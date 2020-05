„Valgomasis“: korona privertė sustoti ir išėjo į gerą

Agnė Alenovič ir Jurijus Radzevičius, restorano „Valgomasis“ šeimininkai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Agnė Alenovič ir Jurijus Radzevičius, Vilniuje veikiančio restoranėlio „Valgomasis“ šeimininkai, yra iš tų, kuriems „koronos“ išprovokuota pauzė padėjo dalykus susidėlioti į vietas ir prašviesėjusiomis galvomis vėl kibti į darbus. „Jei automobilis gali važiuoti 200 km per valandą, tai nereiškia, kad tiek ir turi visą laiką spausti. O mes tą ir darėm – kiek galėjom, tiek spaudėm. Dabar reikia prisilaikyti saugaus greičio“, – sako jie.

„Valgomąjį“ Agnė ir Jurijus atidarė prieš ketverius metus. Pradėjo dirbti dviese, netrukus komanda išsiplėtė iki penkių – ruošė dienos pietus, sekmadienio pusryčius, dirbo su renginiais, privačiomis vakarienėmis. O šių metų sausį savo naujienlaiškyje pranešė, kad užsidaro, dienos pietų nebetieks ir netrukus pradės veikti „nauju formatu“. Tai pasirodė keista, nes „Valgomasis“ buvo populiarus. Toks populiarus, kad užsukęs pietų be išankstinės registracijos jų negaudavai.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/447?placement=

Dabar juodu pasakoja, jog tuosyk nusprendė pailsėti, nes buvo tiek įsisukę į veiklą, kad kartais nebesuprasdavo, kodėl ir kam daro tai, ką daro.

„Paklausėm savęs: ar mes tikrai norėjom fabriko? Kai susiradom šitą vietą, planavom dirbti tik su renginiais ir privačiomis vakarienėmis. Paskiau pasvarstėm – gal atsidarom pietų, kad būtų ką veikti, kai nėra renginių, ateis keli žmonės, pamaitinsim. Tie keli tapo ir 80, ir 100, visaip būdavo. Įsisukom. Ir ilgainiui supratom, jog dirbame tam, kad sumokėtume atlygį komandai, mums patiems iš to naudos nelabai ir buvo“, – kalba Agnė.

Anot Jurijaus, kasdien tiekiami pietūs suvalgydavo daugybę jėgų ir laiko, kūrybai, įdomesniems dalykams nelikdavo nei vieno, nei kito: „Pasijutome išdegę, perdegę. Svečių srautas buvo didžiulis, dirbome kaip robotai: keliesi penktą, važiuoji, perki produktus, gamini... Kitą dieną vėl viskas iš naujo. Be to, buvo ir renginių, ir vakarienių. Supratome, kad reikia ką nors keisti, bet ilgą laiką tiesiog nesugebėjome to padaryti“, – kalba jis.

Į bedarbių gretas

Pagaliau jie susikaupė ir uždarė populiarųjį „Valgomąjį“. Atleido žmones ir pradėjo dirbti „nauju formatu“ – su renginiais. Tačiau, sako Jurijus, „pasidarė kažkaip... liūdna“ – metų pradžioje renginių visada būna mažiau, o nuolatiniai lankytojai vis paklausdavo, kada jie vėl siūlys pietus.

„Naujas formatas“ gyvavo beveik tris mėnesius, kol neišlaikę juodu nutarė vėl atsidaryti kovo 18-ąją. O nuo kovo 16-osios prasidėjo karantinas.

„Vadinasi, dar nebuvo atėjęs laikas“, – juokiasi Agnė ir pasakoja, kad, paskelbus karantiną, t. y. kai tapo aišku, jog renginių nebebus, ir visiškai neaišku, kiek tai truks, juodu kuriam laikui sustabdė įmonės veiklą.

„Darbuotojų neturėjom, taigi ir rūpintis neturėjome kuo, tik patys savimi. Nuėjom į darbo biržą, pirmą kartą gyvenime tapau bedarbe, gavom pašalpas. Paskolų irgi neturėjom, butas nuosavas, taigi neskaudėjo galvos netekus darbo. Pasakėme sau: esam sveiki, šeima sveika, rankas kojas turim, valgyti turim, išgyvensim. Ir dabar man atrodo, kad sustoti buvo labai gerai, nes grįžimas turi visai kitokį skonį“, – kalba Agnė.

„Bedarbiaudami“ jie sportavo, žygiavo po miškus, mėgavosi galimybe nieko neveikti, Jurijus pagaliau rado laiko atsiversti sukauptas receptų knygas ir ėmė namuose kepti duoną.

„Ne dėl to, kad norėtųsi valgyti, bet pradėjo nagai niežėti ką nors gaminti“, – juokiasi jis.

Naujas senas „Valgomasis“

Bedarbiai juodu pabuvo neilgai, iki gegužės 1-osios. Nebegalėjo sau daugiau leisti, nes reikėjo mokėti nuomą, kita vertus, švelninant karantino sąlygas, maitinimo įstaigoms buvo leista atidaryti terasas.

Naująjį veiklos modelį juodu sugalvojo greitai: dvi dienos – trečiadienis ir ketvirtadienis – pietų, dvi – penktadienis ir šeštadienis – vakarienės, sekmadieniais – vėlyvieji pusryčiai, bet irgi „truputį kitokie, negu buvo anksčiau“.

