Parodos: ką verta pamatyti Europoje

Londone – Modigliani nuogybės, Paryžiuje – Niujorko MoMA kolekcija, o Amsterdame – geriausių Olandijos tapytojų darbų sugrįžimas. Šios parodos šiemet sulaukia daugiausiai lankytojų ir meno žinovų dėmesio.

Modigliani nuogybės

Londono galerijoje „Tate Modern“ iki 2018 m. balandžio 2 d. eksponuojami Ame­deo Modigliani (1884–1920) darbai, prieš šimtmetį sukėlę skandalą Paryžiuje.

Per savo trumpą audringą gyvenimą Modigliani ištobulino unikalų tapybos stilių, o pag­rindinis jo objektas buvo nuo­gos moterys. Parodoje eks­­ponuojama 12 nuogalių pa­­­veikslų, taip pat jo draugų, ger­­bėjų ir meilužių portretai bei keletas mažiau žinomų, bet ne menkiau provokuojamų skulptūrų.

Pasitelkus vir­tu­aliosios realybės technologijas, paro­da lankytojus nuke­lia į Mo­digliani studiją XX a. pradžios Pary­žiuje. Skelbiama, kad vir­tualiosios realybės aki­nių rei­kia laukti gyvoje eilėje, išanks­tinė registracija negalima.

Modigliani kūrinių retrospektyva yra didžiausia kada nors Jungtinėje Karalystėje surengta vieno menininko paroda, o „The Guardian“ ją įtraukė į labiausiai aplankyti vertų 2017–2018 m. ekspozicijų Europoje dešimtuką.

Dali ir Duchampo akistata

Londono karališkojoje me­nų akademijoje iki sausio 3 d. eksponuojami Salvadoro Dali ir Marcelio Duchampo darbai.

nuotrauka::1

Dada ir Dudu (taip vadinti šie menininkai) buvo ne tik visiškai priešingų meno kryp­čių – konceptualizmo ir siur­realizmo – kūrėjai, bet ir bi­čiuliai. Jų darbai, nors labai skirtingi, vienas šalia kito įgauna naują prasmę, pabrėžia „The Guardian“.

Karališkosios menų akademijos svetainėje rašoma, kad iš pažiūros labai skirtingų kūrinių sugretinimas tampa tarsi Dali ir Duchampo pokalbiu. Jie ne tik ginčijasi, bet ir dėl daug ko sutaria.

„Juos domina erotika, kalba, optika, žaidimai. Abiejų menininkų varomoji jėga yra savita humoro ir skepsio kombinacija“, – rašoma Karališkosios menų akademijos apžvalgoje.

Parodoje surinkta apie 80 kūrinių: Dali paveikslų ir skulptūrų, Duchampo montažų ir dirbinių. Eksponuojama ir keletas bendrų šių kūrėjų meno projektų.

Juoda ir balta

Londono Nacionalinėje galerijoje iki vasario 18 d. vyksta nespalvotų paveikslų paroda „Monochrome: Painting in Black and White“.

nuotrauka::2

Joje eksponuojama apie 50 juodų, baltų ir pilkų spalvų ir atspalvių paveikslų, kurių autoriai – garsūs praeities ir šių laikų dailininkai, tarp jų Rembrandtas, Albrechtas Diure­ris, Gerhardas Rich­te­ris, Chuckas Close‘as ir kiti.

Parodoje taip pat pristatoma garsaus islandų ir danų kilmės menininko Olafuro Eliassono šviesos instaliacija.

Christiano Dioro mados

Paryžiaus Dekoratyviojo meno muziejuje iki sausio 7 d. vyksta mados dizainerio Chris­tiano Dioro paroda, skirta jo mados namų 70-mečiui.

nuotrauka::3

Ji supažindina su mados namais ir jų įkūrėju, taip pat še­­šių vėliau Christiano Dioro vardu kūrusių dizainerių – Yveso Saint Laurent‘o, Marco Bo­­hano, Gianfranco Ferre, Joh­­no Galliano, Rafo Simonso ir Marios Grazios Chiuri – darbais. Parodoje chronologine se­ka pristatoma per 300 XX a. aukštosios mados suknelių ir aksesuarų.

