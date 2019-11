Rūkyti Neringos karšiai – Seimo rankose

Neringiškiai sujudo: jeigu nebus pakeisti įstatymai ar priimtos jų pataisos, kyla grėsmė išnykti pamario krašto tradicijai – rūkytai žuviai. Taigi dabar rūkyti karšiai – Seimo rankose.

Lapkričio 4 d. Neringos savivaldybėje vietos valdžia, žvejai ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai aiškinosi dėl reikalavimų, keliamų Neringos gyventojų kiemuose esančiom ir leidimus turinčiom žuvų rūkyklom. Diskusiją paskatino gyventojams pradėtos skirti baudos, siekiančios nuo 250 eurų, už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų.

Paprasčiau tariant, už tai, kad savo kieme stovinčioje rūkykloje neringiškis rūko žuvį.

NVSC specialistai dėl sanitarinės apsaugos zonos susigriebė gavę kelis Juodkrantės gyventojų skundus dėl juos erzinančio kvapo – vienu atveju kaimynai apsipyko ir pasitelkė apsaugos zonos normas santykiams aiškintis, kitu – pasiskundė naujakuriai, kuriems tiesiog nepatinka rūkytos žuvies kvapas.

Bet koks paradoksas: kitame Kuršmarių gale gyvenantys klaipėdiškiai ne vienus ir ne dvejus metus skundžiasi visuomenės sveikatos ir kitoms įstaigoms dėl apverktinos oro kokybės uostamiesčio pietvakarinėje dalyje. Tačiau bene didžiausia šios taršos kaltininkė, viena iš Klaipėdos uoste veikiančių įmonių, „Achemos“ grupei priklausanti Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO), nepajudinamai teigia, kad kaltinimai dėl jos vykdomos krovos neigiamo poveikio aplinkai nepagrįsti ir, jei ką, sumoka tuos pačius 250 Eur, kaip ir Neringos žvejas.

Tyrimų nebuvo

Pasak Dariaus Jasaičio, Neringos miesto mero, jokių tyrimų dėl aplinkos (t. y. iš rūkyklos sklindančio rūkomų žuvų kvapo ar dūmų) poveikio sveikatai Neringoje atlikta nebuvo.

„Nesu girdėjęs apie jokius tyrimus. Iš NVSC specialistų šiandien išgirdau, jog ne konkretus tyrimas, o įstatymas draudžia kvapui sklisti daugiau nei 100 metrų. Kitaip tariant, – bauda skiriama už per toli sklindantį kvapą, nei numato higienos normos“, – VŽ dėstė D. Jasaitis.

Visuomenės sveikatos centro specialistai sutinka: šie teisės aktai paviršutiniški, o D. Jasaitis priduria, jog įstatymai vis dar priimami Lietuvai, ne Neringai atskirai, nors ši yra unikali dėl savo istorijos, geografinės padėties ir mažų verslų.

„Bandysime teikti įstatymo pataisas dėl apsaugos zonos normų keitimo. Savivaldybė – „už“, neringiškiai – „už“, manau, ir visa Lietuva taip pat“, – sakė Neringos meras. Anot jo, „jeigu įstatymas nebus pakeistas, tradicinių žuvų rūkyklų nebeliks“.

Vietiniai nesiskundžia

Neringoje veikia 14 įteisintų žuvų rūkyklų, turinčių Maisto ir veterinarijos tarnybos leidimus, ir dar apie 30 rūkyklėlių, likusių nuo kuršių laikų, savo reikmėm jos užkuriamos keletą kartų per metus.

Neringos žvejas per metus gali sugauti 5 t žuvų, išrūko iki 150.000 kg per metus – nuo 10 iki (labai geru oru) 100 kg per dieną. Drėgnu oru žuvis rūkoma nuo 3 iki 3,5, geru – apie 2 valandas.

„Žuvų niekas neberūko 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, kaip kadaise Žuvininkystės ūkyje Neringoje. Tuomet jos kvapas nuolat tvyrojo ore, mes su juo užaugom, – dėsto D. Jasaitis. – Vėlgi, nei aš, nei kas nors kitas nori nuodyti žmones. Bet jeigu tai rūkytos žuvies kvapas, kuris visiškai nekenksmingas, o tik kažkam nepatinka, nieko nepadarysi, tie keli žmonės turėtų rinktis tai, kas patinka visiems kitiems. O gal kažkam nepatinka gryno oro ar pušų kvapas?“

Rūkys naktimis

Preilos gyvenvietėje yra penkios rūkyklos. Anot vienos jų savininkų, dūmais skundžiasi ne vietiniai, o atvažiavę.

„Žmogus, katras nusipirko butą ar kambarį, atvažiavo čia atostogauti ir nenori, kad jam dūmai rūktų. Bet jis neįeina į mūsų padėtį, jam nesvarbu, kad čia mūsų gyvenimas, mūsų verslas, pagaliau – kad čia Neringa. Neringa be žuvies tai jau būtų... katastrofa, – VŽ sakė žvejas. – Kita vertus, mūsų tos rūkyklėlės nedidelės, žuvis mes rūkom senoviniu būdu, malkom, nemirkom nei kažko kito nedarom.“

Anot jo, „jeigu čia jie sugalvotų kažką, – žvejams būtų bėda“.

„Bet vis tiek dirbsim, pereisim prie to, kaip buvo senais – rusų – laikais, kai tėvai žuvį naktimis rūkydavo. Visą žuvį jie turėdavo priduot į Žuvininkystės ūkį, bet pasisavindavo kokį ungurį ir pasikavoję naktimis rūkydavo. Ne pardavimui, sau daugiausia“, – juokiasi žvejas. Juk puikiai supranta, kad ir naktį, ir dieną dūmo bei rūkomos žuvies kvapas vienodas.

„Žinot, kaip yra? – klausia preiliškis. – Kol mes kažkiek metų dirbom nelegaliai, viskas buvo tvarkoje. Kai viską susitvarkėm, kad ramiai galėtumėm dirbti, kad nereikėtų bijoti, tada ir pradėjo spausti iš visų pusių: mums, mažiukams, dabar pačios sunkiausios sąlygos dirbti. Mes reikalingi jums, kurie žuvį valgo. Tik ne valdžiai.“