Čempionų lygos finale – kova dėl metų žaidėjo titulo

Kuris futbolininkas šiuo metu yra geriausias pasaulyje – Christiano Ronaldo ar Mohamedas Salah? Dar prieš kelis mėnesius toks klausimas būtų sukėlęs tik šypseną. Tačiau UEFA Čempionų lygos finalas į viršūnę gali iškelti egiptietį.

Liverpulio „Liverpool“ komanda Italijos sostinėje pralaimėjo atsakomąsias Čempionų lygos pusfinalio rungtynes Romos „Roma“ ekipai, tačiau bendru rezultatu 7:6 vis tiek žengė į finalą. Čia šio sezono išsišokėlių lauks didysis Madrido „Real“ klubas, pusfinalyje eliminavęs Miuncheno „Bayern“.

Gegužės 26 d. Kijeve vyksiantis Čempionų lygos finalas taps ne tik dviejų komandų grumtynėmis, bet ir neakivaizdžia kova dėl geriausio pasaulio futbolininko titulo. Madrido komandą į priekį vedantis Ronaldo dėl šio apdovanojimo pastaraisiais metais nuolat kovojo su „Barcelona“ lyderiu Lioneliu Messi. Tačiau šiemet įvarčius Liverpulyje vieną po kito mušantis Salah, rodos, pretenduoja į šoną pastumti ir portugalą, ir argentinietį.

Sakoma, kad gerus žaidėjus nuo pačių geriausių skiria iškovoti titulai. Tad Čempionų lygos auksas būtų tai, kas „Liverpool“ legionierių iš Egipto įrašytų tarp pačių geriausių, nors ir be to 45 įvarčiai bei 13 rezultatyvių perdavimų per dar nesibaigusį sezoną atrodo daugiau nei įspūdingai.

Salah šiemet žaidžia neabejotinai geriausią sezoną savo karjeroje. Pakankamai gerą, kad realiai pretenduotų į geriausiam metų futbolininkui teikiamą „Ballon d‘Or“ prizą, neabejoja daugybė futbolo ekspertų.

Jei „Liverpool“ laimės Čempionų lygos titulą, yra didelė tikimybė, kad 10 metų trunkantis Ronaldo ir Messi dominavimas baigsis, o futbolo pasaulis turės naują herojų. Tiesa, jis pats tokias mintis kol kas veja šalin.

„Tai nebus finalas tarp Mohamedo Salah ir Christiano Ronaldo, – po rungtynių Romoje kalbėjo Salah. – Žaidžiu už didį klubą kartu su didžiais komandos draugais. Tai mūsų visų pergalė, negalėčiau to padaryti vienas“.

Tiesa, futbolininkas pridūrė suprantantis, kad „Ballon d‘Or“ apdovanojimas būtų reikšmingas ne tik jam, bet ir visiems arabų tautybės futbolo gerbėjams.