Knygos, kurias skaito pasaulio turtingiausieji

Kad ir kaip keistai skambėtų, skaityti knygas madinga. Nesvarbu, popierinės jos ar elektroninės, jose glūdinti išmintis nesikeičia. JAV verslo portalas www.bussinessinsider.com paskelbė sąrašą knygų, kurias, garsiausių pasaulio milijardierių įsitikinimu, „privalo perskaityti kiekvienas žmogus“. Dalijamės.

Kai investuotojo Warreno Buffeto buvo paklausta apie jo sėkmės raktą, jis, rodydamas į krūvą knygų, atsakė: „Kiekvieną dieną perskaitykite po 500 puslapių – tai šaltinis, iš kurio gaunamos žinios, ir tos žinios veikia. Kiekvienas jūsų gali tai daryti, bet, garantuoju, daugelis to nedarys.“

Warreno Buffetto knyga

Benjamino Grahamo „The Intelligent Investor“. „Kol kas tai yra geriausia knyga, parašyta apie investavimą. Kad sėkmingai investuotum visą gyvenimą, nereikia kosminio IQ, neįprastų verslo įžvalgų ar informacijos „iš vidaus“. Tai, ko iš tiesų reikia, yra tvirtas intelektinis modelis, kuriuo remdamasis priimtumėte sprendimus, ir gebėjimas emocijas atskirti nuo šios intelektinės sistemos. Ši knyga tiksliai ir aiškiai aprašo tinkamą modelį. Jums tereikia pasirūpinti emocine disciplina“, – vertina knygą investuotojas.

Jeffo Bezoso knyga

„Dienos likučiai“ (angl. „The Remains of the Day“). Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir vadovas, skelbiamas turtingiausiu pasaulio žmogumi, privaloma perskaityti knyga įvardijo 2017-ųjų Nobelio literatūros premijos laureato britų rašytojo Kazuo Ishiguro romaną „Dienos likučiai“. „Jei skaitote mano vieną mėgstamiausių knygų „Dienos likučiai“, jūs nieko daugiau negalite padaryti, kaip tik pagalvoti, kad ką tik praleidote 10 valandų, gyvendami alternatyvų gyvenimą, ir ko nors išmokote apie jį ir apie gailestį“, – komentuoja romaną p. Bezosas.

Billo Gateso knyga

Jimmy Carterio „A Full Life: Reflections at Ninety“. „Nors buvęs prezidentas yra parašęs per du tuzinus knygų, jis sugebėjo išsaugoti keletą puikių anekdotų šiam greitam, glaustam turui per jo stebinantį gyvenimą. Man labai patiko skaityti apie neįtikimą Carterio iškilimą iki pasaulio aukščiausiųjų. Knyga jums padės suprasti, kaip, užaugęs kaimiškoje Džordžijoje, vėjo perpučiamame name be vandentiekio ir elektros, laimei ar nelaimei, jis pateko į Baltuosius rūmus. Nors šios istorijos vyko praėjusį šimtmetį, „A Full Life“ puikiai tinka mūsų dienoms – erai, kai visuomenės pasitikėjimas nacionalinės politikos figūromis ir institucijomis yra apverktinai žemas.

Marko Zuckerbergo knyga

„Portfolios of the Poor“. Tai keturių mokslininkų, paremtų Billo ir Melindos Gatesų fondo, beprecedentis skurstančių žmonių finansinių įpročių tyrimas, apėmęs per 250 Bangladešo, Indijos, Pietų Afrikos šeimų.

Tai atrodo, kad beveik puse pasaulio, beveik 3 milijardai žmonių, gyvena apie 2.50 JAV dolerių per dieną ar mažiau. Daugiau nei milijardas žmonių gyvena maždaug 1 USD per dieną. Tikiuosi, kad skaitant tai suteiksime keletą įžvalgų apie tai, kaip mes visi galime dirbti, kad taip pat galėtume juos paremti. „Įspūdinga, kad beveik pusė žmonijos – apie 3 mlrd. — per dieną išgyvena už 2,50 USD ar dar mažiau. Daugiau nei vienas milijardas – už dolerį ar mažiau. Tikiuosi, jog ši knyga suteiks keletą įžvalgų apie tai, kaip mes visi kartu galime jiems padėti“, – sako „Facebook“ įkūrėjas.