Poparto ikonos

Iki sausio 21 d. Paryžiaus Majolio muziejuje (Musee Mallol) galima aplankyti poparto parodą „Pop Art – Icons that matter – Collection of the Whitney Museum of American Art“, kurioje eksponuojami šeštojo ir septintojo praėjusio amžiaus dešimtmečių Amerikos poparto meno kūriniai. Tarp jų – garsioji Andy Warholo „Marilyn“, Jaspero Johnso vėliavos, Roy‘aus Lichtensteino komiksai ir kitų šio laikotarpio menininkų, laikomų poparto ikonomis, kūriniai.

Paryžiaus galerija „Fon­dation Louis Vuitton“ iki ko­vo 5 d. kviečia į parodą „Be­ing Modern: MoMA in Paris“.

Bendradarbiaujant su Niujorko modernaus meno muziejumi (MoMA), pristatoma per 200 kūrinių, tarp kurių yra Maxo Beckmanno, Paulo Cezanne‘o, Pablo Picasso, Gustavo Klimto tapybos darbų, Alexanderio Calderio skulptūrų, Walkerio Ewanso fotografijų. Dalis darbų nuolat eksponuojama Niujorke, kiti laikomi archyvuose, o kai kurie MoMA kolekcijos kūriniai Paryžiuje bus eksponuojami pirmą kartą, pavyzdžiui, Andy War­holo serija „Campbell‘s Soup Cans“.

nuotrauka::4

„Šioje parodoje yra visko: nuo pirmųjų modernaus meno žingsnių iki naujausių skaitmeninių kūrinių, nuo abstraktaus ekspresionizmo, minimalizmo iki poparto. „Being Modern“ yra unikali galimybė Paryžiuje susipažinti su MoMA kolekcija“, – pristatoma paroda.

Ermitažo meistrai Amsterdame

Amsterdamo Ermitažo muziejuje iki gegužės 27 d. vyksta didelė geriausių Olan­dijos aukso amžiaus tapytojų darbų paroda, kurios didžiąją dalį pristato valstybinis Sankt Peterburgo Ermitažas. Didžioji dalis iš 63 eksponuojamų paveikslų (tarp jų šeši Rembrandto kūriniai) į Olandiją grįžta pirmą kartą po to, kai juos XVII–XVIII a. įsigijo caras Petras I ir Jeka­terina II.

XVI a. Florencija

Iki sausio 21 d. Florencijos Palazzo Strozzi muziejuje eksponuojami geriausi XVI a. Florencijos menininkų darbai. Pristatomi Michelangelo, Pontormo, Giambolognos, Bartolomeo Ammanačio ir kitų dailininkų kūriniai.

Marcas Chagallis Šveicarijoje

Bazelio (Šveicarija) meno muziejuje iki sausio 21 d. vyksta paroda, skirta ansktyvajai Marco Chagallio kūrybai. Eksponuojami jo paveikslai, sukurti 1911-1919 m., kuriuose rusų ir prancūzų kilmės menininkas atkartojo savo prisiminimus iš gyvenimo Paryžiuje ir Rusijos kaime.

Miro spalvos Lisabonoje

Lisabonos Palacio Nacional da Ajuda iki sausio 8 d. eksponuojami 85 spalvingi katalonų menininko, vieno garsiausių pasaulio siurrealistų Joano Miro paveikslai.

nuotrauka::5

Tai bene didžiausia iki šiol jo tapybos darbų paroda, į Lisaboną persikėlusi iš Porto.

Roma: tarp kubizmo ir klasicizmo

Iki sausio 21 d. Romos Scuderie del Quirinale eksponuojami Italijos įkvėpti Pablo Picasso darbai. Parodoje yra skirtingų stilių tapybos darbų nuo koliažų, realizmo, peizažų iki kubizmo.

Ši paroda jau apkeliavo Paryžiaus Pompidou centrą ir Guggenheimo muziejų, Picasso muziejų Barselonoje ir Niujorko Metropoliteno meno muziejų.