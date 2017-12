Naujas verslas Ispanijoje – mokama siesta

Ispanai per metus dirba daugiausia valandų Europoje, todėl ir jų pietų pertrauka gali užsitęsti. „Scanpix“ nuotr.

Veikiausiai nieko nėra ispaniškiau už siestą, tačiau tarptautiniai verslo standartai net ir šią tradiciją jau buvo bepradedą stumti į užmarštį. Laimė, jaunai verslininkei kilo mintis siestą grąžinti į didmiesčius ir iš to užsidirbti: Madride atidarytas pirmasis miego baras, rašo „Bloomberg“.

Kol Ispanijos provincijose dienos metu dangstomos langinės, Madride vietoj pietų verslininkai perka po valandą miego.

Maria Estrella Jorro de Inza, 32-ejų verslininkė, rado būdą, kaip grąžinti siestą ir iš to uždirbti pinigų, kol jos šalies gyventojai snaus. Bankininkai, teisininkai, konsultantai nuo šiol gali atgauti jėgas „Siesta and Go“ – Madrido pirmajame miego bare, esančiame AZCA rajone, pamėgtame verslininkų. Čia įsikūrusios tokios įmonės kaip „Google“, „Deloitte“ ir HSBC. Susimokėję 14 Eur, „Siesta and Go“ klientai valandą gali ilsėtis privačiame miegamajame.

Profesionali siesta

„Juokinga, kad mes pasaulyje esame žinomi dėl siestos, bet niekada tuo neužsiėmėme profesionaliai. Dabar į „Siesta and Go“ užsuka daug kostiumuotų vyrų, kurie pietų pertraukos metu nori tiesiog atsipalaiduoti. Taip pat moterų, kurios tik ir laukia, kol galės bent trumpam nusiauti aukštakulnius“, – sako p. De Inza.

Išsekusiems ispanams p. De Inzos siestos bare paruošta 19 kambarių su lovomis. Svečiai aprūpinami antklodėmis, ausų kištukais, šlepetėmis, kava. Kasdien šioje vietoje apsilanko apie 30 žmonių, dauguma jų – jauni (20–30 metų) biurų darbuotojai arba maždaug 50-ies metų vyrai.

Ši nauja paslauga pradėta teikti gegužę, todėl klientams ji vis dar neįprasta. Ponia De Inza tikisi, kad rudenį verslas įgaus pagreitį. Nors viena akimi ji jau žvalgosi naujų vietų įmonės plėtrai, kol kas ketina palaukti. Jos teigimu, būta pasiūlymų pailginti siestos baro darbo valandas – šiuo metu jis veikia iki 19 val.

„Jei matysime, kad žmonėms reikia ir vėlesnių miego seansų, rimtai apie tai pagalvosime“, – teigia verslininkė.

Šaknys Japonijoje

Ši idėja nėra originali. Poniai De Inzai ji kilo keliaujant po Tokiją. Japonijos sostinė garsėja įspūdinga trumpalaikės nuomos pasiūla erdvės ištroškusiems miesto gyventojams – siūlo apsistoti vadinamosiose kapsulėse ar numigti miego kavinėse.

Ši vidurdienio praktika, pasak japonų, labai naudinga sveikatai.

Ispanų verslininkei p. De Inzai šovė mintis, kad ši Japonijoje populiari paslauga puikiai derėtų su gimtosios šalies gyventojų tradicijomis.

Pietų pertrauka Ispanijoje gali užsitęsti iki kelių valandų, susitikimai trukti iki vėlyvos popietės, o dienos baigtis tik naktį. Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, 2016-aisiais ispanai vidutiniškai dirbo 1.695 valandas ir pagal šį skaičių pralenkė net Vokietiją ir Prancūziją. Iš visų euro zonos šalių tik Italijoje ir Portugalijoje buvo dirbama ilgiau.

Ispanijos diktatorius Francisco Franco dar 1940 m. nutarė pasukti šalies laiką valanda į priekį, kad būtų toje pačioje laiko zonoje su sąjungininkėmis Vokietija ir Italija.

Dar ir dabar matyti, kad ispanų darbo diena tempia paskui save saulę, dėl to vakarieniaujama vėlai, mažai miegama, o patys šalies gyventojai išgyvena nuolatinius laiko ritmo sutrikimus.

Diena per ilga

„Kai visa Europa jau miega, Ispanija dar vis gyva. Mes gyvename netinkamos laiko juostos ritmu, visa šalis vėluoja“, – sako dr. Nuria Chinchilla, Barselonos „IESE Business School“ organizacijų žmogiškųjų išteklių vadybos dėstytoja.

Pasak jos, darbuotojai yra išsekę, nes jų pamaina trunka per ilgai: ispanai biurą palieka tik tuomet, kai išeina vadovas.

Profesorė aiškina, kad toks darbas nėra produktyvus ir ši tendencija net gali būti siejama su žemu šalies gimstamumo rodikliu. Anot jos, ispanams tiesiog trūksta laiko ir jėgų.

Ponia Chinchilla įsitikinusi, kad ispanai turėtų grįžti prie senosios laiko zonos ir gyventi tokiu pat ritmu kaip ir žmonės Portugalijoje bei Didžiojoje Britanijoje. Dėl šios priežasties ji dar 2012-aisiais ėmė tirti, kokią įtaką toks pokytis turėtų ispanų produktyvumui.

Ši tema pasirodė tokia opi, kad net sukėlė valdžios diskusijas. Ispanijos parlamento didžiausios partijos pažadėjo imtis veiksmų, kad piliečiai galėtų trumpiau dirbti.

Mariano Rajoy, šalies ministras pirmininkas, praėjusių metų rinkimų kampanijos metu įsipareigojo darbo dienos pabaigą nustatyti 18 val., o centristų partija „Ciudadanos“ pasiūlė laikrodžius atsukti valanda atgal. Nė vienas šių valdžios pasiūlymų dar nebuvo įgyvendinti.