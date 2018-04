Septynios svarbiausios Andrew Lloydo Webberio karjeros dainos

„Galbūt Britanijoje dėl to esu šiek tiek keistuolis, bet visą gyvenimą mėgau miuziklus. Aš tiesiog myliu šią formą. Myliu patį žanrą“, – sako Andrew Lloydas Webberis. Šis meilės romanas pavertė jį vienu sėkmingiausių visų laikų teatro kompozitorių.

Nuo „Juozapo ir jo stebuklingojo apsiausto“ ir „Jėzaus Kristaus – superžvaigždės“ iki naujausio hito „School of Rock“ – p. Webberio kūriniai nuolat atliekami Brodvėjuje ir Vestende jau beveik 50 metų. Per šį laikotarpį jie surinko septynis „Olivier“ apdovanojimus, septynis „Tony“, keturis „Grammy“ ir vieną „Oskarą“, skaičiuoja britų transliuotojas BBC.

Kovo 22-ąją p. Webberiui sukako 70 metų. Šią sukaktį pažymėjo kviestinių žvaigždžių kupinas keturių kompaktinių diskų retrospektyvinis albumas ir pirmasis kompozitoriaus autobiografijos tomas. Bet gimtadienio bruzdesys p. Webberio pernelyg nejaudina. „Esu vienas tų žmonių, kurie mėgsta judėti pirmyn“, – sako jis. - Manau, kad nuolat gręžiotis atgal daug kainuoja“.

Vis dėlto BBC p. Webberio paprašė prisiminti septynias dainas, geriausiai apibrėžiančias jo karjerą.

„Superstar“ iš „Jėzus Kristus - superžvaigždė“

Legendinis kūrinys tik per plauką pateko į miuziklą. „Praėjus dviem dienoms po to, kai sugalvojau šį kūrinį, jį pamiršau, – pasakoja lordas Webberis. – Vėliau jį prisiminiau eidamas pro restoraną Fulhame. Pažinojau to restorano savininką, taigi užėjau ir paprašiau servetėlės. Užrašiau šią dainą ant jos, nes nenorėjau pamiršti dar kartą. Labai gerai šį momentą atsimenu“.

Kūrinys sulaukė tūkstančių imitacijų ir daugybės parodijų scenoje. Ar jis turi mėgstamiausią? „Taip, George Best, – sako kompozitorius marmuriniu veidu. – Jis vaikšto kaip moteris ir dėvi liemenėlę“.

„Music of the Night“ iš „Operos fantomo“

„Music of the Night“ prasidėjo kaip meilės laiškas dainininkei Sarah‘ai Brighman, nors tuo metu p. Webberis dar gyveno su savo pirmąja žmona Sarah Hugill. Originaliosios versijos pavadinimas buvo stebinančiai atviras – „Vedęs vyras“.

„Maniau, tai tikrai labai gera daina, – vėliau sakė kompozitorius. – Bet visi man sakė: Andrew, negali parašyti dainos apie merginą, užmezgusią romaną su vedusiu vyrui, ir tikėtis taip išsisukti.“

Kurį laiką ši daina buvo paslėpta p. Webberio „melodijų banke“ ir vėl iškilo į paviršių, kai jis ėmėsi rašyti „Operos fantomą“.

„Negali to daryti dažnai, – sako jis. – Pavyzdžiui, dabar mano galvoje yra gal 20 melodijų, bet nė viena iš jų – nė viena! – netiktų tam kūriniui, kurio ketinu imtis artimiausiu metu“.

Galiausiai „Vedęs vyras“ tapo „Music of the Night“, kurią Fantomas dainuoja norėdamas sugundyti savo aistrų objektą – Christine Daae. „Taip, dideliam Sarah nusivylimui, daina galiausiai buvo atiduota Fantomui“, – juokiasi p. Webberis.

Kartais šią dainą koncertuose jis atlieka ir dabar, sakydamas, kad tai bus kūrinys, kuris „iš tiesų buvo skirtas man pačiam“.

„Any Dream Will Do“ iš „Juozapas ir stebuklingasis jo apsiaustas“

1967 m. vasarą p. Webberis buvo paprašytas parašyti kūrinį St. Pauliaus mokyklos chorui, kuris turėjo atlikti jį per Velykų koncertą.

„Originalus pageidavimas buvo, kad kūrinį galėtų dainuoti vaikai – jų balsai turėjo būti pajėgūs jį įveikti. Bet aš nesileidau į kompromisus“, – prisimena kompozitorius.

Jis tuoj pat susisiekė su draugu Timu Rice‘u, prašydamas padėti jam su kūrinio tekstu. Iš pradžių jie pasičiupo idėją parašyti Bondo parodiją (tuo metu kino teatruose kaip tik buvo rodomas bondiados filmas „Gyveni tik du kartus“, bet vėliau p. Rice‘as pasiūlė biblinę istoriją apie Juozapą, kurio gebėjimas interpretuoti sapnus išgelbėjo Egiptą nuo bado.

Pirmasis pasirodymas įvyko šaltą žiemišką 1968 m. popietę. Jis truko tik dvidešimt minučių, bet septynių dainų „pop kantata“ nutiesė kelią vienam ilgaamžiškiausių p. Webberio kūrinių „Any Dream Will Do“.

