Amerikietiškos grožybės: nuo Čikagos iki Vankuverio

2015-ųjų rugpjūtį lietuviškojo „Harley Owners Group“ (H.O.G.) klubo, vienijančio legendiniais vadinamų JAV motociklų „Harley-Davidson“ (H-D) gerbėjus, nariai leidosi į dviejų savaičių kelionę po harlėjų tėvynės Amerikos pietus. Pernai vasarą 10-ies motociklų kolona išnaršė šiaurinę JAV dalį.

Transžemyninė mūsų motoklubo „H.O.G. Lt“ kelionė motociklais Čikaga–Vankuveris prasidėjo Čikagoje, nuo legendinio kelio „Route 66“ pradžios. Nuomos kompanija „Eagle Rider“ parūpino beveik naujus „Harley-Davidson“. Pirmą dieną važiavome nedaug, apsipratome su motociklais, gavome krikštą lietumi – teko priverstinai pietauti pakelės „McDonald’s“. Lietus greitai baigėsi, ir mes vėl kelyje. Pirmas sustojimas už 150 km, H-D gimimo vietoje, Milvokyje. Dienos „vinis“ – „Harley-Davidson“ muziejus.

Maloni staigmena: tik įvažiavusius į kiemą mus pasitinka mergaitė, prisistato esanti atsakinga už mūsų grupę ir nudžiugina, kad H.O.G. nariams muziejaus lankymas nemokamas. Užtrunkame geras dvi valandas, kol apžiūrime eksponatus, jų ten keli šimtai, pradedant nuo pirmojo 1903 m. motociklo iki dabartinių modernių harlėjų. Rami vakarienė – ryt laukia pirmieji išbandymai kilometrais.

Misisipės pakrantėmis

Antra diena, planas – 600 km, bet paprastai įveikdavome gerokai daugiau – juk nevažiuosi tiesiai, greitkeliais. Keliaujame Viskonsino valstija, privažiuojam Misisipę – Amerikos upių motiną. Ji labai plati, tokių Europoje nesam matę. Apie 50 km važiuojant jos pakrante veriasi nuostabūs vaizdai.

Skaniai papietaujame vesterno stiliaus bare gražiame miestelyje La Krose (La Crosse), net atsigaiviname šaltu alumi – daugumoje JAV valstijų leistina norma – iki 0,8 promilės.

Kertam Misisipę ir per kalnus traukiam link nakvynės vietos. Nusileidus iš kalnų į greitkelį atsiveria vaizdai be pabaigos: prasideda prerijos. Čia jos civilizuotos, tad kukurūzų ir sojų pupelių laukai neturi krašto.

Motociklų padaugėja. Justi, kad artėjame Sturgio, didžiausio motociklininkų suvažiavimo Amerikoje, link.

Privažiuojam viešbutį, kuris pasirodo esąs šalia didelės H-D parduotuvės. Ryte užsukam pas harlėjaus atstovą, nusiperkam tai, ką pamiršome namie, ko gali prireikti kelionėje – kas vasarines pirštines, kas skarelę ar kokią smulkmeną, ir – į kelią.

Lenktynės su audra

Per dieną kirtę Minesotos valstiją, po pietų įvažiuojam į Pietų Dakotą. Prasideda laukiniai Vakarai – tikros prerijos, indėnų kraštai. Pakeliui užsukam į indėnų lakotų genties „Akta Lakota“ muziejų, paskiau šalia Misūrio upės riedame į Crow Creek indėnų rezervatą. Vaizdas liūdnas – nebelikę nei indėnų galybės, nei grožio. Namukai maži, apleisti, daug šiukšlių, daug senų, surūdijusių mašinų prie namų. Matyti, kad indėnai sunkiai prisitaiko prie civilizacijos.

Išvažiavus aplink – neaprėpiamos prerijos, bet dar platesni virš jų pakibę grėsmingi, tamsūs debesys. Jie slenka vis žemiau, vis greičiau mūsų link ir ne juokais gąsdina. Prasideda lenktynės kas ką. Ten, kur tamsiausioji pilkuma nudryksta iki pat žemės, išnyksta horizontas, atrodo, kad juodulys tuoj pagriebs ir mus.

