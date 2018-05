Rokerių numylėta gitarų gamintoja – ties finansine bedugne

„Gibson“ metinės pajamos per pastaruosius metus sumažėjo nuo 2,1 mlrd. USD geriausiais laikais iki 1,7 mlrd. USD pernai. Sergio Perezo („Reuters" / „Scanpix") nuotr.

Viena garsiausių visų laikų elektrinių gitarų gamintoja kompanija „Gibson“ kreipėsi į JAV teismą, kad jai būtų pritaikytas apsaugą nuo kreditorių garantuojantis 11 Bankroto įstatymo straipsnis. Tai reiškia, kad ties bedugne atsidūrusi kompanija sieks restruktūrizacijos.

1894 m. įkurtos „Gibson“ kompanijos gitaromis grojo tokios garsenybės kaip Chuckas Berry, Bobas Marley, Jimmy Page‘as, Johnas Lennonas ir kiti. Tačiau tai roko muzikos žvaigždžių numylėtinės neapsaugojo nuo finansinių sunkumų, rašo „The Guardian“.

„Gibson“ vadovas ir pagrindinis akcininkas Henry Juszkiewiczius sako, kad bendrovė susitarė su dauguma savo kreditorių, kurie mainais į įmonės akcijas netrukdys reorganizuoti veiklą ir bandyti išlipti iš nuostolių.

„Gibson“ metinės pajamos per pastaruosius metus sumažėjo nuo 2,1 mlrd. USD geriausiais laikais iki 1,7 mlrd. USD pernai. Bendrovės teigimu, jos skolos siekia nuo 100 mln. iki 500 mln. USD. Be to, artėja metas, kai įmonė investuotojams turės grąžinti 375 mln. USD.

„Gibson“ jau pardavė kelis su pagrindine veikla nesusijusius prekės ženklus. Be to, artimiausiu metu ketinama atsisakyti akmeniu po kaklu tapusio padalinio, gaminusio ausines, garso kolonėles ir kitą audio techniką su „Philips“ prekės ženklu.

„Sutelksime visą dėmesį į savo pagrindinę veiklą. Tikime, kad tai garantuos ilgalaikį kompanijos stabilumą ir gerą finansinę sveikatą“, – sako 875 darbuotojus turinčios „Gibson“ vadovas p. Juszkiewiczius.

Tiesa, pažymi „The Guardian“, elektrinių gitarų poreikis darosi vis mažesnis. Dar prieš dešimtmetį visame pasaulyje buvo parduodama apie 1,5 mln. elektrinių gitarų, pernai šis skaičius jau siekė tik milijoną. 2010 m. akustinių gitarų pardavimai aplenkė elektrinių ir ši tendencija nuo to laiko nesikeičia.