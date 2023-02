M. Pravilonis varžysis dėl geriausio pasaulio someljė vardo

Someljė Martynas Pravilonis. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vasario 7–12 d. Paryžiuje vyks Pasaulio someljė čempionatas (Best Sommelier of the World), Lietuvai jame atstovaus vienas geriausių šalies someljė Martynas Pravilonis.

Kas trejus metus rengiamo čempionato svetainėje skelbiama, jog šiemet jame dalyvaus „70 geriausių someljė iš viso pasaulio“.

Vienas geriausių Lietuvos someljė šiame čempionate dalyvaus antrą kartą – 2019 m. Belgijoje, Antverpene, vykusiame XVI Pasaulio someljė čempionate jis užėmė ketvirtąją vietą, tapo pirmuoju lietuviu, patekusiu į svarbiausių profesijos varžybų pusfinalį ir, negana to, liko vos per žingsnį iki finalo.

„Taip ir jaučiuosi, kaip laimėjęs aukso medalį, – tuomet VŽ sakė M. Pravilonis. – Kai paskelbė, kad the fourth place goes to Lithuania, nežinojau, kur dėtis. Girdėjau, kad salės gale klykia visas mūsų stalas, latviai. Kojos drebėjo.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tarp profesionalų M. Pravilonis įsitvirtino greitai – Lietuvos someljė varžybose pirmąsyk dalyvavo 2014 m., po metų tapo jų nugalėtoju ir ėmė skinti pergales Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatuose. Tačiau sako, jog tai anaiptol nėra taip lengva, kaip atrodo iš šalies, o ketvirtoji vieta pasaulio čempionate jam buvusi didžiausia staigmena.

Psichologijos bakalaurą turintis M. Pravilonis 2014 m. baigė Lietuvos someljė mokyklą, nuolat mokėsi dirbdamas ekspertu „Vyno klube“ bei kitose vyno parduotuvėse, vėliau – dirbdamas viešbučio „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ vyriausiuoju someljė.

Lietuvos someljė mokykloje M. Pravilonis dėsto vyno mėgėjams ir būsimiems ekspertams, o namie, anot jo paties, – mokosi kartu su žmona Gabriele, kuri šiuo metu siekia WSET (Wine and Spirits Education Trust) 4 lygio diplomo – tarptautinio vyno eksperto pažymėjimo.

Detalė, bet svarbi: Pravilonių šeimoje auga keturi vaikai. Sykį paklaustas, kaip viską spėja, Martynas pacitavo vieną iš savo svečių, kelių didelių kompanijų vadovą, besimokantį trečią ar ketvirtą magistrą, kurį jis gerbia ir vadina pavyzdžiu, ir kuris sako: „Yra laikas, ir darai. Kitaip laiko niekada nėra.“

Dosjė: someljė Martynas Pravilonis

Gimė – 1986 m. liepos 19 d.

Mokslai – Vilniaus universitete – psichologijos bakalauro laipsnis; Londono mokykloje „Wine and Spirit Education Trust“ (WSET) – „Diploma“ laipsnis ir sertifikuotas someljė.

Darbas – vyriausiasis someljė „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ viešbutyje.

Laimėjimai – I vieta Vyno ir desertų derinių čempionate su viešbučio „Kempinski“ restorano „Telegrafas“ komanda, 2022; II vieta Baltijos šalių someljė čempionate „Vana Tallinn Grand Prix 2021“; IV vieta Pasaulio someljė čempionate, 2019; I vieta Lietuvos someljė čempionate 2020; I vieta atvirajame Lietuvos someljė čempionate „Acqua Panna & San Pellegrino Grand Prix 2018“; 22 vieta Europos ir Afrikos someljė čempionate, 2017; pirmos vietos „Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix 2017“, atvirajame Lietuvos someljė čempionate „Taittinger Grand Prix 2017“, „Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix 2016“, atvirajame Lietuvos someljė čempionate „Vicente Gandia Grand Prix 2016“; Geriausia vyno korta Lietuvoje ir Geriausias vyno baras-parduotuvė Lietuvoje „Baltic Wine List Awards 2018“ apdovanojimuose (balticwinelists.eu).

Someljė Martynas Pravilonis. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.