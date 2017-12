Geriausios 2018 m. knygos verslui anglų kalba

„Business Insider“, „Washington Post“ ir „Forbes“ siūlo, ką verslininkams skaityti ateinančiais metais.

Michaelas Hyattas, „Your Best Year Ever“ („Tavo geriausi metai“)

Michaelas Hyattas yra buvęs vadovas ir verslininkas, o dabar žinomas kaip bestselerių „Living Forward“ ir „Platform“ bei podkasto „This is Your Life“ autorius. Be to, jis yra sukūręs produktyvumo didinimo sistemą „Free to Focus“.

„Business Insider“ rašo, kad naujojoje autoriaus knygoje yra daug naudingos informacijos apie tikslų nustatymą ir jų siekimą tiek namuose, tiek darbe. Svarbiausia – ištrūkti iš kasdienės rutinos ir įgyvendinti, kas atrodo iš tiesų svarbu.

Carteris Castas, „The Right – and Wrong – Stuff“ („Geri ir blogi dalykai“)

Vadybos profesorius Carteris Castas penkerius metus tyrinėjo karjeros vystymą ir kokie veiksniai lemia, kad vieni ar kiti vienodai gabūs darbuotojai pakyla karjeros laiptais, o kiti lieka stovėti vietoje.

Prof. Castas išskiria penkis karjeros archetipus ir stipriuosius bei silpnuosius jų bruožus. Knyga padės sužinoti, kuriam archetipui priklausote ir kaip juo pasinaudoti.

Mike’as Lewisas, „When to Jump“ („Kada pašokti“)

Knygoje, kurios pratarmę parašė „Facebook“ operacijų vadovė Sheryl Sandberg, profesionalus skvošo žaidėjas Mike’as Lewisas, kadaise metęs darbą dėl svajonės, pasakoja, ko reikia, kad darbas teiktų malonumą ir leistų save išreikšti.

Ray Dalio, „Principles: Life and Work“ („Principai: gyvenimas ir darbas“)

Vaikystėje p. Dalio nepasižymėjo ypatingais talentais, rašo „Forbes“, vėliau buvo gana prastas studentas, tačiau sugebėjimas į viską žvelgti plačiai jam padėjo praturtėti ir išgarsėti. Dabar jis yra milijardierius investuotojas ir savo sėkmės istorija dalijasi naujoje savo knygoje.

Mortenas Hansenas, „Great at Work“ („Puikus darbe“)

Mortenas Hansenas, Kalifornijos universiteto vadybos profesorius, laikomas vienu iš 50 įtakingiausių vadybos mąstytojų pasaulyje.

Knygoje jis, anot „Business Insider“, aiškina, ką reiškia dirbti gudriau, o ne sunkiau, remdamasis tyrimu, kurį atliko su 5.000 vadovų ir tarnautojų.

Zackas O'Malley Greenburgas, „3 Kings“ („Trys karaliai“)

Zackas O'Malley Greenburgas, „Forbes“ vyriausiasis redaktorius, knygoje pasakoja apie pramogų industrijos iškilimą, remdamasis trijų hiphopo žvaigždžių Diddy, Dr. Dre ir Jay-Z istorijomis.

Ši knyga apie tai, kaip kultūrinį judėjimą paversti multimilijoniniu verslu ir sukurti pasaulinės reikšmės prekių ženklus.