Prasidėjo Bolonijos vaikų knygų mugė – platforma karjeros pradžiai

Pavasaris Lietuvos knygų leidėjams, dalyvaujantiems tarptautiniuose renginiuose, aktyvus: kovą jau įvyko Leipcigo knygų mugė, šią savaitę – 26–29 d. – vyksta 55-oji Bolonijos knygų mugė. Balandžio 10–12 d. vyks Londono knygų mugė, kurioje Nepriklausomybės šimtmečius mininčios Estija, Latvija ir Lietuva prisistatys su „Market Focus“ programa.

Kovo 26 d. prasidėjusi Bolonijos (Italija) vaikų knygų mugė vadinama svarbiausiu tarptautiniu renginiu, skirtu vaikų literatūros leidybai ir su ja susijusia kūrybine pramone. Specialistams bei profesionalams skirta mugė (tai reiškia, jog knygomis joje neprekiaujama) rengiama nuo 1963 metų. Lietuvos iliustruotojų darbai joje pristatomi nuo 1989-ųjų, ir ne vienam jų būtent ši mugė tapo platforma tarptautinės karjeros pradžiai.

Garsieji mūsų vaikiškų knygų iliustruotojai Kęstutis Kasparavičius, Sigutė Chlebinskaitė, Stasys Eidrigevičius, dar keli kiti yra tapę šios mugės „saviškiais“. Antai Kęstutis Kasparavičius, garsiausias Lietuvos vaikiškų knygų iliustruotojas ir autorius, po 31 kūrybos metų savo retrospektyvinę parodą 2016-aisiais surengė ne kur kitur, o Bolonijoje. Apskritai p. Kasparavičius vadinamas Bolonijos mugės žvaigžde – 1994 m. čia jis buvo įvertintas UNICEF diplomu „Illustrator of the Year“, 2003 m. apdovanotas „Award for Excellence“, o jo iliustracijos daugiau nei dešimtį kartų atrinktos į kasmetinę konkursinę iliustruotojų parodą („Illustrators Exhibition“).

Pasak Vlados Kalpokaitės, Lietuvos kultūros instituto (LKI) projektų kordinatorės, Tarptautinės vaikų knygų dienos (The International Children‘s Book Day) proga kasmet vis kitas žymus iliustruotojas kviečiamas sukurti laišką ir plakatą, kuriais kreipiasi į visą pasaulio knygų kūrėjų ir skaitytojų bendruomenę. 2019 m. juos pasveikinti pakviestas p. Kasparavičius.

Mugė kaip tramplinas

Be jo, šiemet mugėje dalyvauja Lina Itagaki, už savo sukurtą knygą „Sibiro haiku“ (teksto autorė Jurga Vilė, išleido „Aukso žuvys“) šiemet pelniusi pagrindinę „Knygos meno“ konkurso premiją. Taip pat iliustruotoja Rasa Jančiauskaitė, šių metų Vilniaus knygų mugėje pristačiusi savo iliustracijos projektą, leidinį ir animaciją SUMMA. Lenkijos iliustruotų knygų konkurse CLAIRVOYANTS ji pelnė pagrindinį prizą – knygos leidybą.

Dar vienos iliustruotojos – Monikos Vaicenavičienės darbus mugės rengėjai atsirinko iš 3.000 pasiūlymų. Vilniaus knygų mugėje ji pristatė savo knygą „Per balas link aušros: pasakojimas apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus“ („Tikra knyga“).

Ponios Vaicenavičienės darbai eksponuojami pagrindinėje Bolonijos knygų mugės iliustruotojų parodoje.

LKI kuruojamame nacionaliniame stende eksponuojamos Lietuvos autorių ir iliustruotojų sukurtos knygos vaikams, pripažintos Lietuvoje, bei vertimai į kitas kalbas. Nacionaliniame stende prisistato leidyklos „Tikra knyga“, „Aukso žuvys“, „Verslas ir menas“.