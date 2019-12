Kaip sudeginti Kalėdų vaišių kalorijas

Mokslininkai skaičiuoja, jog šventinę Kalėdų dieną žmonės vidutiniškai suvartoja apie 6.000 kalorijų – tai beveik trijų dienų maisto norma. Jie siūlo keletą rekomendacijų, kaip liemens apimtį per šventes išlaikyti nepakitusią.

Birmingamo ir Lafboro (Loughborough) universitetų mokslininkai, atlikdami sezoninio kūno svorio pokyčių tyrimą „Winter Weight Watch Study“, 272 savanorius padalijo į dvi grupes. Vieni namuose reguliariai svėrėsi ir paisė mokslininkų rekomendacijų, kiek reiktų judėti ir mankštintis, norint sudeginti kalorijas, gaunamas valgant įprastus kalėdinius patiekalus. Kita savanorių grupė savo svorio nestebėjo ir vadovavosi bendrais sveiko gyvenimo principais. Stebėjimas buvo vykdomas 2016 m. ir 2017 m., 6-8 savaites lapkritį ir gruodį, o svorio pokyčiai vertinti sausį ir vasarį. Mokslininkai suskaičiavo, jog pirmosios grupės nariai svorio priaugo 0,49 kg mažiau nei atrosios.

BBC cituojami mokslininkai teigia, jog jų tyrimas yra pirmasis, kuris bando aiškintis, kaip būtų galima išvengti sezoninių svorio pokyčių. Frances Mason, tyrimui vadovavusi Birmingamo universiteto sveikatos tyrimų instituto mokslininkė, teigia, jog jei žmonėms pavyktų nepriaugti svorio per šventes, kovoti su nutukimu būtų lengviau.

BBC ji aiškino, kad žmonės kasmet priauga po maždaug kilogramą nereikalingo svorio. Labai dažnai šis kilogramas susikaupia per Kalėdas, o visiškai jo atsikratyti pavyksta retam. Pasaulio sveikatos organizacija nutukimą vardija viena didžiausių dabartinių sveikatos problemų, o britė sako, kad šventinio persivalgymo pridėtas svoris gali būti vienas iš tai lemiančių faktorių.

Mokslininkų rekomendacijos, kaip kontroliuoti svorį per šventes:

Laikykitės įprastos valgymo rutinos – bandykite valgyti tuo pačiu metu kaip ir kasdien.

Rinkitės liesesnius maisto produktus ir patiekalų sudedamąsias dalis.

Judėkite – 10.000 žingsnių per dieną gal ir rinkodaros triukas, bet vis tiek – tai puiki priežastis pajudėti.

Užkandžiams rinkitės šviežius vaisius ar liesus jogurtus.

Skaitykite etiketes, skaičiuokite, kiek produkte riebalų ir cukraus.

Atsargiai su maisto kiekiu – neprisikraukite pilnos lėkštės (nebent tai būtų daržovės).

Atsistokite ir pasitraukite nuo stalo – kas valandą stačiomis pabūkite bent 10 min.

Gėrimai irgi kaloringi, ypač – alkoholiniai, todėl moterys turėtų apsiriboti taure per dieną, vyrai – dviem. Ir, aišku, geriau rinktis gerti vandenį nei sultis ar saldintus gazuotus gėrimus.

Sutelkite dėmesį į maistą – nevalgykite eidami, važiuodami ar žiūrėdami televizorių.

Ir per šventes nepamirškite taisyklės „penki per dieną“ – suvalgykite bent 5 porcijas vaisių ir daržovių.

Nedidelis suvaržymas

Tyrėjai negalėjo nustatyti, kuris iš dešimties patarimų buvo efektyviausias, bet pastebėjo, kad savanoriai prie jų prisitaikė gana lengvai, be to, buvo linkę vartoti mažiau alkoholio.

Galėtume prieštarauti, juk Kalėdos tik kartą per metus, tad gal galima pasilepinti. F. Mason pasakoja, jog jie neturėjo jokių problemų rasti savanorių tyrimui, o tai rodo, jog žmonės yra linkę pasistengti dėl savo sveikatos. Be to, norint kontroliuoti svorį didelių pastangų nereikia ir švenčių tai negadina: tiesiog vietoj penkių pyragėlių suvalgai vieną ar du, o vietoj pagulėjimo prie televizoriaus išeini pasivaikščioti.

Anot mokslininkės, tyrimai rodo, jog žmonės dažniausiai neįvertina, kiek jų suvartojamame maiste yra kalorijų, ir neįsivaizduoja, kiek laiko ir fizinįs veiklos reikia joms sunaudoti. Todėl sąmoninga savistaba ir savišvieta yra ypač svarbi svorio kontrolei.

[infogram id="ec4a8c37-6fe4-4ebc-9bbc- bc4489a04f1a" prefix="2eV" format="interactive" title="Kaip sudeginti Kalėdų pietų kalorijas"]