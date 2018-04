VŽ rekomenduoja: naujos knygos

Naujų knygų lentynoje – trys su maistu susijusios knygos ir vieno iškiliausių Izraelio rašytojų romanas.

Ponas Manis

Abraham B. Yehoshua, išvertė Kristina Gudelytė, leidykla „Sofoklis“, 2018 m.

Leidykla sako, jog „Ponas Manis“ – bene geriausias kada nors parašytas romanas hebrajų kalba. Jis neįprastas savo forma – pokalbiais, kuriuos jungia paslaptingojo pono Manio pavardė. Veiksmas vystomas laiko spirale atgal: prasideda 1982 m. Izraelyje, po to nukelia į vokiečių okupuotą Kretą, britų užimtą Palestiną, XIX a. Krokuvos apylinkes ir galiausiai Atėnus. Ne veltui Šiaurės Jeruzale vadinamas Vilnius romane taip pat randa sau vietą. Per penkis intymius atsivėrimus parodomas net kelių kartų požiūris į žydus ir jų istoriją.

Abrahamas B. Yehoshua (g. 1936) – vienas iškiliausių Izraelio rašytojų, o „Ponas Manis“ – vienas geriausių jo kūrinių, įvertintas Nacionaliniu žydų grožinės literatūros apdovanojimu, gavęs pirmąją Izraelio literatūros premiją, ekranizuotas ir virtęs penkių dalių TV serialu keliomis kalbomis.

Iš hebrajų į lietuvių kalbą išverstas Abrahamo B. Yehoshua romanas „Moteris Jeruzalėje“ („Sofoklis“, 2016).

Food pharmacy / Maisto farmacija

Lina Nertby Aurell ir Mia Clase, iš švedų k. išvertė Sigutė Radzevičienė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018 m.

Visuotinai žinoma, jog viena geros sveikatos ir jausenos sąlygų yra sveika mityba. Čia reiktų pridėti, jog kur kas dažniau tik „žinoma“, praktikoje to žinojimo netaikant. Ir dėl tingėjimo, ir dėl to, jog teisingai suprasti ir kasdienoje pritaikyti gausybę informacijos apie žarnyno sveikatą nėra taip paprasta. Taigi, humoro jausmo nestokojančios švedų žurnalistės, prieš keletą metų susidomėjusios, kaip maistas veikia mūsų savijautą, ir susidūrusios su skirtingais tyrimais bei jų išvadomis, pačios pasijuto sutrikusios. Tuomet pasitelkė garsų mitybos specialistą prof. Stigą Bengmarką ir parašė knygą, kurioje lengvai ir aiškiai pasakoja apie žarnyno mikro?orą, gerąsias bakterijas bei uždegimus slopinantį „supermaistą“ – ciberžolę, avokadą, gvazdikėlius, kopūstus, cinamoną ir žalius bananus. Labai gražiai išleistoje knygoje yra ir niekur negirdėtų „superreceptų“.

99 Places of Taste in the Baltics

VMG, 2018 m.

„Virtuvės mitų griovėjai“ (VMG) pristato naują gastronominių kelionių gidą po Baltijos šalis. Pasak Alfo Ivanausko, VMG vadovo, gido rengėjai patys aplankė visas į jį įtrauktas vietas „mažiausiai tris kartus“.

Pirmasis VMG gidas anglų kalba, supažindinantis pasaulį su Baltijos šalių virtuve, išleistas 2016 m. rudenį, Turizmo departamento apdovanojimuose buvo paskelbtas „Sėkmingiausia Lietuvos metų turizmo iniciatyva“.

Papildytame gide parengti reportažai iš 99 „skaniausių vietų“ Baltijos šalyse, tarp kurių – geriausi ir įdomiausi restoranai, barai, kavinės – po 33 iš Estijos, Latvijos bei Lietuvos.

Kamščio nunešti

Bianca Bosker, iš anglų k. vertė Agnė Pinot, leidykla „Kitos knygos“, 2018 m.

Knyga apie elitinį skonių pasaulį be grimo. Žurnalistė iš Niujorko apie vyną nežinojo beveik nieko. Bet vieną dieną ji atrado alternatyvią visatą, kur gyvenimas pašvenčiamas skoniui, – someljė elito pasaulį. Priblokšta vyno ekspertų atsidavimo, žinių ir iš pažiūros antžmogiškų jutiminių galių, B. Bosker imasi tyrinėti, kas kursto jų aistrą, kol galiausiai pati tampa viena iš jų – kamščio nuneštųjų. Moteris keliauja į slaptas degustacijas, lankosi garsiuose Niujorko restoranuose, vyno gamyklose, mokosi ragauti, spjaudyti ir atpažinti vyną. Ji net gulasi į magnetinio rezonanso aparatą, nes ramybės neduoda klausimai: kuo tas vynas toks ypatingas ir kodėl žmonės dėl jo aukoja didžiules sumas ir atsisako kvepalų, skalbinių minkštiklio ar druskos?