Harlėjų varikliai dirba be priekaištų. 70... 80... 95 mylios per valandą (per 150 km/val ). Greitis pernelyg didelis, kad stebėtum aplinką. Zvimbiame plokščia lyguma, niekur nei namo, nei medžio, nei automobilio, kelias glotnus ir švarus, motoro garsas aukštas ir nenutrūkstantis – 3.000 apsisukimų skelbia, kad variklis puikiai dirba. Vis labiau temsta. Plykstelėjimas, ir tuoj pat nugriaudžia. Jei užpuls audra – jokios galimybės pasislėpti. Vis dėlto mūsų greitis didesnis negu debesies, įšokame į greitkelį, ir dabar jau mūsų nepavysi.

Rytdienos planas – Juodieji kalnai (Black Hills) ir Sturgis. Ryte aplankome Murdo, kelių gatvių kaimelio, įžymybę – senovinių automobilių muziejų. Yra ten ir senų motociklų, ir šiaip visokių senų rakandų. Muziejus didelis, gal ne toks tvarkingas kaip H-D muziejus, bet eksponatų labai daug. Atsiveria visa amerikinė automobilių ir motociklų istorija.

Vesterno stiliumi

Vietiniu 90-uoju plentu judame į Vakarus. Pravažiuojame miestelį, kuris vadinasi 1880. Jis įkurtas 1880-aisiais ir nuo to laiko, sakytum, užkonservuotas. Patenki į XIX a. vesterno stiliaus erdvę, pamėgtą kino filmų kūrėjų.

Kevinas Costneris čia pastatė savo žymųjį „Šokį su vilkais“, kurį pats prodiusavo, režisavo ir vaidino ir kuris buvo nomintuotas 10-iai „Oskarų“ ir gavo septynis.

Po poros valandų palikę miestelį įvažiuojame į Blogųjų žemių (Badland) nacionalinį parką. Pakeri erozijos ir karščio sukurtas keistų pavidalų kraštovaizdis: nudūlėję kalnai stačiais šlaitais ir plokščiomis viršūnėmis, prerijos aplinkui.

Keliuose motociklų daugiau negu mašinų, dauguma motociklininkų važiuoja be šalmų, pasirodo, Pietų Dakotoje tai leidžiama. Oras puikus, saulėta. Mes irgi nusiimam šalmus ir lėtai važiuojam per nuostabaus grožio kalnų parką, vis sustodami nusifotografuoti ir pasigrožėti vaizdais.

Didžioji baikerių šventė

Parkui pasibaigus užsidedam šalmus ir vėl į kelia – link Rapid Sičio (Rapid city) Juodujų kalnų prieigoje ir visiškai šalia Sturgio, kuriame vyksta 77-oji motociklininkų šventė. Dalyvauti joje – kiekvieno motociklininko svajonė, į ją susirenka 300.000–400.000 žmonių. Tiek motociklų vienoje vietoje dar nesame matę. Daug gyvos muzikos, barų, visko, kas susiję su baikerizmu. Aišku, ir daug merginų, šokančių baruose.

Kelionė po Juoduosius kalnus verta atskiro pasakojimo. Jei trumpai – apsiribosime nuostabiu Hillio miesteliu ir Pašėlusio arklio (Crazy Horse) memorialu, pradėtu kurti 1948 m. Tai paminklas kalne vienam legendinių indėnų lakotų vadų. Indėnas ant arklio su ištiesta kaire ranka bus didžiausia skulptūra pasaulyje: jos aukštis – 172, ilgis – 195 metrai. Aplankome Rašmoro (Rushmore) Kalno nacionalinį memorialą su uoloje iškaltais keturiais JAV prezidentais.

Gardūs pietūs kalnų miestelyje Kistoune (Keystone), kur mus pasitinka Amerikos lietuvis, roko muzikantas Romas, vakarais grojantis vietos saliūne. Gauname iš jo nemažai informacijos, ką vertą dar pamatyti.

Vakare prie mūsų komandos prisijungia dar vienas ekipažas – Aurelijus su Aurelija. Nuo šiol mūsų jau 10 motociklų. Jėga, tikras Lietuvos desantas.

