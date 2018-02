VŽ rekomenduoja: ką veikti savaitgalį

Po šventinių renginių ir atostogų atsigavusios koncertų, teatrų organizacijos pažėrė peno akims, ausims ir protui. Gausu naujų gerų parodų. Mėgstantiems aktyvų poilsį – pramogos gryname ore.

RENGINIAI

Vasario 2–4 d. Nidoje vyksta tradicinė „Stintapūkio“ šventė.

Šventės renginių programa įvairi. Nuo žūklės ir sporto varžybų, parodų, žaidimų vaikams ir visai šeimai, iki mugės, specialiai šventei paruoštų patiekalų Nidos maitinimo įstaigose ir grupės „Keymono“ koncerto. Rengėjai įspėja, jog dėl oro sąlygų pagrindinis šventės akcentas, tradicinė žvejyba bumbinimu, šiemet perkeltas į krantą, nes Kuršių marių ledas jau išneštas vėjo.

Informacija – www.visitneringa.lt

Vasario 2 d. 17.30 val. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks vieša paskaita apie lenkų architektą Oskarą Hanseną ir jo pirmąjį antimonumentą, skirtą Aušvico-Birkenau aukoms atminti.

Katarzyna Murawska-Muthesius, Londono universiteto Birkbeko koledžo lektorė, papasakos apie O. Hanseno biografijos faktus, turėjusius įtakos „Atviros formos“ koncepcijos formulavimui, ir apie tai, kaip ši koncepcija buvo įkūnyta garsiame projekte „Paminklas kelias“ (1958). Remiantis paties autoriaus palikta užuomina, paskaitoje bus keliamas klausimas, ar galėjo Hanseno atviros formos koncepcijai turėti įtakos ir Vilniaus miesto, kuriame praėjusio amžiaus trečiame dešimtmetyje jis augo, daugiaetniškumas bei multikultūriškumas. Paskaita vyks anglų kalba. Renginys nemokamas, be registracijos.

Vasario 2-oji – Pasaulinė pelkių diena. Lietuvos saugomų teritorijų direkcija ją mini įvairiais renginiais ir švietėjiškais projektais.

Vasario 3 d. Nemuno deltos regioninio parko direkcija organizuoja 7 km ilgio 4 val. trukmės žygį po nuostabiąją Aukštumalos pelkę.

Vasario 3 d. Pagramančio regioninis parkas kviečia pasivaikščioti Plynosios pelkės pažintiniu taku.

Žuvinto biosferos rezervato direkcija savaitgalį kviečia stebėti paukščius prie Žuvinto.

Kol ežero ledas netvirtas, į jame atsivėrusias properšas pradėjo rinktis paukščiai.

Vasario 3 d. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcija organizuoja tradicinį žygį gamtos ratu „Čepkelių varveklis arba purveklis“.

Nuo vasario 2 d. galima registruotis į 100-mečio renginius ir susidaryti savo Vasario 16-osios minėjimo planą.

Tai galima padaryti svetainėje https://ooosom.lt/geltonazaliaraudona/vilnius/raudona

Vasario 3 d. 14 val. Kaune, M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12), rengiama Lino Citvaro filmo apie Rimvidą Jankauską Kampą (1957–1993) peržiūra.

Filmas rodomas iki kovo 4 d. galerijoje vykstančios parodos „KAMPAS: Rimvido Jankausko (1957–1993) kūrybos retrospektyva iš Lietuvos muziejų ir privačių kolekcijų“ fone, jame prisiminimais apie autorių dalijasi draugai, menotyrininkai, giminės.

Apie parodoje eksponuojamus brandžiausius savo kūrinius prieš mirtį Kampas yra sakęs: „Žinau, darau kažkokį poveikį teptuku. O koks tas paveikslas, kokios energijos krūvis – nežinau. Paveikslo gimimas daug sudėtingesnis nei jo nutapymas... Visuomet savo darbais arba ko nors ilgiuosi, arba kur nors noriu sugrįžti. Tai man labai brangi tema.“ (K. Mačiulynas. „Juodoji saulė“: pokalbis su dailininku Rimvidu Jankausku-Kampu. In: Europa, Nr.1, 1994)

SPEKTAKLIAI

Vasario 2 d. 18 val. Vilniuje, Valstybiniame jaunimo teatre, – Eimunto Nekrošiaus režisuotas „Cinkas (Zn)“ pagal baltarusių rašytojos Nobelio premijos laureatės Svetlanos Aleksijevič kūrybą.

„Cinką (Zn)“ E. Nekrošiaus statė remdamasis dviem dokumentinėmis S. Aleksijevič knygomis – „Cinko berniukai“ ir „Černobylio malda“, kuriose perteikiamos asmeninės žmonių patirtys Afganistano kare ir po Černobylio atominės elektrinės sprogimo. Tragiškas Istorijas režisierius pasakoja įvesdamas ir pačios rašytojos personažą, spektakliui tai suteikia dar daugiau asmeniškmo.