„Tai paprasta daina, parašyta akivaizdžiai turint omenyje vaikus, – kalba jis apie naivoką, vaikiškų dainelių ritmą primenančią melodiją. – Ji buvo skirta įkvėpti vaikus dainuoti. Mes net nemanėme, kad ji nukeliaus į teatrus, nes nerašėme šios dainos teatrui. Ir net šiandien Juozapas yra populiariausias kūrinys mokyklose ir koledžuose visose JAV, o tai yra tikrai labai keista“.

„Another Suitcase in Another Hall“ iš „Evita“

Sudainuojama Juano Perono meilužės po to, kai šio žmona Eva, išmeta ją į gatvę, „Another Suitcase in Another Hall“ pirmą kartą buvo originaliai įrašyta Barbaros Dickson albume. Ankstesniame už sceninę „Evitos“ versiją.

Studijoje p. Rice‘as ir p. Webberis paprašė škotų žvaigždės padainuoti aukštesniu tonu nei ši pratusi, kad ji skambėtų jaunai ir trapiai.

„Norėjome sukurti albumą, kurio būtų galima klausytis namuose be jokio sceninio pastatymo. Barbaros labai žavingas žemas tembras, bet šioje dainoje ji turėjo skambėti kaip jaunutė mergaitė. Man atrodo, tai suveikė“, – sako kompozitorius.

Daina Didžiojoje Britanijoje pateko į TOP 20, BBC Radio 1 ją išrinko savaitės įrašu – taip pažymint trumpą etapą, kai p. Webberio kūriniai buvo laikomi šauniais.

„Man atrodo, kad net ir tada tai buvo veikiau išimtis iš taisyklės. Turite suprasti, kad Britanijoje miuziklai visada buvo nuošalėje. Bet aš turėjau didelių hitų būtent iš miuziklų. Pavyzdžiui, „No matter what“ iš miuziklo „Whistle Down the Wind“ buvo pagrindinis grupės „Boyzone“ hitas. Taigi tai nėra neįmanoma“, – kukliai sako p. Webberis.

Madonna taip pat atliko „Another Suitcase in Another Hall“ ir 1997-aisiais su ja pateko į britų TOP 10. „Madona šį kūrinį aneksavo“, – sausai tarsteli kompozitorius.

„Magical Mr Mistoffelees“ iš „Katės“

„Katės“ buvo pirmasis p. Webberio miuziklas, parašytas be kartu dirbančio teksto autoriaus. Šis kūrinys yra paremtas poeto T. S. Elioto knyga „Old Possum‘s Book of Practial Cats“, kurią kompozitorius skaitė būdamas mažas.

„Iki tol pirmiausia rašydavau muziką, o vėliau prie jos būdavo pritaikomas tekstas. Norėjau pamatyti, ar gebėsiu dirbti atvirkščiai. Šis kūrinys buvo vienas pirmųjų tokių bandymų“, – sako kompozitorius. Pasak jo, kurti „Kačių“ muziką buvo tikras džiaugsmas: „Reikalas tas, kad Elioto eilės tarsi pačios tau dainuoja. Tie eilėraščiai – beveik kaip dainų žodžiai, ten yra posmai, priedainiai“.

„As if We Never Said Goodbye“ iš „Sunset Boulevard“

Parašytas pagal to paties pavadinimo Billy Wilderio filmą, „Sunset Boulevard“ pasakoja istoriją apie senstančią nebyliojo kino dievaitę Normą Desmond.

„As if We never Said Goodbye“ miuzikle nuskamba vėlai, kai Desmond įsivaizduoja savo dramatišką sugrįžimą į ekranus. Žiūrovai žino, kad aktorė save apgaudinėja, ir tai dainai suteikia papildomos melancholijos. „Tai fantastiškas muzikinės dramaturgijos momentas“, – sako p. Webberis.

Šią dainą atliko daugybė dainininkių, bet galutinė versija priklauso aktorei Glenn Close, kuri Desmond personažą dukart vaidino Brodvėjuje.

„Kalbant apie Glenn, ji gal savęs ir nelaiko pačia geriausia dainininke pasaulyje, bet ji turbūt yra viena geriausių aktorių. Ir tą momentą ji sukūrė neįtikėtinai“, – teigia p. Webberis.

„Stick it to the Man“ iš „School of Rock“

Naujausias p. Webberio hitas yra „School of Rock“ – istorija apie mokytoją, kuris įkvepia klasę dalyvauti muzikos grupių mūšyje. Ji pagrįsta 2002 m. Jacko Blacko filmu, kurį kompozitoriui parodė žmona Madeleine.

„Kai išgirdau pirmąją filmo eilutę „Stick it to the Man“ („Laikykis žmogaus“) pagalvojau, kad čia yra daina. Melodija šiai eilutei užgimė per sekundes, – prisimena p. Webberis. – Tai visada turėjo būti gitara paremtas kūrinys. Tas „Durr-durr, Durr-Durr“ rifas grąžina mane į dienas, kai mes įrašinėjome „Jesus Christ Superstar“, o gretimoje studijoje dirbo „Led Zeppelin“. Statydamas šį miuziklą p. Webberis turėjo rasti 13 jaunų atlikėjų, kurie visus kūrinius atliktų gyvai grodami, dainuodami, šokdami ir vaidindami. „Po pirmųjų kelių peržiūrų supratau, jog auditorija netiki, kad viskas atliekama čia ir dabar. Todėl nusprendžiau kaskart miuziklo pradžioje pranešti, kad viskas atliekama gyvai. Jie iš tiesų groja. Nėra jokių patobulinimų, jokio išankstinio įrašymo – nieko“, – sako kompozitorius.