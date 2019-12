Britai susirūpino suvartojamo alkoholio kiekiu

Vidutinis britas suvartoja 108 butelius vyno per metus – daug daugiau nei kiti vakariečiai, – ataskaitą „Health at a Glance 2019“, kurią neseniai paskelbė Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), cituoja britų svetainė „www.decanter.com“.