinktas dėl savo istorijos ir unikalumo.

Tačiau ne mažesnį vaidmenį šioje istorijoje suvaidino ir p. Adamsas. Dviračių sportu susižavėjęs 59-erių verslininkas sako, kad jo tikslas – istoriškai į automobilių eismą orientuotame Tel Avive ir kituose Izraelio miestuose pakartoti Amsterdamo sėkmės istoriją. Jis pripažįsta, kad tai nebus lengva, bet pabrėžia, jog Roma taip pat nebuvo pastatyta per vieną dieną.

„Lenktynės „Giro d‘Italia“ yra tik viena priemonių populiarinti dviračių sportą Izraelyje. Tel Avivas jau perpildytas automobiliais, tad dviračiai yra vienas problemos sprendimų. Iki 1950-ųjų Amsterdamas taip pat nebuvo dviračių miestas, bet investicijos į dviratininkams skirtą infrastruktūrą ir dviračiams draugiško kelių tinklo sukūrimas tai pakeitė“, – sako prieš dvejus metus iš Kanados į Izraelį persikėlęs verslininkas.

„The Guardian“ pažymi, kad p. Adamso planus palaiko ir nuo 1998-ųjų Tel Avivui vadovaujantis miesto meras Ronas Huldai.

„Dviračių sportas jau dabar yra sparčiausiai augantis Izraelyje, o dėl tokių renginių kaip „Giro d‘Italia“ sienos, trukdančios dar spartesnei plėtrai, griūna greičiau. Be to, Izraelyje oras kelionėms dviračiais tinka 12 mėnesių per metus. Tikiu, kad sukūrę saugią infrastruktūrą dviratininkams, galime tapti Vidurio Rytų Amsterdamu“, – „The Guardian“ sakė p. Adamsas.