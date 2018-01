Paskelbti BAFTA apdovanojimų nominantai 

Paskelbta, kurie filmai ir jų kūrėjai bei aktoriai varžysis dėl britų kino ir televizijos akademijos (BAFTA) apdovanojimų, praneša BBC.

BAFTA apdovanojimams, kurie laikomi britišku „Oskarų“ atitikmeniu, daugiausiai kartų nominuotas meksikiečių kino kūrėjo Guillermo del Toro fantastinis trileris „Vandens forma“ („The Shape of Water“).

Filmas, kurio veiksmas vyksta Šaltojo karo laikais, nominuotas 12 BAFTA kategorijų, įskaitant geriausio filmo ir geriausio režisieriaus.

Juostoje nusifilmavusi aktorė Sally Hawkins, kuriai prognozuojamas „Oskaro“ apdovanojimas, nominuota geriausios aktorės BAFTA apdovanojimui.

Tragikomedija „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ („Three Billboards Outside Ebbing Missouri“) ir biografinis filmas apie Winstoną Churchillį „Tamsiausia valanda“ („The Darkest Hour“) gavo po devynias nominacijas.

Aštuoniose kategorijose nominuoti mokslinės fantastikos filmas „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ („Blade Runner 2049“) ir apie Antrąjį pasaulinį karą pasakojanti drama „Diunkerkas“ („Dunkirk“).

Penkias nominacijas gavo biografinis filmas „Aš esu Tonya“ (I, Tonya). Geriausio filmo kategorijoje nominuoti „Vandens forma“, „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“, „Tamsiausia valanda“, „Diunkerkas“ ir romantiška juosta „Vadink mane savo vardu“ („Call Me By Your Name“).

Kas labiausiai neįvertinti

Jokių nominacijų negavo filmas „Paštas“ („The Post“) su Meryl Streep ir Tomu Hanksu – BBC tai vadina „didžiausiu apsižiūrėjimu“.Nominacijų negavo ir „Katastrofos kūrėjas“ („The Disaster Artist“), kurio aktorius Jamesas Franco už vaidmenį šiame miuzikle sekmadienį laimėjo „Golden Globes“ geriausio aktoriaus apdovanojimą.

BAFTA apdovanojimo negaus ir aktorė Judi Dench, įvertinta „Golden Globes“ už vaidmenį filme „Viktorija ir Abdulas“.