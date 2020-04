Planas Velykoms: kiaušiniai ir kepsninė

Virtuvės meistras Darius Dabrovolskas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Velykas švęsime neįprastai, bet kažin ar verta dėl to liūdėti. Gal giminaičių virtualių pietų idėja pasirodys visai smagi, o kai stalas neluš nuo vaišių, nereiks jaudintis dėl persivalgymo. Savo šeimos šventiniais planais su VŽ dalijasi Darius Dabrovolskas, Birštono „Vytautas Mineral SPA“ virtuvės meistras. Orus žada gerus, tad jis ragina pradėti kepsninių sezoną.

„Švęsti Velykas tikrai švęsim, kuo pasilepinus jau galvojam, bet apimtys – ir maisto, ir valgytojų – šįmet bus smarkiai mažesnės. Pas mus bus tik pagrindiniai šventės akcentai – kiaušiniai ir kepsnys“, – sako D. Dabrovolskas.

Jis pasakoja, kad šeimos nariai yra pasiskirstę darbais: kiaušinius dažyti mėgsta dukra, visiems jiems patinkančias salotas gamina sūnus, desertais rūpinasi žmona, o pats ruošia pagrindinį šventinių pietų ar vakarienės patiekalą.

„Šįmet žada gerus orus, galvoju, kepsime kokį nors kepsnį ant žarijų“, – kalba šefas.

Jis retai šventėms ieško naujų ar ekstravagantiškų receptų. Su šeima apsitaria, kokių skonių norėtų – klasikinių, aštrių, rytietiškų, – ir pagal tai renkasi produktus bei improvizuoja.

Po mažai, bet įvairiai

Planuojant šventinį valgiaraštį produktų verčiau nepadauginti – maistas, ypač užmaišytas su visokiais padažais ir pagardais, greičiau genda. Be to, nepamirštam, kad persivalgyti nesveika. D. Dabrovolskas savo 4 asmenų šeimai mėsos perka apie 600–700 g, kitaip sakant – po maždaug 200 g. Tokio kiekio užtenka vienam pavalgymui, tada tikrai nieko nelieka. Ruošiantis kepti nedideles žuvis, pvz., doradas ar vilkešerius, jas lengva skaičiuoti vienetais – viena vienam valgytojui. Ant grotelių kepta skumbrė irgi yra labai skani, bet tai ypač riebi, soti žuvis, todėl nors ir nedidelė, bet vienos jos žmogui yra per daug. Jei renkamasi kepti karpį ar lašišą, jų žmogui reiktų skaičiuoti kaip ir mėsos – apie 200 g.

„Man patinka, kai šventinis stalas įvairus, kai ant stalo yra skirtingų skonių, todėl kiekvieno patiekalo mes gaminame po labai nedaug“, – kalba virtuvės meistras.

Skonį lemia marinatas

Šefas sako pastaruoju metu grįžęs prie paties paprasčiausio mėsos paruošimo būdo – ją marinuoja ir kepa, šįkart – kepsninėje. Jokių įdarų, užkepimų ar vyniojimų. Mėsą jis marinuoja sausai, t. y. su prieskoniais, trupučiu aliejaus ir citrinos sulčių (citrinos sultis galima keisti panašiu kiekiu vyno) – rūgštelė mėsai prideda skonio. Labai daug prieskonių nenaudoja, tik pačius pagrindinius – penkių rūšių pipirus, druską, šviežią svogūną. Jei norisi šiek tiek pikantiškesnio skonio, renkasi mėsą marinuoti su kardamonu, muskatu. Rytų kraštų skonių suteikia aitrieji pipirai, paprika, įdomus rezultatas gaunasi į marinatą įmaišant kumino. Mėsą virtuvės meistras marinuoja iš vakaro.

„Jei planuojate kepti didelį mėsos gabalą – ar ant grotelių, ar orkaitėje, – geriau jį užmarinuoti bent porą dienų iki kepimo“, – pataria pašnekovas. Marinatą tokiam kepsniui geriau rinktis „šlapią“, t. y. užvirti vandenį su druska, lauro lapais, česnakais, nemaltais pipirais, atvėsinti ir jame pamerkti mėsą. Bet prieš kepant ją reiktų išimti iš marinato, suvynioti į kepimo popierių ir leisti maždaug pusdienį apdžiūti.