Įveikta aukščiausia perėja

Kitą dieną per Juoduosius kalnus judame Jeloustouno (Yellowstone) nacionalinio parko link. Kirtę Vajomingo valstijos sieną, užsukame į Dedvudą (Deadwood), legendinį aukso kasėjų miestelį, 1961 m. paskelbtą JAV nacionaline istorine vertybe. Toliau per kalnus – iki JAV geografinio centro, tada – kito gamtos paminklo, Velnio Bokšto (Devils Tower), link.

Tai prieš 50 mln. metų iškilęs 265 m aukščio, apie 100 m pločio monolitinis kalnas iš vulkaninės lavos.

Pasiekus Velnio Bokštą – kelios įspūdingos nuotraukos, ir vėl į kelią, nes netikėtas lietus sutrikdė mūsų planus ir turime vytis prarastą laiką. Prieš akis išnyra didžiuliai kalnai. Nežinome, kas mūsų laukia. Pasirodo, tą popietę kirtome aukščiausią visos savo kelionės perėją. Pauder Riverio perėja (Powder River Pass) siekia 2.946 m, taigi, buvome beveik 3 km aukštyje. Vaizdai nuostabūs, bet vakaras nenumaldomai artėja, ir mes skubame.

Sutemsta iki viešbučio likus 40 km. Tą atstumą važiuojame lėtai ir ilgai, nes šalikelėse nuolat zuja laukiniai gyvūnai. Viešbutis mažame Greibulo (Greybull) miestelyje panašus į 50 metų remonto nemačiusią priebėgą. Bet mes tokie pavargę, kad tai miegoti netrukdo. Ryte šeimininkas, lyg atsiprašydamas už nepatogumus, pateikia gausius pusryčius.

Kita dieną – vėl į vakarus per Vajomingą Jeloustouno parko link su kavos pertraukėle Kodžio (Cody) miestelyje ir smulkiu motociklo remontu. Sykiu aplankome didžiausią Vajomingo Vakarų kultūros muziejų. Viena didžiulė jo ekspozicijų salė skirta indėnų kultūrai ir istorijai, kita, ne ką mažesnė, – baltųjų užkariautojų istorijai. Be jokių pagražinimų pasakojama, kaip buvo užkariauti indėnų kraštai, kas vadovavo okupantų kariuomenei, kiek indėnų buvo išžudyta.

Jeloustouno parke

Po pietų įriedame į Jeloustouną, seniausią ir žymiausią JAV nacionalinį parką, įkurtą 1872 m. Daug apie jį skaitėme, labai jo laukėme. Žymus savo geizeriais, įvairiais geologiniais reiškiniais ir gausia gyvūnija. Grizlių (lokių) čia labai daug, kasmet jie sudrasko po kelis turistus, taigi apstu instrukcijų, kaip elgtis, sutikus tokį kelyje.

Bizonų irgi labai daug. Vieną sutinkame viduryje tilto. Prisispaudę prie krašto garbingai jį praleidžiame. Nepasakytum, kad jauku, – juk nežinai, ką jis gali sugalvoti.

Visas parkas išsidėstęs aukščiau nei 2 km virš jūros lygio, todėl vėsu. Pasigrožime didžiausiu geizeriu, 1870 m. pavadintu Senojo Ištikimojo (Old Faithfull) vardu. Jis aktyvus, ištrykšta maždaug kas 1,5 valandos, srovė pasiekia 30–55 m aukštį. Įspūdingas reginys trunka apie 10 minučių. Parke daugybė mažesnių geizeriu, karštų versmių, krioklių, karšto purvo ir skaidrių kunkuliuojančių ežerėlių. Parko gamtos objektus lankome visą dieną.

Williso ir Hemingway‘as pėdomis

Kitą dieną traukiame į greta esantį Grand Titono nacionalinį parką, per lietų, su visa lietaus apsaugos ekipiruote. Lietui pasibaigus, grožėdamiesi snieguotomis kalnų viršūnėmis ir ežerais, judame Aidaho valstijos link.

Papietaujame Džeksone (Jackson), įstabiame kalnų kurorte, ir, kirtę aukštą kalnagūbrį, atsiduriame Aidaho valstijoje.

Pasiekus Mėnulio Kraterių nacionalinį paminklą (Craters of Moon National Monument) atsiveria įspūdingas vaizdas: atrodo, kad nesenai išsiveržusio ugnikalnio sukietėjusi lava nukelia į Mėnulį, nuo to ir kilo vietovės pavadinimas.