Vasario 3, 4, 17 ir 18 d. Klaipėdos dramos teatre, – Eimunto Nekrošiaus spektaklio „Kalės vaikai“ pagal Sauliaus Šaltenio romaną premjera.

Dailininkas ir rašytojas Leonardas Gutauskas apie šį S. Šaltenio romaną sakė: „Kalės vaikai“ – žiaurus stebuklas, ataustas auksiniais šviesos ir juodais požemių siūlais Knyga, kokios lietuvių literatūroj dar nebuvo.”

Paties S. Šaltenio scenai adaptuotame pasakojime susipina daugybė klodų: vokiečių kolonizacija, karai su rusais, pasakos, sakmės, prietarai, burtai, užkalbėjimai ir raganavimai, mitų atgarsiai iš matriarchato bendruomenės, Šventojo rašto nuotrupos ir postulatai. Pasakojimo faktūra sodri, erdvėlaikis – labiau mitinis, nei konkretus, jis plėtojamas kaip grakšti kultūrinė, istorinė ir kalbinė improvizacija.

Vasario 3 d. 12, 13 ir 14 val. Klaipėdos dramos teatre – lėlių ir šviesos instaliacija „Tėtis ir jūra“.

Spektaklis sukurtas Tuvės Janson apsakymo „Tėtis ir jūra“ motyvais. „Norisi per pojūčius, šviesos, šešėlio, atspindžio, muzikos pagalba papasakoti apie tėtį ir jo pasaulį. Kokią vietą šeimoje užima tėtis. Koks jis? Ką jis veikia? Kuo gyvena? Apie ką svajoja? Juk šeimoje visus keturis kampus laiko mama. O tėtis?. O tėtis laiko visą jūrą, sako kūrėjai. Spektaklis skirtas vaikams nuo 2 iki begalybės metų.

KONCERTAI

Vasario 2 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose – Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro gimtadienio koncertas.

Orkestro svečiai – pianistas Alexanderis Paley ir paslaptingosiomis Marteno bangomis grosiantis Bruno Perrault.

Programoje – O. Messiaeno simfonija „Turangalila“, kurią kompozitorius vadino meilės daina. Apie fortepijono partiją B. Perrault sako, jog ji yra viena sunkiausių pasaulyje – tiek ritmiškai, tiek ekspresyvumu ir virtuoziška kadencija.

Vasario 3 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – koncertas „Iš prancūzų muzikos lobyno“.

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistas Philippe Graffinas (smuikas, Prancūzija) pagrieš prancūzų romantikų C. Saint-Saenso Koncertą smuikui ir orkestrui Nr. 3 ir C. Francko Simfoniją d-moll. P. Graffino kūrybinėje biografijoje – Y. Menuhinas, M. Rostropovičius, M. Argerich, S. Commisiona, kitos įžymybės. Diriguos Robertas Šervenikas.

Vasario 3 d. 20 val. Vilniuje, muzikos klube „Tamsta“ - „Progday.LT2018“, progresyvios muzikos grupių klubinis festivalis.

Festivalio rengėjai skelbia dalyvausiant grupes „Particle Sense“, ABII, IVTKYGYG. Kas slepiasi po šiomis šifruotėmis, klausytojai įsitikins vietoje.

Vasario 4 d. 12 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – koncertas visai šeimai „Muzikinis blyksnis“.

Dalyvaus Lietuvos kamerinis orkestras, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai, aktoriai Aistė Lasytė ir Dominykas Vaitiekūnas. Programoje – Zitos Bružaitės dainos.

Koncerto rengėjai žada „daug žiemos, žaismingos ir elegiškos nuotaikos, aprengtos kiek teatralizuotu apdaru“. Diriguos Modestas Barkauskas.

KINAS

Nuo vasario 2 d. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre ir „Skalvijos“ kino centre pristatoma tailandiečių kino režisieriaus ir menininko Apichatpongo Weerasethakulo kūryba.

Kanų kino festivalio laureato, vienu originaliausių šiuolaikinių režisierių vadinamo Weerasethakulo kino retrospektyvoje bus parodyti visi režisieriaus ilgametražiai filmai ir keturios trumpametražių filmų programos.

Programa – www.skalvija.lt, www.cac.lt, www.menoavilys.org

Iki vasario 4 d. Vilniuje, iki vasario 11 d. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Palangoje, Varėnoje, Gargžduose, Ukmergėje, Plungėje vyksta 13-asis prancūziškų filmų festivalis.

Turtinga festivalio programa skelbiama „Facebook“ paskyroje ir www.ziemosekranai.lt.

Vasario 3 d. 18 val. Šiuolaikinio meno centro kino salėje „Rupert“ centras rengia menininkų Jasmine Johnson (JK) ir Emanuel Almborg (Švedija) filmų peržiūrą.

Po jos – susitikimas su filmų autoriais bei aktore Kristina Savickyte, pokalbį moderuos „Rupert“ direktorė Justė Jonutytė. Pristatomi video darbai įvairiais aspektais tyrinėja alternatyvius mokymosi, savęs, bendruomenės ir pasaulio pažinimo bei individo sąmonės ugdymo būdus.