„Pirmadienis dabar yra mūsų sekmadienis, antradienį skiriame pasiruošti visai savaitei“, – juokiasi Agnė ir priduria, kad dabar grįžo į pradžią, nuo kurios pradėjo prieš ketverius metus, tik šį kartą su nemaža įgytų klientų armija. Tačiau per galvą juodu nebesiverčia: dienos pietums pagamina 30 porcijų ir, nespėjus užsisakyti patiekalų, tenka laukti kito karto.

Anot pašnekovų, dar prieš uždarant „Valgomąjį“ užsisakymo iš anksto modelis padėjo suvaldyti srautus ir sutrumpinti aptarnavimo laiką: atėjus žmogui jau žinodavai, ko jis nori, ir išmetus visus „laba diena, štai meniu, išsirinkite ir t. t.“ bei svečių svarstymus, ką gi čia užsisakius, keturiese puikiausiai papietaudavo per pusvalandį. Toks užsakymo modelis susiklostė savaime: kai atėjusieji į restoranėlį 13 val. dažnai nebegaudavo, ko norėtų, jie pradėjo priimti užsakymus iš anksto ir, būdavo, iki atsidarymo 11 val. kai kurių patiekalų nebelikdavo.

Šis modelis pasiteisino ir pirmosiomis pokarantininėmis savaitėmis. Agnė sako, jog tikėjo, kad sulauks svečių, tačiau ne dukart daugiau.

„Esam labai pakilios nuotaikos. Vėl vaikiškas džiaugsmas, vėl pirmi kartai“, – kalba pašnekovė.

Į repliką, ar po ketverių metų vėl nereikės stoti ir keistis, Jurijus sako, kad čia kaip su automobiliu: „Jei jis gali važiuoti 200 km per valandą, tai nereiškia, kad tiek ir turi visą laiką spausti. O mes tą ir darėm – kiek galėjom, tiek spaudėm. Dabar reikia prisilaikyti saugaus greičio.“

Apie ateitį

Įstabių ateities planų „Valgomojo“ šeimininkai nekuria. Anot Jurijaus, jiems, kaip ir visiems kitiems, dabar sunku ką nors planuoti, nes niekas nežino, kas bus toliau. Agnė neabejoja, kad didelės suplanuotos šventės, ypač tos, kuriose turėjo dalyvauti užsienio svečių, bus nukeltos į kitus metus, bet, juokiasi pašnekovė, jiems tai tik į naudą, „nes labai patinka dirbti 30-iai žmonių skirtoje terasoje“.

„Aišku, didesni renginiai – didesnis pelnas, ir darbo daug daugiau, ir streso, ir logistika kita. Bet jaučiu, kad viskas tik į gerą“, – sako pašnekovė.

Kalbant apie „Valgomojo“ ateitį, jo virtuvės kryptis kaip buvo, taip ir liks skandinaviška, nes abu jie prijaučia ir skandinaviškai virtuvei, ir darbo kultūrai. Valgiaraštyje visuomet esantį vegetarišką patiekalą papildys veganiškas, nes ir Agnė, ir Jurijus pastaruoju metu namuose maitinosi būtent taip.

Paklaustas apie kūrybą virtuvėje, Jurijus šypteli – ji „jau užvirė“: „Sumąstyti gali bet ką, bet reikia bandyti. O kai pradedi bandyti, padarai visai kitaip, nei būni sugalvojęs. Pavyzdžiui, per karantiną namie turėjome daug miltų, tad eksperimentuodamas iš jų gaminau iš jų viską, ką tik įmanoma“.

Apie sustojimą

Virtuvės meistras sako tikintis, jog daugeliui žmonių, kaip ir jiems, reikia priverstinio sustojimo, kad suprastų, kas ir kaip iš tikrųjų vyksta.

„Dirbdamas gali jausti, kad reikia pauzės, tačiau vis nerasti jai laiko. Atrodo: šitą darbą padarysiu ir sustosiu, ir tai tęsiasi metai iš metų. Bet kai esi priverstas sustoti ir neturi kur dėtis, tuomet ir sustoji. Tada ir galva pradeda kitaip veikti. Manau, esame ne vieninteliai, kurie iš „koronos“ gavo naudos, bent jau dvasinės“, – kalba Jurijus.

Juodu sutinka, kad iš žmogiškosios pusės tas sustojimas yra gerai, iš verslo – jau visai kita istorija, ir daliai paslaugų sektoriaus įmonių – prabangiems restoranams, viešbučiams – linksmumo čia mažai. Pagaliau ir jie patys nėra tikri, ar liks tokie pat džiaugsmingi, jei karantinas tęsis dar mėnesį ar du. „Bet kuriuo atveju, – kalba Agnė, – karantinas padarė ir gerų dalykų, kad ir tai, jog žmonės pagaliau pradėjo vertinti savus verslus, savus prekių ženklus, palaikyti savo smulkųjį verslą. Tokių kaip mes, mažiukų, daugybė. Ir smagu, kai matai, kad žmonės eina pas juos, palaiko vietinius, ne užsienio korporacijas.“