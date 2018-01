Daugiausiai „Oskarų“ nominacijų susišlavė „Vandens forma“

Los Anžele paskelbtos 90-ųjų Kino akademijos „Oskaro“ apdovanojimų nominacijos. Į daugiausia jų – 13, pretenduoja Guillermo del Toro’s drama „Vandens forma“ („The Shape of Water“). Šių metų „Oskaro“ laureatai paaiškės kovo 4 dieną.

Neįtikėtinų istorijų pasakotojo Guillermo del Toro sukurta „Vandens forma“ konkuruoja su Christopherio Nolano istorine karine drama „Diunkerkas“ („Dunkirk“) ir Martino McDonagho tragikomiška drama „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

„Diunkerko“ vilčių kraitelėje – aštuonios nominacijos, įskaitant už geriausią filmą ir geriausią režisūrą Christopheriui Nolanui.

Režisieriaus Martino McDonagho juodoji kommedija-drama daugiau nei keistu pavadinimu, šį mėnesį gavusi daugiausiai „Auksinių gaublių“, pretenduoja į septynias „Oskaro“ statulėles, iš jų – už geriausią filmą, geriausią aktorių, geriausią antro plano aktorių.

Visus šios filmus rodė arba pradeda rodyti Lietuvos kino platintojai. Praėjusią vasarą į ekranus išleistas „Diunkerkas“ iš 308 pernai Lietuvos kino teatrų repertuare rodytų filmų užėmė 19 vietą – jį pamatė 266.581 žiūrovų, už bilietus surinkta 49.140 Eur.

Kaip vienam iš trijų daugiausiai „Oskarų“ nominacijų surinkusių filmų, tai mažoka. Reikia tikėtis, jog svarbiausios kino verslo statulėlės spindesys paskatins pasižiūrėti karinį filmą apie 1940-ųjų Diunkerko evakuaciją, kitaip dar vadinamą „Dinamo“ operacija arba „Diunkerko stebuklu“.

Vizualiai kerinti drama „Vandens forma“ ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ kaip tik šiuo metu rodomos Lietuvos kino teatruose. Puikiausia proga įsitikinti, už ką balsuoja Kino akademijos nariai.

Be minėtųjų, geriausio filmo kategorijoje šiemet varžosi dar šešios juostos (pavadinimai pateikiami anglų kalba vengiant galimų netikslumų): „Call Me By Your Name“, „Darkest Hour“, „Get Out“, „Lady Bird“, „Phantom Thread“ ir „The Post“.

Ir kiti nominantai

Į „Oskarą“ kaip geriausia aktorė pretenduoja Sally Hawkins (už vaidmenį filme „The Shape Of Water“), Frances McDormand („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Margot Robbie („I, Tonya), Saoirse Ronan („Lady Bird“) ir Meryl Streep (The Post“).

„Oskarą“ už geriausią vyro vaidmenį pretenduoja gauti Timothee Chalamet (vaidmuo filme „Call Me By Your Name), Danielis Day-Lewis, („Phantom Thread“), Danielis Kaluuya („Get Out“) , Gary‘s Oldmanas („Darkest Hour“), Denzelis Washingtonas („Roman J Israel, Esq“).

Šansu tapti geriausiu režisieriumi turi minėtasis Christopheris Nolanas už filmą „Dunkirk“, taip pat Jordanas Peele – už „Get Out, Greta Gerwig – už „Lady Bird“, Paulas Thomas Andersonas – už „Phantom Thread“ ir Guillermo Del Toro – už „The Shape of Water“.

Beje, Greta Gerwig yra penktoji moteris režisierė, nominuota šioje kategorijoje nuo pat „Oskarų“ teikimo pradžios.

Geriausias originalus scenarijus – „The Big Sick“, „Get Out“, „Lady Bird“, „The Shape of Water“ ir „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Geriausių antraplanių aktorių ir adaptuotų scenarijų nominantų sąrašuose, su keliomis išimtimis, dominuoja tų pačių kino filmų pavadinimai.

Į „Oskarą“ už geriausius vizualinius efektus pretenduoja filmai „Blade Runner 2049“, „Guardian of the Galaxy Vol 2“, „Kong: Skull Island“, „Star Wars: The Last Jedi“, „War for Planet of the Apes“.

Geriausiu užsienio filmu šiemet pretenduoja tapti „A Fantastic Woman“ (Čilė), „The Insult“ (Libanas), „Loveless“ (Rusija), „On Body and Soul“ (Vengrija), „The Square“ (Švedija).

Visas nominantų sąrašas skelbiamas čia.