Nakvojame Heilio (Hailey) miestelyje, kurio pusė, jei tikėsime „Lonely Planet“, priklauso aktoriaus Bruce’o Williso šeimai. Šalia kalnuose – jo ranča.

Už 15 km nuo Heilio aplankome kalnų slidinėjimo kurortą Kečumą (Ketchum), jame paskutinius gyvenimo metus praleido Ernestas Hemingway‘us, čia jis ir palaidotas. Dalis komandos aplanko jo kapą, kas nemėgsta kapinių – vaikšto po kalnų kurortą, geria kavą vietiniame „starbakse“. Kavinėje ant sienos kabo didelė Ernesto nuotrauka, atrodo, kad jis čia buvo dažnas svečias.

Vėl kelias per kalnus, serpantinai, kvapą gniaužiantys vaizdai. Nakvynė McCall miestelyje prie didelio ežero. Aplinkui daug golfo laukų, Aurelijus su Aurelija neišlaiko, išsinuomoja lazdas ir sužaidžia partiją. Pasak Aurelijaus, golfo žaidimo kainos labai nedideles.

Ryte kyla nedidelis incidentas su vietos gyventoju. Nesupratęs mūsų humoro, jis iškviečia policiją ir mums surašomas protokolas už amerikiečio įžeidimą. Nusifotografuojame su policininku, ir vėl į kelią.

Sietlo laisvė

Kertame Vašingtono valstijos ribą. Nakvynė Jakimos (Yakima) miestelyje, šalia Jakimos indėnų rezervato.

Ryte išvažiavę į kelią pamatome snieguotą Reinyro (Rainier) kalno viršūnę. Iki kalno – dar 100 km, bet jis didingai iškilęs virš kitų. Reinyro Kalno nacionaliniame parke privažiuojame prie pat kalno papėdės. Tai gražiausias ir aukščiausias kalnas visoje valstijoje, jo aukštis – 4.392 m.

Išriedėję iš parko patenkame į Sietlo prieigas. Mašinų labai daug, kelyje daug šviesoforų, greitkeliuose – kamščiai. Iki viešbučio mieste likusius 90 km važiuojame gal tris valandas. Sietlas – ronkenrolo, kavos ir kompiuterių miestas.

Čia Billy Gates’as sukūrė „Microsoft“ korporaciją, čia atidaryta pirma pasaulyje „Starbucks“ kavinė, čia atsirado grupė „Nirvana“ ir naujasis rokas. Tai Jimi Hendrixo gimtinė, čia pradėjo kelią roko monstrai „Pearl Jam“ ir „Soungarden“.

Vakare vaikštinėdami po miestą lankome „knygynus“, visur tvyro laisvės kvapas. Marihuana čia legalizuota, jos laisvai gali nusipirkti specializuotose parduotuvėse. Nemaloniai nuteikia tik žiurkės gatvėse. O gal jos mums tik pasirodė?

Keistas miestas. Kitą rytą pakylame į aukščiausią apžvalgos bokštą „Space Needle“, aplankome modernaus meno („Pop Art“) muziejų.

Finišas Kanadoje

Kitą dieną važiuojame nedaug, apie 200 km, daugiau naudojamės keltais ir nejučiomis atsirandame Kanadoje, Vankuverio saloje, Viktorijos miestelyje. Jis nuostabaus grožio, su gyvu naktiniu gyvenimu, daug barų su geromis muzikos grupėmis. Apima jausmas, kad esi Europoje, jį sukuria žmonės, europinio stiliaus pastatai, kartais girdima prancūzų kalba ir visur labai gera kava. Ryte įlankoje pažiūrime Drakono kanojų varžybas, tokių dar nebuvome matę. Kiekvienoje kanojoje – po 22 žmones, 20 irkluoja, vienas muša būgną (duoda tempą), vienas vairuoja. Įspūdinga.

Nuvažiavę 100 km, kitu keltu keliamės į Vankuverį. Vėl didmiesčio problemos: kamščiai, vos prasimušame į centrą. Naktinis Vankuveris įdomus, aplankome Olimpinės ugnies vietą, kelis barus. Tai paskutinis mūsų vakaras, galime paskęsti naktiniame gyvenime. Ryte grąžiname motociklus, dar kelias valandas pasivaikštome po miestą, vykstame į oro uostą ir skrendame namo.