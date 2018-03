Knygos, kurias skaito pasaulio turtingiausieji, II

VŽ „Savaitgalis“ toliau pristato knygas, kurias skaito žinomiausi pasaulio verslo žmonės. Skaitykime ir mes.

Steve’o Jobso knyga

Inovacijų eksperto, Harvardo profesoriaus Claytono M. Christenseno knyga „The Innovator‘s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business“ Steve’as Jobsas naudojosi siekdamas pagrįsti, kodėl „Apple“ neišvengiamai privalo nerti į debesų kompiuteriją.

Billo Gateso ir Warreno Buffetto knyga

„Netrukus po to, kai 1991 m. pirmą kartą sutikau Warreną Buffettą, paprašiau rekomenduoti, jo manymu, geriausią knygą apie verslą. Jis ilgai nesvarstė: „Johno Brookso „Business Adventures“, atsiųsiu tau savo turimą egzempliorių.“ Buvau suintriguotas: nieko nebuvau girdėjęs nei apie „Business Adventures“, nei apie Johną Brooksą. Dabar, praėjus daugiau nei dviems dešimtmečiams, kai Warrenas paskolino man šią knygą, ir daugiau nei keturiems dešimtmečiams, kai ji buvo išleista pirmą kartą, „Business Adventures“ išlieka geriausia verslo knyga, kurią esu kada nors skaitęs. Johnas Brooksas iki šiol yra mano mėgstamiausias verslo knygų autorius“, – rašo p. Gatesas.

Billo Gateso ir Elono Musko knyga

Nicko Bostromo „Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies“. Šioje monografijoje Oksfordo universitete dėstantis švedų filosofas klausia ir aiškinasi, kas atsitinka, kai mašinų intelektas pranoksta žmogiškąjį.

Vizionierius Elonas Muskas tikina, kad ši knyga yra pagrindas, norint suprasti, jog dirbtinis intelektas yra kur kas pavojingesnis už atominį ginklą. Progos populiarinti savo mėgstamas knygas niekada nepraleidžiantis p. Gatesas savo ruožtu priduria, kad „dirbtinis intelektas dabar yra pats įdomiausias dalykas, šventasis gralis, didžioji svajonė, kurią svajoja kiekvienas, užsiimantis arba kada nors užsiėmęs kompiuterių mokslu“.

Stepheno Schwarzmano knyga

Stephenas Schwarzmanas, JAV turto valdymo giganto „Blackstone“ įkūrėjas ir vadovas, tarptautinių santykių praktiko ir teoretiko Henry Kissingerio knygą „World Order“ vadina nepakeičiama literatūra, padedančia suprasti, kaip susiformavo dabartinė pasaulio tvarka, ir atpažinti jos esminius bruožus. Sykiu – suprasti, kaip ir kodėl ji keisis artimiausiu metu.

„Jis primena mums vienintelį kelią į priekį: jei norime ginti savo principus, privalome įrodyti juos“, – sako p. Schwarzmanas.

Knyga išleista 2014 m., tad visai nesunku įsitikinti, ar buvusio JAV valstybės sekretoriaus prognozės apie pasaulio geopolitikos kismą pildosi.