Vasario 6 d. 17 val. Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, – Ingmaro Bergmano kūrybos pasaulis. Filmas „Septintasis antspaudas“ (1957).

Menotyrininkė Vilma Kilinskienė papasakos apie švedų teatro ir kino režisieriaus I. Bergmano (1918–2007) kūrybą, pristatys vieną reikšmingiausių jo filmų ? specialųjį Kanų kino festivalio žiuri prizą laimėjusį „Septintąjį antspaudą“. I. Bergmano kino vakaras Lietuvos švietimo istorijos muziejuje yra renginių ciklo „Baltas kambarys.

Sienos be tapetų“ dalis.

Renginys nemokamas.

PARODOS

Vilniuje, Signatarų namuose, eksponuojamas Vasario 16-osios Aktas.

Prof. Liudo Mažylio Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo bus eksponuojamas iki lapkričio.

Klaipėdoje, KKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2), atidarytos dvi naujos parodos – Romualdo Inčirausko „Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika“ ir galerijos „Meno parkas“ paroda „Ne muziejus...“.

Kauno galerijos „Meno parkas“ veiklos 20-mečiui paminėti skirtoje parodoje eksponuojami 22-jų galerijos menininkų, kurie turi ką pasakyti tiems, kam menas yra neatsiejama gyvenimo dalis, kūriniai.

Vilniuje, galerijoje „Kunstkamera“, veikia Prano Gailiaus (1928–2015) kūrybos paroda „Sielrankšluosčiai“.

Vieno kūrybingiausių išeivijos menininkų, gyvenusio ir kūrusio Paryžiuje, 90-osioms gimimo metinėms skirtoje parodoje pristatomi ciklai „Incablock“ (1972 m.) ir „Sielrankšluosčiai“ (apie 1987 m.) bei mažų formatų tapyba.

Klaipėdoje, Baroti galerijoje, veikia klaipėdiečio Raimundo Urbono (1963–1999) fotografijų paroda.

„Be fotomenininko Raimundo Urbono kūrybos neįsivaizduojama paskutinio XX a. dešimtmečio Klaipėdos meninio gyvenimo scena. Legendinės alternatyvios grupės „Doooooris“ narys, garsaus Rytprūsių ciklo autorius, mitinio Gliukų teatro dokumentalistas, tiesiog kasdienybės daiktų alchemikas savo nuotraukomis pateikia ištraukas iš mus supančio pasaulio tėkmės, nejučia įtraukdamas į tai, kas lieka anapus žodžių. R. Urbono užfiksuoti vaizdai, kaip ištraukos iš nebūties, panardina žiūrovą į kitą būties dimensiją, sugrąžindami mums prarastą laiką, o tuo pačiu ir mums save pačius“, – vertina VDA dėstytojas, filosofas, doc. dr. Tomas Kiauka.

Iki vasario 4 d. Vilniaus galerijoje „Vartai“ veikia Jurgos Barilaitės kūrybos paroda „BBB. Bamba Big Band“.

„Bamba Big Band“ – tai performatyvi erdvė, kurioje iš kūno dalis primenančių objektų suformuotas orkestras iš naujo perdainuoja istoriją. Objektai-hibridai, pvz., švilpaujanti bamba, dainuojanti akis, aidinti ausis – kalba apie destrukciją ir konstrukciją.

„Stengiausi ieškoti simbolinių vaizdų ir per juos kalbėti apie tai, kas įvyko per du dešimtmečius ir su šia šalimi, ir su mūsų kūnais. O kūnas juk yra namai. Ir žmogaus, ir kalbos. Tai vienas tų dalykų, per kuriuos mes pažįstame save. Dėl to ir mano sukurta dainuojanti bamba, nuo kurios prasidėjo paroda, yra tarsi namas“, – sako viena žymiausių tarpdisciplininio meno kūrėjų.

Iki vasario 11 d. Kaune, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (V. Putvinskio g. 64), veikia Kristinos Norvilaitės grafikos darbų paroda „Aš klausausi muzikos“.

„Muzikos aš nebijau, aš ją tiesiog labai myliu. Klasikinės muzikos garsas mane labai veikia. Muzika „persekioja“ mane nuo ryto iki vakaro, nes vyras ir dukra skambina, niūniuoja, dainuoja. Tas gyvas garsas mano vaizduotėje kuria paveikslus. Jei aplanko nuovargis ir rūpesčiai, suskambus muzikai, vėl viskas įgauna spalvas, šešėlius, istorijas, emocijas. Ši paroda – tai nedidelė dalis mano vaizdinių, kuriuos galėjau ir suspėjau perkelti į drobę“, – sako autorė.

K. Norvilaitės darbuose dominuoja ryškios, dekoratyvios spalvos ir jų kontrastai, o spalvų intensyvumas organiškai dera su minimalistine estetika.