Britų alkoholio importuotojai kaupia atsargas Kalėdoms

Britų importo įmonės, nežinodamos, kada ir kokiomis sąlygomis šalis išstos iš Europos Sąjungos (ES) ir ko tikėtis po to, iš žemyno skuba parsigabenti alkoholinių gėrimų žiemos šventėms.

Anot britų dienraščio „The Guardian“, importo įmonės, nerimaudamos dėl galimų tiekimo sutrikimų po spalio 31-osios, numatomos „Brexit“ dienos, pradėjo kaupti šampano, vyno, alaus ir kitų alkoholinių gėrimų iš ES šalių atsargas. Šalies pasitraukimas iš ES numatytas kaip tik prieššventiniu laikotarpiu, kai ypač padidėja importo apimtys, samdomi papildomi darbininkai, sandėliai visiškai užsipildo.

Jungtinės Karalystės „Chartered Institute of Procurement and Supply“ (CIPS), užsakomuosius pirkimus ir tiekimą prižiūrinčios įstaigos, atliktos apklausos duomenimis, daugiau nei penktadalis įmonių prekes šįmet užsisakė anksčiau nei įprastai. Taip tikimąsi išvengti nesusipratimų pasienyje, jei šalis iš ES pasitrauktų be jokių susitarimų.

Pasak Johno Gleno, CIPS ekonomisto, importo prekes iš ES kaupti anksčiau pradėjo daugiausia alkoholio didmenininkai – vietoj įprastai lapkritį pagausėjančių užsakymų, šįmet jų padaugėjo rugsėjį. Jo nuomone, įmonės abejoja savo galimybėmis atlaikyti visada itin intensyvų šventinį laikotarpį.

„Dideli sutrikimai, užlaikymai pasienyje tokiu metų laiku gali turėti katastrofiškų padarinių kompanijoms. Verslas turėtų žinoti kiek įmanoma daugiau detalių iš politikų, kad galėtų išgyventi“, – sako J. Glenas.

Daugiau šampano

Pasak CIPS ekonomisto, daugiausia iš ES šalių importuojama vynų, daugiau nei įprastai perkama šampano. Šampano gamintojus vienijančios „Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne“ duomenimis, Jungtinė Karalystė yra didžiausia šampano eksporto rinka, aplenkianti net JAV. 2018 m. britai importavo 26,8 mln. butelių atitinkantį gėrimo kiekį.

„Šampanas yra šampanas, jis toks vienintelis, kaip ir Eifelio bokštas, – „Reuters“ cituoja Pierre-Emmanuelį Taittingerį, šampano namų prezidentą. – Anglai šampaną geria daugiau nei 300 metų ir, bus „Brexit“ ar nebus, ir toliau jį gers, tuo neabejojame“.

Anot jo, didesnį nerimą nei pats „Brexit“ kelia dėl politinės sumaišties svyruojantis svaro stabilumas euro atžvilgiu.

Šampano gamintojai sako, jog ruošdamiesi galimam „Brexit“ be susitarimų, numanomam logistikos ir mokesčių chaosui, šampano į Jungtinę Karalystę siunčia daugiau nuo pernai. „Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne“ neskelbia, kiek daugiau butelių išsiųsta britams, bet vyno kritikas Antoine Gerbelle sako, kad šampano JK turėtų užtekti mažiausiai metams.

„Šampano krizės per Kalėdas nebus“, – įsitikinęs jis.

Prancūzai ramūs

Didelių šampano namų „Brexit“ labai negąsdina, tačiau mažesni gamintojai gali patirti nuostolių dėl sumažėjusios paklausos. Be to, jiems sunkiau atlaikyti ir konkurenciją su pigesniu putojančiu vynu, tokiu, kaip italų prosecco ar ispanų cava. Dėl šios priežasties šampano eksportas pastaruosius 10 m. reguliariai mažėja.

„Taittinger“ yra vienas didžiausių Prancūzijos šampano gamintojų. Jį aplenkia LVMH, didžiausios pasaulyje prabangos prekių grupė, kuriai priklauso „Moet & Chandon“ ir „Veuve Clicquot“ šampano vardai.

„Didieji bankininkai skris į Frankfrutą, Paryžių, Niujorką. Ir tą šampaną išgers ten, o ne Londone“, – „Reuters“ cituoja Damieną Le Sueur, „Taittinger“ generalinį direktorių. Beje, šie šampano namai 2015 m. Kente, į pietryčius nuo Londono, įsigijo žemės ir įveisė vynuogyną.

Pirmojo šių namų JK pagaminto vyno vartotojams planuojama pasiūlyti 2024-aisiais.