„Kepant ant grotelių dūmo kvapas geriau įsigeria į sausą mėsą“, – moko pašnekovas.

„Žuvies apskritai nereikėtų gausiai prieskoniais marinuoti – truputis pipirų, druskos, žalumynų, citrinos ir gana. Šviežia žuvis pati savaime skani“, – sako D. Dabrovolskas. Žuvį, jūros gėrybes užtenka marinuoti ne ilgiau nei porą valandų prieš kepimą. Šefas, jei kepa žuvį ant grotelių, jos nevynioja į foliją, nes tuomet jos skonis bus toks pat, kaip ir kepant orkaitėje. Kepsninės tuo ir ypatingos, kad maistą paskanina dūmu. Tik prieš kepant reiktų nepamiršti groteles patepti aliejumi, kad žuvis ar mėsa nepriliptų.

„Jei ant paprastos kepsninės dėsite kepti vištieną, reiktų, kad žarijos nebūtų labai karštos, nes mėsa apdegs, o vidus neiškeps. Leiskite žarijoms truputį nudegti“, – toliau patarimus vardija D. Dabrovolskas.

Ar mėsa iškeps tinkamai, priklauso ir nuo to, kokio dydžio gabaliukais ji supjaustyta. Meistras pjausto nestambiais gabalėliais ir kepa neilgai. Jis mėgsta kepti uždaroje keramikinėje kepsninėje, vadinamajame kiaušinyje, kurį įkaitina iki maždaug 180-200 laipsnių karščio. Visą žuvį tokioje temperatūroje užtenka kepti iki 15 min.

„Cukinija, baklažanai, paprikos, išvirta kukurūzo burbuolė – kepti kepsninėje labiausiai tiks tos daržovės, kurios gerai išlaiko formą, nepasileidžia. Kita vertus, man pomidoras vos pašildytas ir su dūmo prieskoniu irgi labai skanu. Tik reikia žiūrėti, kad neperkeptų, nes tada nuo grotelių nusiimsit tik jo odelę“, – tęsia virtuvės meistras.

Iš kiaušinių likučių

Velykos šįmet be svečių, tad teoriškai kiaušinių būtų galima dažyti tik tiek, kiek suvalgysi. Bet kažin ar ši teorija galios šeimoms su mažesniais vaikais, nes sudaužti ar ridenti tik du margučius – jokio įdomumo. Taigi, kaip sunaudoti nuridentus kiaušinius?

„Tie kiaušiniai, kurie išlieka po ridenimo, dar tikrai būna valgomi“, – juokiasi meistras. Kalbėdamas apie margučius, jis pirmiausia ragina juos dažyti natūraliomis priemonėmis, nes per lukštą persigėrę ir baltymą nudažę dažai nėra labai geri, o valgyti spalvoto baltymo jis nepataria.

Iš kiaušinių jis siūlo gaminti mišraines – kad ir tradicinę „baltąją“ arba „pikantišką“, dėti jų į salotas, pavyzdžiui, Nicos (su tunu, pomidorais, alyvuogėmis, šparaginėmis pupelėmis, virtomis bulvėmis, salotų lapais). Galima ruošti užtepėles – sukapotą kiaušinį sumaišyti su avokadu, tepti ant skrebučio ir užsidėti sūdytos ar rūkytos lašišos. Kapotas kiaušinis, kumpis, šiek tiek majonezo – kitas puikus užtepėlės pusryčiams receptas. Jei po vakarienės liko kepsninėj keptos paprikos – ji bus puikus akcentas prie kiaušininių užtepų.

Tomas Rimydis, restorano „Ertlio namas“ virtuvės meistras, kita proga pasakojo pamėgęs marinuotus kiaušinius. Marinato variantų yra įvairių, bet pagrindą dažniausiai sudaro sojos padažas, šerio actas, galima pilti šiek tiek sezamų aliejaus, dėti aitriųjų pipirų ar česnako. Viską sumaišius į skystį panardinti nuluptus, kietai virtus kiaušinius ir palikti pastovėti bent dieną. Tokie pikantiškos skonio kiaušiniai skanu ant sumuštinio, į salotas ar su lakštiniais makaronais ir prieskoninėmis žolelėmis sodriame sultinyje.